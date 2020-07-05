Этноцид и национальное угнетение народа подразумевают, в числе прочего, административные меры по запрету употребления родного языка в образовании, в получении информации, в сфере услуг

Утверждение, будто никто не запрещает русский язык, вступает в явное противоречие с различными формами официального квотирования, ограничений, запретов на использования русского языка в публичной сфере. Примененние русского языка искусственно и сознательно ограничивается — от государственных учреждений до школ и магазинов.

Недавний пример удаления меню на русском языке в сети McDonald's являет еще одну попытку подчеркнуть якобы «второсортность» языка общения половины жителей страны. Это сравнимо с тем, если бы данная сеть публично задекларировала: «Меню выдаётся на руки только людям с белым цветом кожи». И издевательски пояснил бы при этом, что работая в США закусочная не обязана обслуживать афроамериканцев — ведь они «выходцы из Африки». Но посольство США, разумеется, украинскую сегрегацию по языковому признаку поддерживает и официально поблагодарило McDonald's за «твердую позицию в отношении украинского языка» (позже это же посольство выступило в защиту убийцы Стерненко и поддержало украинских ЛГБТ).

После демарша посольства США, в подобном же русофобском духе высказалась сеть кондитерских Lviv Croissants и представитель авиакомпании SkyUp (кстати, оба названия не на «мове»). Представитель авиакомпании Ольга Ткачева написала, что желающие получить обслуживание на русском языке должны жить где-то «севернее», то есть, попросту говоря, убираться в Россию.

Обратите внимание: судя по фамилии, сама представительница SkyUp по национальности русская или замужем за русским. В любой колониальной администрации всегда находились прислужники из местных, которые охотно ретранслировали волю «белого хозяина» своим землякам — например, исполнявшие волю немецких оккупантов полицаи.

Сегодня роль одобряющей решения колонизаторов массовки исполняют ещё и социальные сети. Один из комментаторов едко подметил особенности майдано-виртуальной толпы: «Многие [на страничке McDonald's] дякуют на русском и никакого разрыва шаблона у планктона. Одна курица написала "язык у коровы, а у нас мова". И в ее тупой голове не забрезжило ни на минуту осознание того, что она сама написала на русском и значит сама себя коровой обозвала». А в комментариях под заявлением вышеупомянутой сети Lviv Croissants пользователи не только радовались, что в заведениях не будет «языка оккупанта», но ещё и доносили руководству на необходимость наказания сотрудников, которые иногда используют русский язык.

Напомню: согласно статье 10 Конституции, в Украине «гарантируется свободное развитие, использование и защита» русского языка, а статья 24 гласит, «не может быть привилегий или ограничений по языковым или иным признакам». Следовательно, дискриминация по языковому признаку, которую позволяет себе украинское государство, недопустима (в том числе, согласно международным обязательствам Украины). А разжигание межнациональной розни особами, вроде Остапа Дроздова, Ларисы Ницой или Ирины Фарион, вообще является делом подсудным, имеющим совершенно конкретные статьи в Уголовном кодексе. Но, как мы видим, и абсолютно безнаказанным.

Так в эфире своего YouTube-канала активистка ВО «Свобода», экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила дословно следующее: «Степан Бандера — лакмусовая бумажка нашего общества на зрелость, на способность быть нацией и на способность бороться. Все, кто имеет другое мнение — биологический мусор. Это я утверждаю с абсолютным убеждением».

Если «биологический мусор» хочет, чтобы об него продолжали вытирать ноги, то можно и дальше оставлять без внимания подобного рода высказывания, мириться с уничтожением образования на родном языке, быть покупателем или пассажиром второго сорта.

А первый сорт, надо полагать, являют собой наследники верноподданных Австро-Венгерской империи, всевозможные львовяне типа Вятровича, Княжицкого, Фарион, Дроздова, Михальчишина, Тягнибока, Парубия, Шмыгаля — с начала девяностых десятками тысяч переселявшихся в «мать городов Русских», бесконечно изрыгающие заявления, вроде того, что только господа с первым родным украинским языком имеют право занимать государственные должности (как поведала в интервью украинскому радио Глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демська).

«Меня всегда удивляет, когда в центре Львова стоит монумент польскому поэту Адаму Мицкевичу, — делится своими размышлениями один из немногих системно оппонирующих националистам политиков Василий Волга, — В плане литературного произведения, произведения искусства на этой территории не рождено ничего, что было бы достойно мирового внимания, а эти претензии и задранный нос, непонятные польские слова, претензия на какой-то пятый Рим, четвёртый Рим, на какой-то рейх. Но признать надо: они состоялись именно как эта античеловеческая общность… Если первопричина — единая воля, то там единая антироссийскя воля. Отдельно — нас, схидняков, они тоже уже "свинособаками" называют — киевлян, харьковчан…». Волга упоминает очередное оскорбительное определение русскоязычных жителей Украины или россиян, «модное» в среде украинских националистов, например, оно употреблялось кандидатом в мовные омбудсмены, львовянином Литинским.

Они называют свинособаками других, а сами — как и положено «господствующей расе» — ведут свой род от непосредственно от первочеловеков. «Предки евреев и других народов вышли из украинской Галичины», — утверждает, например, автор учебника географии для 8-го класса Петро Масляк, профессор, доктор наук, заслуженный работник образования Украины: «Древний язык индийцев санскрит близок к украинскому. Также и географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеяне, Франция (Галия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галия), вероятно указывает на то, что предки современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турков могли прийти на эти земли с украинской Галичины».



Так и экс-спикер Верховной Рады галичанин Андрей Парубий ранее утверждал, что его Украина «защитила белую расу от тотального нашествия азиатских орд»: «Но они не понимают — варвары могут временно победить, могут многое уничтожить, но европейский дух, дух белой расы они не уничтожат. Варвары приходят и уходят, а Европа остается Европа как центр мировой духовности и цивилизации».

Другой расово-правильный гражданин — телеведущий Игорь Кондратюк — заявляет, что население России это палачи: «Я понимаю, что в России 140 миллионов людей, плюс Крым, который они считают своим. Но больше 100 миллионов россиян — палачи, потому что не выступают против политики России». А известный майданный пропагандист Аркадий Бабченко напрямую использует терминологию Третьего рейха: «За последние шесть лет эти унтерменши только в Украине сделали внутренне перемещенными лицами один миллион четыреста сорок пять тысяч человек…»

Унтерменшами («недочеловеками») традиционно выступают русские и русскоязычные противники украинского радикального национализма. Они же являются «свинособаками» — в определении «активиста» Литинского, «биологическим мусором» — в трактовке «патриотки» Фарион, гражданами второго сорта — в понимании нынешнего украинского режима. И реальных вариантов дальнейшего развития событий всего два: либо покорно принимать эту новую действительность, либо изменить её.