Выступая в Раде, Аваков уже знал, что перевести дух в выходные ему не дадут. Новое полицейское ЧП требовало его личного присутствия. Как удалось отсрочить еще один суперскандал, грянувший накануне отчета, на целых двое суток, известно, думаю, только очень узкому кругу лиц

Министра внутренних дел Арсена Авакова, судя по всему, обложили основательно. Его отставка кому-то очень нужна и важна, и кампания по достижению поставленной этим кем-то цели набирает ход. Первую атаку министр отразил без особых усилий и видимых потерь, однако сразу же за ней последовала еще одна, куда более серьезная. «Чёрт» Аваков на своем месте в стране, где правят черти © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Если быть протокольно точным, новый удар был приурочен к визиту Авакова в Раду. Департамент внутренней безопасности Национальной полиции совместно с Госбюро расследований и Службой безопасности провел операцию по пресечению деятельности преступной группы во главе с начальником Павлоградского городского отдела полиции Юрием Сердюком 4 июня. Так что взорваться новая информационная бомба, причем не простая, а сверхмощная, должна была как раз утром того дня, когда Аваков предстал перед депутатами. Ему все же удалось оттянуть взрыв, каким-то чудом отложив его на субботу 6 июня.

Глава МВД отчитывался за пусть вопиющие, страшные по характеру и последствиям, но все же отдельные инциденты, к которым применима его же собственная характеристика, данная с трибуны парламента: «Среди нас есть герои, трудяги и, к сожалению, те, кто нарушает закон». В Павлограде вскрылась ситуация принципиально иного плана: системная противоправная деятельность полиции как организованной преступной группы. Во главе ОПГ стоял целый начальник (!) целого городского (!) подразделения. Полицейская ОПГ на регулярной основе запугивала и пытала людей с целью получения требуемых показаний для раскрытия мнимых преступлений, а также занималась — господи помилуй! — наркоторговлей.

«Статистика показывает улучшение факторов безопасности, — вещал Аваков в Раде. — Мы видим, что снижается количество тяжких преступлений, в том числе убийств, и это уже устойчивая тенденция. Как вы понимаете, по убийствам статистику невозможно фальсифицировать: труп либо есть, либо его нет. Так вот, раскрываемость таких преступлений сегодня на уровне 92%». На фоне павлоградского ЧП «справная» статистика Авакова, как и его разглагольствования о «здоровом ядре» полиции и об «отдельных негодяях» в ее рядах, попросту теряют всякий смысл. Статистика врёт! Ядра нет!

Ударный риторический прием, которым министр успокаивал депутатов Рады в ходе отчета, был в значительной мере демагогическим. Аваков, по сути, переводил разговор совсем в другую плоскость: «В каждой полиции мира встречаются негативные резонансные события, — говорил он, прозрачно намекая на события в американском Миннеаполисе, — но принципиально важно, как система МВД реагирует на эти события». Как Аваков родину "любит". Глава МВД Украины согласен, что плохо, но не то, чтобы совсем © avakov.com/Yulia Babych

«Событие» в Павлограде, хоть оно, как ни странно, и не вызвало должного резонанса ни в информационном поле, ни в общественном мнении, ни в политическом классе, включая его депутатскую часть, только-только вызывавшую главу МВД «на ковер» по куда менее серьезному поводу, потребовало от Авакова эксклюзивной реакции. Павлоградский горотдел полиции сразу же расформировали (такой прием апробировали в Кагарлыке). Семерых сотрудников задержали. Расследованием и проверками охватили не только город, но и всю Днепропетровскую область.

Пресс-служба МВД со ссылкой на прямую речь Авакова сообщила о «комплексной», «тотальной отработке региона», под которой надо понимать перетряску не только пойманного на горячем горотдела полиции, а и других правоохранительных органов города и области с акцентом на кадровых вопросах. ЧП в Павлограде, видимо, потянет за собой не только задержание начальника горотдела, но и отставку начальника областного управления полиции Владимира Огурченка, уже отстраненного от исполнения обязанностей на период проведения проверки.

Telegram-канал «Политика страны» обратил внимание на то, что при таком развитии сюжета в этой истории начинает проступать «тень» местных выборов. По данным канала, готовясь к началу избирательной кампании, Игорь Коломойский и его группа планируют открыть уголовные дела против враждебного им мэра Днепра Бориса Филатова и близких к нему чиновников. До сих пор процесс не шел, местные силовики не проявляли рвения. Недавно, не проработав и трех месяцев, был отстранен прокурор области, теперь поменяют и шефа областной полиции.

В версии, увязывающей в один клубок неприятности Авакова и выборы в местные органы власти, которые должны состояться в конце октября, есть рациональное зерно. Лишним подтверждением того, что эта связь существует, может служить еще одна история, грянувшая в канун похода Авакова в ВР еще в одной «проблемной» с точки зрения выборных стратегий области. 3 июня полиция провела задержание группы лиц в Краснокутском районе Харьковской области. Ими оказались члены так называемой «Слобожанской Сечи», они же — участники общественной организации «Потон». Поводом к задержанию стали агрессивные действия новоявленных «лесных братьев» в отношении патрульной машины полиции. 5 июня Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения главе «Потона» Павлу Онищенко: он взят под стражу на 60 суток. Ту же меру применили к остальным задержанным. Распятая Украина между МВФ и Аваковым: колония или диктатура? © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

«Потон» хорошо известен в Харькове и области. Организация активно проводила акции, приветствуемые большинством жителей: громила точки, незаконно торговавшие алкоголем; выявляла аптеки, через которые шла торговля наркотиками, выступала против незаконной вырубки лесов. Не забывали и о популяризации своих усилий и себя: на YouTube-канале «Потона» есть видеоматериалы с десятками и даже сотнями тысяч просмотров.

