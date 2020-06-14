14 июня Севастополь отмечает День города, то есть годовщину своего основания. Пожалуй, это самый скромный из числа местных праздников (День освобождения, День Черноморского флота, День ВМФ), который в последние годы вообще отмечают в рамках единых торжеств с Днём России

К своему 237-летию Севастополь подходит в статусе третьего города федерального значения и, согласно изменениям в украинское законодательство, территорией вообще лишённой особого статуса. Как известно, Украина считает Крым и Севастополь своей неотъемлемой частью, и в результате осуществляемых в Киеве «реформ» многие города полуострова не только переименованы (например, Красноперекопск в Яны Капу, а Красногвардейское в Курман), но изменены даже административные границы между районами. В частности, Севастополь отныне включён в Бахчисарайский район — надо лишь дождаться, чтобы Украина вернулась.

Для этого, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, необходимо россиян устыдить. «Стыдно будет российскому народу через несколько лет о том, что вышло, — говорит Зеленский в интервью "Украинской правде", — Без возврата Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно, по-дружески общаться между украинским и российским народом».

Вопросы — не желает ли сам господин Зеленский устыдиться глорификации нацистских преступников, национального угнетения русскоязычных, продолжающегося убийства сограждан — почему-то заданы ему не были.

На уточняющий вопрос журналиста, точно ли вернется Крым Украине, Зеленский ответил утвердительно: «Да, я уверен». И киевской властью по такому поводу уже заготовлен целый ряд праздничных мероприятий. В частности, как уже сказано выше, аннулирование особого статуса Севастополя. «Пока еще в Конституцию Украины не внесены соответствующие изменения, — рассказывает один из лидеров Меджлиса* Рефат Чубаров, — Но там есть отдельный пункт, в котором говорится, что впоследствии, после внесения соответствующих законов, статус Севастополя будет пересмотрен. Город Севастополь в нашем общем представлении… не должен иметь особый статус на территории Крымского полуострова». Зато особый статус планируется делегировать Бахчисараю.

После возвращения Крыма под контроль Украины памятник адмиралу Нахимову в центре Севастополя будет разрушен, о чем в эфире «4 канала» поведал спикер украинской общественной организации «InformNapalm» Михаил Макарук: «Победа для нас — это возвращение Крыма и реинтеграции Донбасса… Я хочу сесть на разрушенном памятнику Нахимову в украинском городе Севастополь за чашкой львовского кофе».

Помните, в 2014 году тогдашний министр обороны Валерий Гелетей-Иловайский обещал провести парад украинских войск в Севастополе? Вот и теперь бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прорицает: мир «это когда мы будем гимн петь в Симферополе…» А директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович в интервью «Интерфакс-Украина» уточнил, что после «освобождения» Крыма и Донбасса там будет введён переходный «период декоммунизации», а элементы коммунистической символики демонтированы. Как написал недавно незабвенный Петр Порошенко, «мы не дадим забыть о крымчанах — мы вас любим, мы о вас помним, мы боремся за объединение нашей большой украинской семьи».

Святая уверенность киевского режима, что на полуострове живут украинской повесткой дня местных жителей слегка удивляет. Во-первых, она действительно неактуальна для нынешних реалий полуострова: здесь своя экономическая жизнь, изменившийся политический ландшафт, работают иные законы. Во-вторых, украинский пример в качестве центра притяжения просто нелеп, особенно, когда в Крыму подрабатывают тысячи украинских заробитчан. И, наконец, в Киеве не хотят понять, что движение Крыма в Россию — не единичный референдум (как они любят выражаться, «под дулом автоматов»), а выстраданная мечта. В значительной степени, катализированная всей украинской национальной и экономической политикой последних десятилетий.

В Киеве во всё это действительно не верят. Так в интервью бывшего «представителя президента Украины в АРК» Бориса Бабина киевскому интернет-изданию «Апостроф» утверждается, что большинство крымчан очень хотят назад, на постмайданную Украину. «Остаются ли еще в Крыму люди, лояльные стране-агрессору?», — с деланной наивностью интересуется корреспондент. «Я не думаю, что там их много, — терпеливо разъясняет господин Бабин. — Это было бы довольно странно с их стороны. Процент жителей полуострова, которые искренне верили, что успех, счастье и развитие Крыма связаны с Россией, все время был невелик. За эти годы он явно не увеличился, если не считать тех, кого завезли из РФ».

В унисон Бабину министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за последние шесть лет, для изменения демографического состава населения в Крым были переселены 140-300 тысяч граждан «материковой» России. Тезисы украинской пропаганды комментирует тезисы известный политолог Денис Денисов: «Открываем сайт Государственной службы статистики Украины, по их данным на 1 января 2014 года, в Крыму проживало 1.967.200. Сравниваем с показателями Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю на 1 декабря 2019 года — 1.911.818. Получается минус 55 с небольшим тысяч человек. Спрашивается, откуда Кулеба взял цифры 140-300 тысяч приехавших?».

Если есть недоверие к официальным данным, то ничего не мешает обратиться к статье с громоздким заголовком «Спустя шесть лет и 20 миллиардов долларов российских инвестиций крымчане довольны российской аннексией» влиятельного американского издания The Washington Post: «Поддержка присоединения к России остается очень высокой (86 процентов в 2014 году и 82 процента в 2019 году) — и особенно высока среди этнических русских и украинцев. Ключевым изменением с 2014 года стало значительное увеличение поддержки со стороны татар, мусульманского населения тюрков, которое составляет около 12 процентов населения Крыма. В 2014 году только 39 процентов этой группы рассматривали присоединение к России как позитивный шаг, но этот показатель вырос до 58 процентов в 2019 году». При этом Washington Post опирается на данные собственных негласных исследований.

Хотя и данному феномену в Киеве находится своё логичное объяснение: виновато специальное облучение. Как сообщил бывший крымский журналист Евгений Гайворонский в интервью радио «Крым. Реалии», «Россия применила против крымчан психотропные технологии». «Сейчас существуют приборы, которые считывают частоту. Соответственно, существуют приборы, которые могут эту же частоту передавать, — рассказывает Гайворонский, — Допустим, посадим какого-нибудь человека под такой прибор и скомандуем ему думать: "Крым — Россия навсегда" и прочие лозунги. Запишем эту частоту, а потом будем её излучать. Я лично видел большие черные машины с надписью "спецсвязь ФСБ" — и на которых черные такие большие трансляторы стояли на крышах. Поэтому, я думаю, что это в том числе и последствия такого излучения».

Ну, а пока облученный и затаившийся в ожидании своего «освобождения», сноса памятника Нахимовцу и долгожданной «филижанки» львовского кофе Севастополь празднует день рождения, по ту сторону границы тоже времени даром не теряют. Служащие на границе с Крымом украинские пограничники обучили лабрадора по кличке «Лёд» отзываться на лозунг «Слава Украине!». Соответствующую видеозапись опубликовала пресс-служба украинского МВД. Заслышав бандеровскую речевку, пёс в ответ дважды с подвыванием лает — патриотично настроенные зрители льют слёзы умиления.

Собаки лают, караван идёт: полуостров созидает, строит дороги, мосты, школы, храмы… А кто хорошо работает, тот, как известно, хорошо отдыхает.

С праздником, дорогой Севастополь!

* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