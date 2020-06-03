Массовое насилие всегда вызывает неприятие, а когда это происходит в ведущей ядерной державе, за событиями наблюдают с удвоенной тревогой. Однако за десятилетия мировой гегемонии США многие народы на своей шкуре почувствовали прелести американской агрессии и мечтают, чтобы их обидчики в полной мере вкусили горести собственных междоусобиц

У экспертов мало сомнений в том, что кроме выражения социальных причин недовольства, «черный Майдан» является политтехнологией в преддверии президентских выборов в США. Ситуацию раскачивают, в частности, с помощью левацкой группировки «Антифа», провоцирующей силовые столкновения. Сообщается, что за ранее задержанных агрессивных участников беспорядков активно вносят денежные залоги для их скорейшего освобождения. Параллельно мэры и губернаторы от Демократической партии не только выражают сочувствие протестующим, но и противятся усилению полицейских мер — введению комендантского часа и вызову подкреплений из Нацгвардии. Америка в огне: Трамп и демократы могут, но не хотят прекратить беспорядки © AP, Alex Brandon

Сенатор-демократ Рональд Ли Уайлен заявил, что планы Трампа использовать армию для подавления беспорядков выглядят «фашистскими», Джо Байден поведал, что действующий президент «использовал слезоточивый газ и резиновые пули против участников мирных протестов», а дочь мэра-демократа Нью-Йорка сама оказалась в стане бунтовщиков (причём папа-мэр подчеркнул, что гордится своей дочерью). Заодно демократы попытались протащить антитрамповскую резолюцию через Сенат.

Бросается в глаза разительная схожесть пропагандистских ходов «черного Майдана» со всеми прочими цветными революциями. Стоящие на коленях перед рядами полицейских безоружные протестующие (и наоборот — полицейские, коленопреклоненные перед «активистами»), попытки братания с правоохранителями, кулачонки на эмблемах — в общем, хорошо известный в мире набор пошлостей, который периодически приводит к большому кровопролитию, как это случилось, в числе прочих, на Украине.

Однако же предположение, что «чёрный Майдан» приведёт к революции в Соединенных Штатах, — большое преувеличение. Как говорится, «в Америке нет посольства США» и руководить переворотом извне некому. Считать, что американский истеблишмент собственными руками обрушит своё государство, — верх мечтательности. Но то, что афромайдан используется для максимального давления на действующего президента, — вне всякого сомнения. Протесты в США: «американская весна» или «американский Майдан»? © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Но если беспорядки примут действительно кровопролитный характер, политическая интрига Демпартии и господина Сороса обернётся против них самих. Порядок будет наведён железной рукой, что в истории США происходило не раз. Когда американский избиратель действительно испугается взбесившейся улицы и затребует «твёрдой руки» для наведения порядка, победа Трампа станет фактом. Ко вчерашнему дню, согласно данным исследовательской группы Political Polls, уже 58% американцев поддерживали «призыв к армии США помогать полицейским подразделениям городов», то есть хотят введения армейских подразделений в бунтующие города.

Радикализация протестов с их последующим эффективным и эффектным подавлением выгодна действующей власти, а оппозиционной Демпартии необходимо постоянное напряжение и постепенная эскалация — как форма нарастающего давления на Трампа. На фоне массовых протестов экономический кризис и последствия эпидемии становятся убийцей его рейтинга — со всеми вытекающими предвыборными последствиями.

Трамп — проверенный боец, решающее вмешательство из-за рубежа исключено (что бы там ни галдела американская пресса), и события в Соединенных Штатах развиваются по своей внутренней логике. Нам остаётся лишь наблюдать за ними с некой холодной долей отстранённости: мы знаем, что имеет значение жизнь не только чёрных и белых американцев, но и пострадавших от действий США сирийцев, ливийцев, иракцев… Жизни украинцев, погибших в результате поддержанных Западом госпереворота и войны на Донбассе, тоже имеют значение — и не меньшее, нежели жизни американцев. Протесты в США: ситуация стала непредсказуемой © REUTERS, Alyson McClaran

Возможно, если бы каждый гражданин Соединенных Штатов на собственной шкуре понял, каково жить в Pax Americana иным людям, он сделал бы осмысленный выбор в пользу нового, более гуманного мира.