Впрочем, реальная ситуация не столь благостна, как кажется на первый взгляд. По данным осведомленных источников, под видом «робин гудов» местного разлива скрывались бандиты, промышлявшие криминалом, тайным и явным. Контролировали банду… отставные полицейские. Онищенко, работавший в своей время в угрозыске в одном из харьковских райотделов, называл себя «теневым начальником полиции Харькова», его помощник Николай Маслов мнил себя «директором Харькова».

В общем, из Днепра Авакову, видимо, лучше не возвращаться в Киев, а перемещаться в Харьков и устраивать «тотальную отработку» еще и там.

Уместно будет, думаю, напомнить, что все упомянутые и оставшиеся неведомыми художества творят не «менты Януковича», а представители ведомства, только-только «очистившегося» и реформированного по лекалам и под надзором Запада. Тема реформы, кстати, всплыла накануне отчета Авакова в Раде, но хода ей не дали. Любимый заместитель министра Антон Геращенко, кинувшись прикрывать шефа, обвинил в провале реформы бывшую начальницу Нацполиции Хатию Деканоидзе. Та, со своей стороны, сделав большие глаза и встав в позу оскорбленной невинности, перевела стрелки на тех, кто остался руководить МВД после нее. Ни виновных, ни ответственных не сыскать, как бы кому-то того ни хотелось: круговая порука, во сто крат усиленная гробовым молчанием по поводу полицейских скандалов зарубежных шефов и кураторов всех процессов в украинских силовых и не силовых структурах.

Полиция продолжает оставаться одним из крупнейших в Украине бандформирований. Логика же размышлений и действий власти указывает, скорее, на то, что нынешний статус-кво — не формальный, а реальный — «слуги» будут пытаться не изменить, а… узаконить. Иначе говоря, сделать так, чтобы бандиты в погонах получили формальный статус. В Украине активно разрабатываются законопроекты, имеющие целью сделать законной деятельность частных военных компаний. Если это произойдет, то нет ни малейших сомнений, что первыми узаконят своих «телохранителей» и «активистов» в форме и без нее именно полицейские генералы и офицеры. Аваков в преддверии отставки. «Кто ж его посадит? Он же памятник» © Facebook, Арсен Аваков

Что касается самого Авакова, то у него по поводу своей персональной министерской судьбы, несмотря на бурный поток негатива по работе МВД и его структурных подразделений, не должно быть особых опасений. Он, как и прежде, нужен президенту, и это дает ему гарантии от любых атак. В тот день, когда Аваков тушил пожар в Павлограде, Зеленский, как ни в чем не бывало, нахваливал его журналистам на встрече под Киевом. «До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр. Я понимаю, из-за чего забастовки. Я откровенно отвечал на этот вопрос, что, если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его доказать и на половине его не бросать», — заявил президент. Под «делом» имелось в виду убийство Павла Шеремета. «Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета, — сказал Зеленский. — Для общества он — стейкхолдер этой ситуации, он должен довести ее до конца».

Несколько неожиданно при этом прозвучало президентское сравнение Авакова с уволенным не так давно с должности генпрокурора Русланом Рябошапкой. «Так же, как я боялся за увольнение Рябошапки, чтобы у нас не произошло вопросов с делом Гандзюк. Оно продолжается, я думаю, что оно будет доведено до конца, и заказчики будут посажены за решетку. Такая же ситуация с Арсеном Борисовичем», — объяснил Зеленский, не уточнив, какая же именно из двух «таких» ситуаций с участием Рябошапки похожа на ситуацию Авакова. По логике вещей, если дело Гандзюк продолжает двигаться вперед после отставки Рябошапки, значит, и Авакова можно увольнять без ущерба для дела Шеремета. По президентской логике, однако, ситуация выглядит иначе. Увольнять Авакова нельзя, «чтобы не произошло вопросов с делом Шеремета». Но ведь сам Зеленский признает, что его треугольник опасений: Рябошапка — его отставка — дело Гандзюк — оказался мнимым. И что? И ничего! «Мощный министр»!

Что дает основания президенту после букета жутких известий о полицейском произволе и насилии считать чиновника, руководящего этим ведомством, «мощным» и «лучшим»? Неужели только заверения самого министра в том, что в полиции во всем мире творится то же самое, что у нас? Казалось бы, Авакову повезло: накануне его отчета в Раде грянули события, вызванные насилием полиции со смертельным исходом в США. Но — минуточку! — в Соединенных Штатах «недопустимый уровень полицейского насилия» — это около полутора десятка инцидентов, подобных тому, что произошел в Миннеаполисе, из почти 70 млн задержаний по стране за год. В Украине же — инцидент на инциденте. Не считая всего остального, что творит полиция, выходя далеко за рамки своих официальных компетенций и в то же время оставляя без внимания многое из того, что в эти компетенции входит.