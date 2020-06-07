Мою родственницу оштрафовали за то, что она сразу не поприветствовала покупателя на украинском языке. Бродячий стукач-патриот донёс администратору и девушка получила штраф

Родной для 90 процентов харьковчан становится языком второго сорта — без собственной документации и образования, удушаемый квотами и ограничениями, без карьерных возможностей и научных перспектив. По мнению Владимира Зеленского, которое он озвучил на итоговой годовой пресс-конференции, это никакой проблемы собой не являет. И не указ ему Конституция Украины, Хартия европейских языков и рекомендации Венецианской комиссии.

Мовный террор стал реальным достижением Евромайдана (наряду с массовым экспортом рабочей силы за границу). Националисты, приспособленцы, манкурты, карьеристы объединились в третировании русского языка, в его старательном унижении на официальном уровне. Показательную программу «дерусификации» в эфире 5 канала озвучил украинский музыкант Иван Семесюк:



«Очень много украинцев — русские в смысле культуры Московии, вне зависимости от этнического происхождения. Нужно это артикулировать, вытравлять с поля зрение все русские смыслы. Я не говорю по-русски, хотя это мой родной язык, я не ориентируюсь и не слежу за русскими новостями, не помню того, что помнят все из советского кино, даты, шуточки и так далее — это была целая работа. Я разработал целый план действий — самостерилизации». Обратите внимание, манкурт подчёркивает, что сознательно отрёкся от родного языка и гордится «самостерилизацией», как он называет собственную духовную кастрацию. «Никого не хочу обманывать»: Беленюк рассказал, почему предпочитает русский язык © Facebook, Александр Андросов

«На Украине несколько идентичностей и украинская с ними конкурирует, одна из таких идентичностей южнорусская, — продолжает Симисюк, — Люди, которые живут в Одессе, Ростове-на-Дону и Донбассе мало чем отличаются, все они живут в одном южнорусском контексте. С этим нужно что-то делать». Признание, что южнорусская идентичность (в широком значении — русская) одинакова для миллионов людей по разные стороны границ бывших союзных республик невыносима для новоявленных «патриотов». Живые свидетели более развитой цивилизации напрочь дискредитируют их радость от экспорта живого товара в Европу, а заодно подвергают сомнению духовность нерушимого блока Гитлера-Бандеры-Фарион.

Кстати, о патриотическом антисемитизме (ведь в гитлеровском преследовании евреев украинские националисты принимали самое непосредственное участие). «Не арабы или мусульмане являются реальной угрозой безумным планам сионистов завладеть миром, — подчёркивает в своей статье «Миссия украинцев: противостоять мировому злу в лице сионизма, коммунизма, фашизма и нацизма» профессор Киевского национального университета, завотделом Института украиноведения, автор учебника географии, доктор наук Петро Масляк. — Только украинцы с их огромным интеллектуальным потенциалом, помноженным на безграничный потенциал украинской земли и украинской диаспоры, способны реально противостоять сионистам». Ну, а где сионисты, там найдутся и большевики, и москали… Главное, как явствует из названия статьи, никакого фашизма. Зеленского будут судить за русский язык © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko

Если не ошибаюсь, пан Петро Масляк тот самый патриот, который от западноукраинской Галичины ведёт начало еврейской Галилеи, французской Галлии, испанской Галисии, и учебник его утверждён Минобром Украины как пособие для школьников. А тем временем Масляк учёный продолжает свою мысль: «Классическим заданием сионистов, которое они реализовывали во все времена, является: если не можешь помешать возрождению нации или идеи, возглавь её и разрушай изнутри. Но в отношении украинцев ничего из этого не выйдет. Сионисты могут возглавить только неукраинскую Украину, но никогда не будут заправлять в Украине украинской».

