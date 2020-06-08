Министра внутренних дел Арсена Авакова, судя по всему, обложили основательно. Его отставка кому-то очень нужна и важна, и кампания по достижению поставленной этим кем-то цели набирает ход. Первую атаку министр отразил без особых усилий и видимых потерь, однако сразу же за ней последовала еще одна, куда более серьезная.
Если быть протокольно точным, новый удар был приурочен к визиту Авакова в Раду. Департамент внутренней безопасности Национальной полиции совместно с Госбюро расследований и Службой безопасности провел операцию по пресечению деятельности преступной группы во главе с начальником Павлоградского городского отдела полиции Юрием Сердюком 4 июня. Так что взорваться новая информационная бомба, причем не простая, а сверхмощная, должна была как раз утром того дня, когда Аваков предстал перед депутатами. Ему все же удалось оттянуть взрыв, каким-то чудом отложив его на субботу 6 июня.
Глава МВД отчитывался за пусть вопиющие, страшные по характеру и последствиям, но все же отдельные инциденты, к которым применима его же собственная характеристика, данная с трибуны парламента: «Среди нас есть герои, трудяги и, к сожалению, те, кто нарушает закон». В Павлограде вскрылась ситуация принципиально иного плана: системная противоправная деятельность полиции как организованной преступной группы. Во главе ОПГ стоял целый начальник (!) целого городского (!) подразделения. Полицейская ОПГ на регулярной основе запугивала и пытала людей с целью получения требуемых показаний для раскрытия мнимых преступлений, а также занималась — господи помилуй! — наркоторговлей.
«Статистика показывает улучшение факторов безопасности, — вещал Аваков в Раде. — Мы видим, что снижается количество тяжких преступлений, в том числе убийств, и это уже устойчивая тенденция. Как вы понимаете, по убийствам статистику невозможно фальсифицировать: труп либо есть, либо его нет. Так вот, раскрываемость таких преступлений сегодня на уровне 92%». На фоне павлоградского ЧП «справная» статистика Авакова, как и его разглагольствования о «здоровом ядре» полиции и об «отдельных негодяях» в ее рядах, попросту теряют всякий смысл. Статистика врёт! Ядра нет!
Ударный риторический прием, которым министр успокаивал депутатов Рады в ходе отчета, был в значительной мере демагогическим. Аваков, по сути, переводил разговор совсем в другую плоскость: «В каждой полиции мира встречаются негативные резонансные события, — говорил он, прозрачно намекая на события в американском Миннеаполисе, — но принципиально важно, как система МВД реагирует на эти события».
«Событие» в Павлограде, хоть оно, как ни странно, и не вызвало должного резонанса ни в информационном поле, ни в общественном мнении, ни в политическом классе, включая его депутатскую часть, только-только вызывавшую главу МВД «на ковер» по куда менее серьезному поводу, потребовало от Авакова эксклюзивной реакции. Павлоградский горотдел полиции сразу же расформировали (такой прием апробировали в Кагарлыке). Семерых сотрудников задержали. Расследованием и проверками охватили не только город, но и всю Днепропетровскую область.
Пресс-служба МВД со ссылкой на прямую речь Авакова сообщила о «комплексной», «тотальной отработке региона», под которой надо понимать перетряску не только пойманного на горячем горотдела полиции, а и других правоохранительных органов города и области с акцентом на кадровых вопросах. ЧП в Павлограде, видимо, потянет за собой не только задержание начальника горотдела, но и отставку начальника областного управления полиции Владимира Огурченка, уже отстраненного от исполнения обязанностей на период проведения проверки.
Telegram-канал «Политика страны» обратил внимание на то, что при таком развитии сюжета в этой истории начинает проступать «тень» местных выборов. По данным канала, готовясь к началу избирательной кампании, Игорь Коломойский и его группа планируют открыть уголовные дела против враждебного им мэра Днепра Бориса Филатова и близких к нему чиновников. До сих пор процесс не шел, местные силовики не проявляли рвения. Недавно, не проработав и трех месяцев, был отстранен прокурор области, теперь поменяют и шефа областной полиции.
В версии, увязывающей в один клубок неприятности Авакова и выборы в местные органы власти, которые должны состояться в конце октября, есть рациональное зерно. Лишним подтверждением того, что эта связь существует, может служить еще одна история, грянувшая в канун похода Авакова в ВР еще в одной «проблемной» с точки зрения выборных стратегий области. 3 июня полиция провела задержание группы лиц в Краснокутском районе Харьковской области. Ими оказались члены так называемой «Слобожанской Сечи», они же — участники общественной организации «Потон». Поводом к задержанию стали агрессивные действия новоявленных «лесных братьев» в отношении патрульной машины полиции. 5 июня Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения главе «Потона» Павлу Онищенко: он взят под стражу на 60 суток. Ту же меру применили к остальным задержанным.
«Потон» хорошо известен в Харькове и области. Организация активно проводила акции, приветствуемые большинством жителей: громила точки, незаконно торговавшие алкоголем; выявляла аптеки, через которые шла торговля наркотиками, выступала против незаконной вырубки лесов. Не забывали и о популяризации своих усилий и себя: на YouTube-канале «Потона» есть видеоматериалы с десятками и даже сотнями тысяч просмотров.
Впрочем, реальная ситуация не столь благостна, как кажется на первый взгляд. По данным осведомленных источников, под видом «робин гудов» местного разлива скрывались бандиты, промышлявшие криминалом, тайным и явным. Контролировали банду… отставные полицейские. Онищенко, работавший в своей время в угрозыске в одном из харьковских райотделов, называл себя «теневым начальником полиции Харькова», его помощник Николай Маслов мнил себя «директором Харькова».
В общем, из Днепра Авакову, видимо, лучше не возвращаться в Киев, а перемещаться в Харьков и устраивать «тотальную отработку» еще и там.
Уместно будет, думаю, напомнить, что все упомянутые и оставшиеся неведомыми художества творят не «менты Януковича», а представители ведомства, только-только «очистившегося» и реформированного по лекалам и под надзором Запада. Тема реформы, кстати, всплыла накануне отчета Авакова в Раде, но хода ей не дали. Любимый заместитель министра Антон Геращенко, кинувшись прикрывать шефа, обвинил в провале реформы бывшую начальницу Нацполиции Хатию Деканоидзе. Та, со своей стороны, сделав большие глаза и встав в позу оскорбленной невинности, перевела стрелки на тех, кто остался руководить МВД после нее. Ни виновных, ни ответственных не сыскать, как бы кому-то того ни хотелось: круговая порука, во сто крат усиленная гробовым молчанием по поводу полицейских скандалов зарубежных шефов и кураторов всех процессов в украинских силовых и не силовых структурах.
Полиция продолжает оставаться одним из крупнейших в Украине бандформирований. Логика же размышлений и действий власти указывает, скорее, на то, что нынешний статус-кво — не формальный, а реальный — «слуги» будут пытаться не изменить, а… узаконить. Иначе говоря, сделать так, чтобы бандиты в погонах получили формальный статус. В Украине активно разрабатываются законопроекты, имеющие целью сделать законной деятельность частных военных компаний. Если это произойдет, то нет ни малейших сомнений, что первыми узаконят своих «телохранителей» и «активистов» в форме и без нее именно полицейские генералы и офицеры.
Что касается самого Авакова, то у него по поводу своей персональной министерской судьбы, несмотря на бурный поток негатива по работе МВД и его структурных подразделений, не должно быть особых опасений. Он, как и прежде, нужен президенту, и это дает ему гарантии от любых атак. В тот день, когда Аваков тушил пожар в Павлограде, Зеленский, как ни в чем не бывало, нахваливал его журналистам на встрече под Киевом. «До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр. Я понимаю, из-за чего забастовки. Я откровенно отвечал на этот вопрос, что, если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его доказать и на половине его не бросать», — заявил президент. Под «делом» имелось в виду убийство Павла Шеремета. «Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета, — сказал Зеленский. — Для общества он — стейкхолдер этой ситуации, он должен довести ее до конца».
Несколько неожиданно при этом прозвучало президентское сравнение Авакова с уволенным не так давно с должности генпрокурора Русланом Рябошапкой. «Так же, как я боялся за увольнение Рябошапки, чтобы у нас не произошло вопросов с делом Гандзюк. Оно продолжается, я думаю, что оно будет доведено до конца, и заказчики будут посажены за решетку. Такая же ситуация с Арсеном Борисовичем», — объяснил Зеленский, не уточнив, какая же именно из двух «таких» ситуаций с участием Рябошапки похожа на ситуацию Авакова. По логике вещей, если дело Гандзюк продолжает двигаться вперед после отставки Рябошапки, значит, и Авакова можно увольнять без ущерба для дела Шеремета. По президентской логике, однако, ситуация выглядит иначе. Увольнять Авакова нельзя, «чтобы не произошло вопросов с делом Шеремета». Но ведь сам Зеленский признает, что его треугольник опасений: Рябошапка — его отставка — дело Гандзюк — оказался мнимым. И что? И ничего! «Мощный министр»!
Что дает основания президенту после букета жутких известий о полицейском произволе и насилии считать чиновника, руководящего этим ведомством, «мощным» и «лучшим»? Неужели только заверения самого министра в том, что в полиции во всем мире творится то же самое, что у нас? Казалось бы, Авакову повезло: накануне его отчета в Раде грянули события, вызванные насилием полиции со смертельным исходом в США. Но — минуточку! — в Соединенных Штатах «недопустимый уровень полицейского насилия» — это около полутора десятка инцидентов, подобных тому, что произошел в Миннеаполисе, из почти 70 млн задержаний по стране за год. В Украине же — инцидент на инциденте. Не считая всего остального, что творит полиция, выходя далеко за рамки своих официальных компетенций и в то же время оставляя без внимания многое из того, что в эти компетенции входит.