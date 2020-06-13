Казалось бы, шесть лет - это достаточный срок, чтобы убедиться в эфемерности экономических достижений киевской власти. Где обещанные господами Яценюком и Порошенко экономические прорывы, а «господынями» Гонтаревой и Яресько финансовое благополучие? Да там же, где и предсказанные Зеленским суровые приговоры коррупционерам - на свалке истории

Генерируемые на Украине информационные потоки такой мощности, что новости, персонажи и ситуации устаревают в течение недели. События всего шестилетней давности кажутся глубокой древностью, интересной лишь историкам. Задачей информационного бедствия, в числе прочего, является создание максимального шума и тумана, в котором зыбко колышутся ложные ориентиры. Как только общество инстинктивно приближается к пониманию тех или иных истин, мгновенно возникает массово подержанная СМИ и социальными сетями проблема, якобы куда более актуальная и важная, нежели дела давно/недавно минувших дней. Через некоторое время оказывается, что проблема была надуманной и раздутой, но внимание общества снова надолго переключилось от нежелательных первопричин. Это называется отвлечением внимания.

Украинское общество яростно дискутирует о персонажах вроде Парасюка, Черновол, Стерненко. Между тем, один из главных руководителей госпереворота продолжает преспокойно руководить столичной мэрией, а его подельник — министерством внутренних дел; да и остальные на виду. Можно до пены на устах спорить о мелких уголовниках, однако покарать их невозможно пока на воле разгуливают их хозяева. Но неужели этим будет заниматься взявшая власть школота из вчерашних и сегодняшних хипстеров (имя им легион). Вы всерьёз верите, что напомаженным посредственностям хотя бы теоретически под силу титаническая задача вытащить Украину из пропасти, где она оказалась? Торжествующее ничтожество. Что показал суд над Стерненко © Twitter, Сергій Стерненко

На Печерские холмы прорвалось целое поколение политиков, взращённых в грантоедских инкубаторах, где основное достоинство воспитанников состояло в безоговорочном послушании иностранному спонсору (заказчику). Хорошо себя зарекомендовавших потом выводят на орбиту, дают возможность получать приличные доходы, встраиваться в мир политики и большого бизнеса, в конечном итоге, обустроить комфортную личную жизнь. Быть замеченными западными продюсерами мечта множества людей и ради неё они готовы на всё.



Запрос на исполнительную посредственность является одним из главных инструментов переформатирования общества — истинные владельцы страны конструируют управляющий класс беспринципных конъюнктурщиков и настроенные под их нужды социальные лифты.

Даже самые непопулярные, а порою и преступные решения проталкиваются через постепенность их внедрения. Например, в случае Украины принятие закона о продаже земли обусловлено рядом оговорок, переносящих те или иные этапы на пару лет, либо ограничивающий на первом этапе круг потенциальных владельцев, и люди с определённым вздохом облегчения говорят: «В будущем что-то изменится, поживем — увидим, может власти одумаются…»

Ничего не изменится, поскольку стратегические действия происходят по четко выверенному плану. Как это было, в частности, с уничтожением русскоязычного образования — постепенно, но неуклонно. Небольшая отсрочка исполнения не меняет общее направление движения, и вектор давно определён, причём, даже не в Киеве.

Если же вдруг возникает спонтанное возмущение, всегда можно изобразить некую реакцию власти на досадную помеху. Более того, спровоцировать возмущение в нужный момент, проконтролировать ход событий и предложить суррогатное решение проблемы, которое выпустит пар в свисток. Примером схемы «актуализированная проблема — реакция на неё — заготовленное решение» могут послужить события прошлой осени, когда правоохранительные органы с помпой задержали целый ряд высокопоставленных коррупционеров — Свинарчука, Пашинского, Грымчака. В конечном итоге пшик, а воображение общества уже волнуют другие персоналии (скажем, Арсен Аваков). Впрочем, с таким же пустым результатом. Как Аваков родину "любит". Глава МВД Украины согласен, что плохо, но не то, чтобы совсем © avakov.com/Yulia Babych

В подобной шумной обстановке общение с народом представляет собой смесь проповеди для слабоумных, стремление убедить ещё немного потерпеть и пообещать, что скоро всё будет хорошо. Народ готов внимательно слушать дающего надежду и, в конце концов, старое зло привычней, а значит — в глазах легковерного человека — безопасней. Господину Порошенко надо было очень постараться, чтобы людям никого не казалось хуже него. А вот киевляне своего майданщика Кличко готовы переизбрать на новый срок. Следовательно, достойны подобного мэра и состояния города, которое сегодня имеют.

