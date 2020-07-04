Соединённые Штаты Америки отмечают сегодня День независимости и, похоже, в такой напряженной обстановке праздник не проходил очень давно: может, со времён протестов против вьетнамской войны, а может, и того дольше

Толпы протестующих против «полицейского насилия» сливаются в общем потоке с мародёрами и отдельными особями, которые стараются унизить белых сограждан. Да и сами белые охотно поддаются обшей истерии — массово становятся на колени, каются не только за истинные преступления стародавних рабовладельцев, но и за весьма необычные грехи, например, традиционно положительное восприятие белого цвета в искусстве или обилие классической музыки авторства «белых композиторов». После пандемии — эпоха кризиса: упадок США, проблемы демократии и «миллионы ненужных людей» © AP, Frank Franklin II

Один из идеологов движения Black Lives Matter Шон Кинг призвал к уничтожению изображений Христа, поскольку они подчеркивают «белое превосходство».

«Интересно, что скажут теперь католики, которые выводили своих сторонников в поддержку акций протеста против Трампа, раздувая уже затихавшие протесты, или Константинопольский патриархат, иерарх которого в США архиепископ Элпидофор поддержал протесты и заявил, что «участие в протестах — мой долг грека и христианина», — комментируют в социальных сетях получившее широкий резонанс заявление.

Памятники Христофору Колумбу летят на землю, словно Ульяновы-Ленины, но подозреваю, когда до «мирных протестующих» дойдёт, что лом цветного металла можно выгодно реализовать, они начнут сносить все монументы подряд. Уже сегодня протестующие вполне успешно уничтожают статуи и тем, кто воевал на стороне плантаторов-южан, и северянам-аболиционистам.

Политкорректные противники расизма активно уничтожают культурный код Соединённых Штатов Америки. Уже сейчас цензурируют просмотр «Унесённых ветром», мультфильмов «Том и Джерри», травят за традиционный театральный «Blackface», а в той же самой Миннесоте (где убили горемыку Флойда) ещё два года назад «за расизм» были запрещены книги Харпер Ли «Убить пересмешника» и «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена. Главное начать: работы для «активистов» хватит на долгие годы.

Замена уничтожаемому тоже имеется: недаром американское посольство в Москве вывесило радужный флаг секс-меньшинств — ныне это составная часть модернизированной американской мечты. И это чрезвычайно хорошо. Для нашего, довольно наивного поколения, Америка была неким символом свободы слова, творчества, вероисповедания, возможности открытой дискуссии. Теперь же — если хочешь быть американцем и желаешь быть принятым в американском обществе — ты должен с сочувствием относиться к мародёрам, толерантно воспринимать извращения, сознательно подменить уважение к трудолюбивой «одноэтажной Америке» пиететом к «прогрессивной» дурости очередных «активистов».

Причём это касается не только вас лично, но и ваших близких. Так, супруга американского футболиста Александара Катаи выложила в Instagram несколько заметок, осуждающих темнокожих мародеров. В результате — по многочисленным жалобам активистов — её мужа в считаные дни выгнали из команды. Лишь официальный сайт клуба прокомментировал: «Руководство американского футбольного клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" <…> разорвало трудовой контракт с сербским игроком команды Александаром Катаи из-за высказываний жены полузащитника о протестах и беспорядках в американских городах после убийства афроамериканца Джорджа Флойда». Зато форвард испанского клуба «Бетис» Борха Иглесиас в знак солидарности в борьбе с расизмом покрасил ногти в черный цвет — такому «респект и уважуха». Волна беспорядков в США: протесты продолжаются, полицейские увольняются © REUTERS, Ringo Chiu

Кстати, о Европе. События в Соединённых Штатах трансатлантическими цунами перекатываются через океан, оборачиваясь погромами расовой солидарности. С той лишь разницей, что европейские трудяги деморализованы куда больше американских реднеков, а проблема мигрантов стоит даже острее, чем в США (там протестующие в подавляющем большинстве коренные американцы). Но и в этих непростых условиях европейские элиты успевают удивить сторонних наблюдателей. В частности, Германия заявила, что в Крыму и Донбассе «существенно ухудшилась» ситуация с правами представителей ЛГБТ-сообщества, и эта проблема, похоже, немецкое правительство тревожит куда больше убийства мирных жителей в вооружённом конфликте на востоке Украины (иначе Киев можно было бы давно обуздать).

Впрочем, вернёмся к празднику. Американская литература, музыка, классический кинематограф и многие другие достойные качества американской цивилизации остаются любимы десятками миллионов наших соотечественников. В истинной честности и необыкновенной доброжелательности людей американской глубинки и мне самому неоднократно приходилось убеждаться. Америка была и остаётся страной огромных технических достижений — и это тоже неоспоримо. Однако я не припоминаю их настоящего интереса и человеческого сочувствия по отношению к людям за пределами Соединённых Штатов, во многом — жертвам политики их государства.

Их политиканы хотели напустить побольше мародеров в нашу хату — теперь спасаются от собственных «активистов»; сознательно реанимировали ультранационализм — пусть выгребают последствия собственного расизма, убивали нашу экономику — справедливо им тоже хлебнуть кризиса. Страна в тяжёлом кризисе. США теряют глобальное лидерство © REUTERS, Shannon Stapleton

Борцы за расовое равноправие утверждают, что родители Христа бежали в Египет, чтобы затеряться среди тамошнего «чёрного населения» (очевидная натяжка). Таким образом, по их мнению, Иисус был чёрным. Открыть для множества белых европейцев и американцев возможность сохранить свою традиционную культуру в пределах России является серьёзнейшим шансом перехватить моральное лидерство. И, возможно, истинная независимость от Запада начинается именно с этого.