Пока труды Масляка, Фарион, Бебика и прочих сторонников «Украины украинской» заполняют пробелы в национальном образовании, местные библиотеки поспешно избавляются от ненужного новым украинцам интеллектуального хлама. Еще в феврале нынешнего года директор Украинского института книги Александра Коваль рассказала о чистке библиотечного фонда страны от излишнего наследия. Как присходит процесс уничтожения неугодных книг поведало своим читателям издание «Газета.dp.ua». Речь о «десоветизации» днепропетровской областной библиотеки, где только в 2019 году было списано порядка 34 тысяч книг: «В актах на списание — такие авторы, как Мольер и Гоголь, Сервантес и Набоков, Джек Лондон и Брэдбери, Джон Фаулз и А.К. Толстой, Хэмингуэй и Ломоносов, Проспер Мериме и Паустовский, Короленко и Макаренко, Иван Ефремов, стихи Эренбурга и Межелайтиса, «Сакура и дуб» Овчинникова… Раритетные издания 1954, 1955 годов и почти новые, но уже «устаревшие» учебники начала XXI века. Вестники Академии наук и толстые литературные журналы — «Всесвіт», «Юность», «Нева», «Иностранная литература». Из 34 тыс. списанных в днепропетровской библиотеке изданий — 29500 книг на русском языке. Сжигают книги и в сельских библиотеках Одесской области.

Сообщает ТГ-канал «Киев Морнинг Стар»: «По распоряжению УИНП были списаны из ведущих библиотек тонны архивных и библиографических единиц хранения, в том числе имеющих историческую ценность. Из книгохранилища Национальной академии наук Украины примерно 200 тонн бумажных носителей информации вывезли на Шулявку. Часть из ликвидированного всплыло на блошином рынке, расположенном в Киеве на Петровке с весьма высокими ценами… Среди них — довоенный советский журнал, на котором стоит штамп департамента продовольствия и сельского хозяйства Третьего Рейха Рейхскомиссариата Украина. Немецкие захватчики не выбросили, а современные захватчики не пожалели».

«В любой библиотеке Украины… преимущественно русскоязычная литература, те же многотомные издания Гоголя, Достоевского, Тургенева, Чехова, — рассказывает телеканалу ZIK директор Львовской областной универсальной научной библиотеки Иван Сварник. — Это книги, которых никто не читает и никогда не будет читать, потому что дети перестали изучать русский язык как обязательную дисциплину и для них русский язык — такой же иностранный как испанский или итальянский».

Зато в детском издательстве «Мандривець» вышли мемуары ветерана-эсэсовца Евстахия Загачевского «Воспоминания фронтовика». «Пишу эти слова как пояснение на несправедливый упрек нам, в том числе и мне, в преступлении, которое мы не совершили, — в преступлении "национальной измены", "сотрудничества с нацизмом"», — жалобится в предисловии бывший эсэсовец. То есть Гитлеру он не присягал? Хотя для детской библиотеки сойдёт.

В рамках самостерилизации продолжается активная работа и в самих школах. В эфире 5 телеканала глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович рассказал о подготовке школьного курса, «в котором может быть три урока — что такое война, почему мы воюем с Россией, как исторически так сложилось». Для наследственных сборщиков польского урожая тоже вполне хватит… «Знают, что украинский проиграет»: Ищенко объяснил, почему власти Украины запрещают русский язык © РИА Новости, Нина Зотина

Симпатия к русским вызывает приступы ревности стерилизованного евнуха к полноценному человеку. Прокатывающиеся кампании ненависти к певцам, актерам, спортсменам, осмелившимся говорить о дружбе с Россией, буквально срисованы с печальных картинок прошлого. Одним из примеров можно привести истерику вокруг боксера Усика, которого за якобы поруганную им «честь Украины» массово пытались вызвать на бой какие-то национал-титушки.

«Александр Усик как спортсмен так же, как и Василий Ломаченко и другие спортсмены — должны молчать, — в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» озвучил позицию националистов депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко, — Не нравится, что творится на Украине — пакуй чемоданы и уезжай в Россию».