В крайнем случае, для достижения необходимого воздействия на толпу можно добавить немного истерики, нервов, эмоций. В нашем случае — пробуждающих ненависть к России (без которой всё у нас давно было бы хорошо), а мы люди гордые — и колесо изобрели, и космос для человечества открыли. Так не позволим! Что и кому «не позволим» надо просто вписать.

Сегодня в графу привычно вписывают «государство-агрессора», «сепаратистов», «вату» и всех прочих, от кого исходят неприятные вопросы об организаторах госпереворота, об инициаторах гражданской войны, о бросивших в нарушение Конституции армию против своих соотечественников и отдававших приказы на бомбардировки мирного населения. На эти вопросы отвечать можно либо сознательно солгав, либо потеряв власть и сев на скамью подсудимых.

Приходится не только бесконечно врать, запугивать инакомыслящих подельниками-побратимами, но и целенаправлено взращивать поколения, которые будут этим байкам верить. Мы все учились понемногу, но интеллигенция самая легко поддающаяся обработке болванка, поскольку свято уверена в своём интеллектуальном превосходстве. Национал-интеллигенту достаточно внушить, что он до того или иного вывода дошёл сам, и — упорствуя в своём интеллектуальном превосходстве — он будет уже не в силах поверить, что к «собственному мнению» его аккуратно подвели грамотные политтехнологи.

Знания огромной массы украинских гуманитариев получены на кафедрах, давно прикормленных иностранными грантами, которые дают только «правильным» и «нужным», а их персонал проходит престижное обучение/стажировки в западных фондах, университетах и по многочисленным специальным программам сотрудничества. Уже три десятилетия они несут оттуда «свет истины», открытой тамошними учителями и всевозможными спонсорами. А интернет-пространство, издательская политика и средства массовой информации легко обеспечивают перекрёстные ссылки и фабрикацию необходимых заказчику «моральных авторитетов».

Вопрос уничтожения русскоязычного образования тесно связан с устранением русской интеллигенции как значимого фактора духовной жизни Украины. Деградация населения происходит не только через примитивизацию образования и культуры, но и в связи с утратой им альтернативных источников получения знаний и информации.

Виноватым сделают, естественно, самого русского и русскоязычного человека: дескать, он слишком консервативен, чрезмерно привязан к родному языку, истории своей семьи, не поспевает за модными веяниями. Если не поспевает за ускоряющимся веком, где правят напомаженные ничтожества или брутальные штурмовики, — виноват в этом только он сам, а не не предательство элит или поставленное на поток ограбление масс. Теоретически, он (или его дети) могут присоединиться к стану победителей, но для этого нужно четко исполнить конкретные идеологические установки. Либо держать своё мнение по целому ряду вопросов глубоко при себе.

Внимательный читатель, наверное, уже заметил, что я в свободной форме и применительно к Украине излагаю 10 способов манипуляции человеческим сознанием в понимании философа Ноама Хомски — одного из классиков современной науки. Итак, повторим эти способы: отвлечение внимания, постепенность, отсрочка исполнения решения, инфантилизация народа, упор на эмоции, дебилизация населения, система «создание проблемы — реакция — решение», продвижение моды на посредственность, культивация чувства вины и, наконец, глубокое, научное знание человеческой натуры. О последнем Ноам Хомски буквально говорит следующее:

«За последние 50 лет успехи в развитии науки привели к образованию растущего разрыва между знаниями простых людей и сведениями, которыми обладают и пользуются господствующие классы. Благодаря биологии, нейробиологии и прикладной психологии система получила в своё распоряжение передовые знания о человеке в области как физиологии, так и психики. Системе удалось узнать об обычном человеке больше, чем он сам о себе знает. Это означает, что в большинстве случаев система обладает большей властью и в большей степени управляет людьми, чем они сами».

Сегодня Украина стала огромным полигоном, на котором отрабатываются чудовищные по своим объёмам и качеству возможности переформатирования общества, и пока у власти находится целиком зависящий от глобального заказчика режим — прервать эксперимент очень непросто. Иное дело, имеющиеся сегодня результаты эксперимента могут помочь оппонентам режима вновь переформатировать пока ещё находящиеся в состоянии пластичности общество. Контртехнологии известны и вполне действенны, вопрос — существуют ли реальные силы, имеющие волю их задействовать?