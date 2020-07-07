Евросоюз обратился к властям Украины с требованием прекратить поддержку украинского машиностроения. Данное требование озвучено в официальном письме посла Евросоюза Матти Маасикаса к премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову

Суть письма проста: набор возражений против робких попыток украинского правительства хоть как-то поддержать агонизирующее отечественное машиностроение, например обеспечивать при закупках машиностроительной техники 15-30% производства частей для нее на Украине. «Этот законопроект вводит требования локализации производства для значительного перечня промышленных товаров и транспортных средств сроком на 10 лет, который по нашей оценке также нарушит статьи соглашения ВТО и ст. 151 (1) соглашения об ассоциации», — указывает посол ЕС и угрожает, что европейские банки могут прекратить предоставление кредитов украинским компаниям и организациям, если попытка поддержать украинского производителя все-таки будет реализована. «Из эпохи бедности в эпоху нищеты». Что на самом деле происходит с Украиной © president.gov.ua

Представителям когда-то космической, авиастроительной и машиностроительной державы давно запрещено распоряжаться своими ресурсами по собственному усмотрению. Как следствие — уничтожение целых отраслей промышленности, подменённых многолюдными поставками живого товара на европейские плантации и в бордели. Напомнить о данном статусе призвано не только вышеупомянутое письмо, но и ещё огромное количество разнообразных унижений, похожих на хозяйские оплеухи провинившемуся холопу (коим украинское правительство на самом деле и является).

Вспомним, например, ситуацию с карпатским лесом, уничтожение которого, с одной стороны, ведёт к экологической катастрофе, с другой — поощряется европейским бизнесом. Так, экологическая организация Earthsight обнародовала расследование того, как известная корпорация IKEA производит из незаконно добытой древесины значительную часть своей продукции. «IKEA продает стулья из бука, сделанные из дерева, незаконно вырубленного в лесах украинских Карпат, где обитают находящиеся под угрозой исчезновения рыси и медведи. Нелегальное дерево использовалось для изготовления ряда известных продуктов, включая культовый решетчатый стул Terje и самый продаваемый обеденный стул Ingolf. Ежегодно десятки тысяч стульев из нелегальной древесины продаются в магазинах Ikea по всему миру, в том числе в США, Великобритании и Германии», — отмечает Earthsight и приводит огромное количество конкретных данных, свидетельствующих об активном участии европейцев (разумеется, при содействии местной власти) в уничтожении природных богатств Украины. Изменения входа в Евросоюз. Что ждет Украину? © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Не упускают наши западные партнёры и возможности заработать на украинской гражданской войне, которую ради лучшей продаваемости в Киеве называют «украино-российской». Так, Польша и страны Прибалтики реализовали для нужд ВСУ несколько партий старых советских боеприпасов, применение которых оказалось опасным для жизни военнослужащих. А в марте НАТО поставило на Украину крупную партию патронов для снайперского оружия. После серии испытаний выяснилось, что боеприпасы некачественные, и вся партия была запрещена командованием ВСУ к использованию в боевых условиях. Зато во время тяжелейшей эпидемии коронавируса реальную помощь народу Украины оказал не вожделенный и демократический Запад, а многократно обманутый Киевом коммунистический Китай.

Но жизнь упорно доказывает, что лох — это судьба. Согласно опросу КМИС, 37,2% граждан Незалежной уверены, что «Россия отсталое государство, а Украину поддерживает весь цивилизованный мир», и потому она победит в войне (на которую Россия не явилась). В местную конституцию даже внесли пункт-диагноз, по которому Украина на днях войдёт в ЕС и НАТО, и за то готовы отдать свои голоса 46-48% граждан. В ожидании светлого будущего миллионы украинцев томятся на кордоне, чтобы предъявить пограничному крокодилу Шенгена позорище украинского паспорта: «Податель сего приехал сюда подработать; мы значительно лучше негров и готовы, в отличие от них, на любую работу и любого клиента». Спасти рядового Байдена. Зачем на Украине хотят криминализировать публикацию прослушек © CC0, Pixabay

Впрочем, у средней руки украинского грантоеда денег на чашечку кофе в Вене в ближайшее время точно хватит. Не в промышленность или банковский сектор Украины, а в войну и психологические операции против России собирается Запад инвестировать новые сотни миллионов долларов. Только по линии ВСУ за 2014-2019 годы США вложили в Украину 1,4 миллиарда долларов (то есть до 300 миллионов долларов ежегодно). Добавьте к этому 600 миллионов долларов на полтора десятка программ поддержки «гражданского общества» (детальную раскладку по ним недавно опубликовал нардеп Андрей Деркач), да прибавьте к этому деньги европейских государственных и частных фондов…

Так что не удивляйтесь богатству к войне призывающих и своё отечество разоряющих. Их так учили, и они были лучшими учениками в классе. Всё остальное — под нож.