Так многие уже пакуют, и уезжают сотнями тысяч. Только в Россию за последние пять лет эмигрировало около полумиллиона жителей Украины (без учёта получивших гражданство РФ жителей ЛДНР). Невесело быть обладателем паспорта самого нищего государства континента, числиться земляком неонациста Мирошниченко, полоумного Масляка, извращённого Остапа Дроздова. Тем более, что в своей каннибальской ярости они уже и своих пожирают. Например, так же принадлежащий к сексуальному меньшинству украинский телеведущий Роман Скрыпина потребовал убить или пожизненно посадить в тюрьму другого телепатриота — Дмитрия Гордона. Удивительная всё-таки брутальность у всяческих скрыпиных, дроздовых, портниковых; говорят, в Австралии даже прошло мероприятие под лозунгом «сексуальные меньшинства всего мира против Путина».

За весь мир не скажу, а на Украине, похоже, себе и другим что-то пытаются доказать. И небезуспешно: одна из самых знаменитых украинок, «девушка Бонда» актриса Ольга Куриленко уже публично заявила, что она никакого отношения к украинцам не имеет, и даже сослалась на результаты ДНК-теста. Иная популярная актриса, которой раньше тоже гордилась Незалежная, Мила Кунис рассказала, что никак себя с Украиной не ассоциирует. Одна из ведущих, пожалуй, самой успешной украинской телепрограммы «Орёл и решка» Жанна Бадоева (ныне проживающая в Италии) в интервью программе «Слава+» с горечью поведала, что Киев очень изменился, и не в лучшую сторону: «Я очень хорошо помню Киев до всех этих жутких событий. Раньше я очень любила приезжать в него, это было процветающее место. Сейчас там очень депрессивная атмосфера, у меня чувство небезопасности. Очень странные изменения происходят».

Бывшая киевлянка, популярная певица Лолита Милявская, в интервью вышеупомянутому Гордону рассказала, как из-за русского языка на ее пожилую мать с маленькой дочкой в Киеве напал украинский националист: «Моя мама шла со школы с моей дочерью Евой, она говорила по-русски, и среди белого дня около половины пятого, сзади раздался на чистом украинском языке: "Что, сука, розмовляеш на собачьей мове?!". После чего последовал удар в затылок. Один урод, наверное, сумасшедший, психопат, который должен лечиться». Но какое лечение в стране, где 22 тысячи психбольных в результате «второго этапа медицинской реформы» скоро могут оказаться на улице. Большинство украинцев хотят вернуть русский язык в школы © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Предатели больше всего ненавидят тех, кто не предал. В нашем случае, не предал родной русский язык, хранит историческую память об общей Великой Победе, не пресмыкается перед неонацистами. И это отнюдь не плохие, глупые или бездарные люди, как бы их ни пытались выставить таковыми. Например, всемирно известная актриса Мила Йовович (тоже родом из Украины) демонстративно выставляет видео, где она сама и ее дочка читают стихи на русском языке, с гордостью рассказывает о своих русских предках, которые воевали в Красной армии (то есть, по нынешней классификации, являются «советскими оккупантами»).

«Хочу всех поздравить с большим праздником, Днем Победы!», — в мае написала Йовович в своём Инстаграме на английском и русском языках: «В моей семье было много бойцов и солдат, которые сражались на войне. Это фотография моей бабушки Татьяны Поповой, которая стала медсестрой на передовой, когда ей было всего 16 лет. К своему 18-летию она проделала путь через невыразимые ужасы вплоть до Берлина. На фотографиях ее медали и документы, которые сохранила моя мама. Ее муж, мой дед по материнской линии Александр Логинов, тоже сражался всю войну». Слышите: с Днём Победы, а не «скорби» — чего так настойчиво требуют Вятрович, Дробович и сопутствующие им ничтожества.

Остаётся лишь держаться от обезумевших подальше — сохраняя, так сказать, социальную дистанцию. Невозможно запретить алкоголику спиваться, ксенофобам нацифицироваться, самостерилизованным вырождаться: кого Юпитер хочет погубить, того лишает разума.