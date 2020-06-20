Занимающаяся разработкой компьютерных развлечений украинская фирма Starni Games создала трейлер к новой игре Strategic Mind: Blitzkrieg («Стратегическое мышление: Блицкриг») в жанре альтернативной истории – Гитлер принимает парад вермахта с трибуны мавзолея: рядом Геринг, по Красной площади идут ряды боевой техники, в небе летят немецкие самолеты

Военных стратегий множество, играть в них можно даже за гитлеровцев, ежели не брезгуешь. Однако парад гитлеровцев на Красной площади — в этом наследники извлечённых из схронов превзошли сами себя. Зеленский, Лукашенко и Парад Победы © пресс-служба президента Украины

Представление «украинского патриота» о величайшей в истории войне сформировано антисталинской кампанией конца восьмидесятых, антисоветской истерией девяностых, антимосковской риторикой двухтысячных и русофобской политикой второй половины десятых годов нынешнего века. Представление это чрезвычайно далеко от историчности, как и камлания украинских СМИ об «отсталости и дремучести Рашки» по сравнению с «цивилизованным Западом».

Собственно, в данном компьютерном мультфильме описано торжество «цивилизованной Европы», с которой сотрудничали и сотрудничают «украинские патриоты» из ОУН-УПА-ВСУ-СБУ-НКО. Каждый вносит свой личный вклад: кто-то убивает жителей Донецка, кто-то сочиняет брошюрки «НАТО — сила, защищающая мирных граждан», кто-то рисует гитлеровской парад на Красной площади. Но всё это явления одного порядка — мечты одержать победу над Россией, отрезать Кубань и Белгородщину, наложить на РФ контрибуцию, депортировать жителей Крыма и Донбасса. И, разумеется, провести парад на Красной площади. Это программа действий и зримых образов, ныне подкреплённая системой воспитания, массированной пропагандой, всей мощью государственной машины.

Средневзвешенный украинский патриот понимает: с мародёрами из добробатов и минометами «Молот» эта цель недостижима, потому столь желанна для него полномасштабная война России с НАТО. Так после Второй мировой бандеровцы исступлённо ждали конфликта США и СССР.

Недооценка потенциального противника в 1941 году привела к тому, что войска с Красной площади отправлялись прямо на передовую — столь близко враг подошёл к столице, и гитлеровский парад в Москве действительно был запланирован. Сегодня на тех рубежах обороны раскинулись престижные коттеджные посёлки, и далеко не факт, что там обитают исключительно друзья российской государственности. 75 лет Победе. Как прошёл праздник на Украине, в России и Белоруссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Справедливо говорят: без ноябрьского парада 1941 года не было бы Парада Победы в июне 1945-го. Цветная хроника хорошо передаёт волнение того дня — через капли дождя, тяжелые хоругви победителей, приглушённый звон десятков тысяч наград на гимнастерках победителей. Влитые сквозь дождь кавалеристы Жуков и Рокоссовский, марширующие колонны войск, и трогательное прощание с кавалерией, и один из знаменосцев — Леонид Брежнев, и сосредоточенный Сталин на трибуне — в апофеозе своего могущества…

История Отечества волнующа и неповторима — как нельзя повторить и тот дождь воскресного июньского утра в 1945 году. Однако нынешний парад это нелишняя возможность напомнить о поучительном прошлом: внутренние и внешние вызовы, с которыми сталкивается Россия, не исчезли. Как не исчезли и галлюцинаторные видения наших недругов — от марша захватчиков по Красной площади до живописных полотен с её развалинами (такие картины тоже намалёваны).

Парад есть воплощение коллективной воли государства и его граждан к защите своих рубежей, но границы Русского мира не определены школьной картой. Они простираются от Антарктиды с русскими полярными станциями до космической орбиты с космонавтами, от преданий древнерусских летописей до футурологических романов советских фантастов, от родного языка ста шестидесяти миллионов людей до первых слогов едва приступившего к чтению Пушкина иностранца. И пока на Красной площади чеканит шаг наш парад, на улице наших врагов праздника не будет.