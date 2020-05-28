Украина превратилась в зону правоохранительного беспредела. Наряду с местными бандитами всех мастей, тут орудуют иностранные гости: байдены грабят, наркокартели используют как маршрут транзита. А теперь еще страна стала местом для криминальных «разборок»

Вечером во вторник, 26 мая, в Киеве на черногорца Радое Звицера, который, если верить СМИ, является лидером криминального черногорского (точнее бокельского, из Боки Которской, приморской части Черногории; тамошние жители, бокели, представляют собой отдельную этническую группу) клана «Кавачи», было совершено покушение. В него стреляли, он тяжело ранен и доставлен в больницу. О смерти жертвы не сообщалось, хотя, судя по тому, с какой дистанции производились выстрелы и сколько их было, такое развитие событий не выглядит невероятным. Ближе к ночи четырех человек, подозреваемых в подготовке и совершении преступления, задержали в Одессе, куда они прибыли на автомобиле, якобы для того, чтобы дальше проследовать в Молдову. Задержанные, как и их жертва, оказались иностранцами: гражданами Черногории, Сербии и Северной Македонии. «Балканский круг», так сказать. Все — соседи по бывшей Югославии. Перемога: украинская полиция наконец сравнилась с американской © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

В официальном сообщении Национальной полиции о задержании лиц, подозреваемых в совершении покушения, сказано, что выйти на их след по горячим следам удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. Мол, засекли, в какую машину они пересели из той, в которой приехали на место преступления, и проследили ее до Одессы. В подобное верится с трудом. Об оперативности и профессионализме украинских оперативников, как и об их умении быстро и четко работать с видеоматериалом, ходят легенды. К сожалению, все с жирным знаком «минус»: там безбожно затянули по времени, там не обратили внимание на что-то важное, там еще какой-нибудь прокол. Позитивных примеров среди таких историй крайне мало. Мне лично таковые давно не попадались. Впрочем, судя по всему, в момент покушения велась оперативная съемка. Она, видимо, очень помогла.

Есть основания полагать, что кто-то, кто действительно умеет работать, сделал киевской полиции царский подарок, передав «готовенькими» серьезных международных киллеров, совершивших покушение на члена серьезной иностранной преступной группы. По официальной версии, информацию о готовящемся покушении украинские правоохранители получили в апреле 2020 г. от коллег из Сербии. Стоит вспомнить о том, что специалисты Управления по борьбе с наркотиками из структуры Минюста США (DEA) работают в Киеве на постоянной основе. Может, и они помогли чем могли? Как украинские спецы воспользовались подарком, это другой вопрос. Если знали о покушении, вели киллеров, почему позволили им совершить преступление, а не предотвратили его? Если сотрудники полиции засекли машину, в которой стрелявших ожидали подельники и на которой они поехали в Одессу, почему дали им выехать из Киева? Зачем надо было задерживать их так далеко от места преступления? Наконец «вишенка» на торте: как вышло, что при задержании двум преступникам удалось уйти? Расстрел в центре Киева: кровавая война черногорских картелей переместилась на Украину © пресс-служба Национальной полиции Украины

Находился ли Радое Звицер в Киеве на отдыхе, скрывался ли тут от тех, кому мешал, или же работал отсюда по какой-то новой схеме, требовавшей быть ближе к определенному месту или маршруту, неизвестно. Вполне возможным выглядит каждый из вариантов. Как, впрочем, и различные их комбинации. Если он действительно член клана, главной сферой деятельности которого была, если верить источникам, транспортировка наркотиков, то мог временно осесть в столице Украины по мотивам, связанным с этой деятельностью. Европейские СМИ не первый год пишут о том, что часть транзитных маршрутов переместилась после 2014 г. в Донбасс. А Одесса с ее портом в списке таких маршрутов значилась всегда. В то же время дома на Балканах, включая Белград, где он проводил больше всего времени, стало слишком неспокойно. По крайней мере с января 2018 г. Охотились конкуренты, стали крепко поджимать правоохранители.

Как оказалось, у наркомафии, как и у всех остальных, в условиях пандемии появились новые проблемы и дополнительные трудности. Одна из них связана с резким сокращением авиаперелетов в целом и авиарейсов из Китая, остающегося крупнейшим поставщиком сырья для производства синтетических наркотиков. Выросла роль наземных маршрутов транспортировки, появился ряд других моментов. Нельзя исключать, что именно они и привели Звицера в Киев. Здесь у него, как выяснили СМИ, были партнеры из крупных местных авторитетов. На первом месте среди таковых называют Неделю, Андрея Недзельского, который в последние годы был «смотрящим» по Киеву. У него, правда, с октября прошлого года начались серьезные проблемы внутри его преступного круга, но от дел он вроде не отошел. В Киеве заезжие киллеры познакомились с ветеранами АТО, оказавшими им содействие в подготовке к «работе». