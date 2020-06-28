Во время визита Зеленского областной центр завесили нацистской рекламой

Накануне визита президента Владимира Зеленского в Херсоне появились билборды в память о так называемом «Акте провозглашения Украинского Государства, размещенные от имени мэра Владимира Миколаенко и депутатов местного горсовета. При этом, политиков из южного города совершенно не смутило, что этот документ был зачитан оуновцем Ярославом Стецько вечером 30 июня 1941 года — сразу после того, как во Львов вступили немецкие оккупанты и подразделения украинских коллаборационистов, которые немедленно устроили в городе кровавый еврейский погром. А сам текст бандеровского акта беззастенчиво прославляет Адольфа Гитлера, вместе с его партией, осужденной на Нюрнбергском трибунале.

Члены ОУН, который участвовали в торжественном собрании, были непосредственными организаторами и соучастниками кровавых преступлений, которые совершались в те далекие и страшные дни. «Евреев забирали из их квартир, ловили на улицах и арестовывали, избивали и унижали. В частности, их заставляли чистить улицы, например, одного еврея принудили убирать конский навоз с улиц своей шляпой. Женщин били палками и различными предметами, раздевали догола и гнали по улицам, некоторых насиловали. Били также и беременных… Один из евреев, Курт Левин, особенно запомнил украинца, одетого в красивую вышиванку. Тот избивал евреев железной палкой, срезая ударами куски кожи, уши и выбивая глаза. Затем он взял дубину и пробил голову одному еврею, мозги жертвы попали на лицо и одежду Левина», — рассказывает о них известный канадский историк Джон-Пол Химка. Почему Министерство культуры Украины забыло про Львовский погром © matveychev-oleg.livejournal.com

Неудивительно, что «Акт провозглашения Украинского Государства» был выдержан в чисто нацистском духе, со славословиями в адрес своих немецких хозяев. «Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает Украинскому Народу освободиться из-под московской оккупации. Украинская Национальная Революционная Армия, которая создаётся на украинской земле, будет бороться дальше с союзной немецкой армией против московской оккупации за Суверенное Соборное Государство и новый порядок во всём мире» — гласит декларация от 30 июня 194 года, подготовленная лидерами бандеровской фракции Организации украинских националистов — не оставляя никаких сомнений относительно идеологии и практики этой классической структуры фашистского типа.

Размещая эти слова на билбордах, городские власти Херсона стыдливо прикрыли имя Гитлера желто-голубой лентой — однако слова национал-социалистическую Германию остались доступными для всеобщего обозрения. Больше того, ближе к празднику на остановках общественного транспорта появились поздравительные ситилайт, на которых уже можно прочитать имя германского фюрера. Его не стали маскировать — хотя это вызвало бы грандиозный скандал в любой стране мира. Тем более, что нацистские борды демонстративно развесили к приезду Зеленского, навестившего город вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и другими ключевыми персонами президентской команды. А программе его визита, которая включала в себя развлекательную поездку в природный парк «Аскания-Нова» и фотосессию с местными футболистами, специально значилось посещение синагоги, которую пытались поджечь в апреле двое нацистов.

Это явилось для президента поводом произнести пафосную речь о толерантности и свободе, которые якобы царят в стране победивших патриотических ценностей. «Люди видят, что в Украине есть граждане Украины. И, несмотря на национальность, вероисповедание, все они защищены государством Украина, нашими институтами, нашими правоохранителями. Самое главное — чтобы все себя здесь чувствовали как люди» — сказал Владимир Зеленский. Однако его слова звучали для украинцев чистой воды издевательством. Как раз в это время ультраправые из «Национального корпуса» атаковали представителей Партии Шария, которые пытались встретиться с президентом, чтобы потребовать от него реакции на постоянные акции безнаказанного нацистского террора. Херсонские правоохранители не только не защищали оппозиционеров, а даже помогали оттеснить их подальше от царственных глаз Владимира Александровича. Поскольку инакомыслящие граждане уже седьмой год подряд являются в Украине людьми второго, а то и третьего сорта.

Зеленский демонстративно не заметил развешанные по городу плакаты с упоминанием Адольфа Гитлера. А это свидетельствует о том, что реабилитация коллаборационизма и нацизма окончательно стала для Украины чем-то вроде общепринятой нормы — не только в западных регионах, но и в городах Юго-Востока. Характерно, что мэр Херсона пришел к власти еще в мае 2014 года, на волне националистической истерии, представляя местную организацию Юлии Тимошенко. Он публично требовал «стрелять по сепаратистам на поражение», сыпал воинственными заявлениями, и считается классическим представителем Партии войны — хотя википедия сообщает, что этот воинственный патриот владеет акциями российских предприятий и недвижимостью в России.

Такие представители эпохи Петра Порошенко прекрасно вписались в новую реальность президента Зеленского. В ней не оказалось ничего нового — кроме того, что ситилайты с упоминанием Гитлера не вывешивали в Украине даже при Петре Алексеевиче. Это все тот же «новый порядок», который был установлен в стране по итогам Евромайдана — и надо признать, что он действительно имеет немало общего с «украинским государством», о котором мечтали семьдесят девять лет назад коллаборационисты из руководства ОУН. Актуальный геноцид: как «Волынская резня» влияет на украино-польские отношения © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Становым хребтом этой системы является ультраправое насилие — и люди, которые калечат сейчас на улицах представителей Партии Шария, ничем не отличаются от львовских погромщиков образца сорок первого года. У них один идеологический базис, одна символика и культура, одни и те же вожди, герои, и одна общая задача — очистить страну от «нежелательных элементов», не выбирая для этого законные методы или средства. А украинские власти легитимизируют современных бандеровцев — на обращая внимания ни на их преступления, ни на плакаты с именем Гитлера.

Остается лишь подождать, когда 30 июня станет государственным праздником в масштабах всей Украины.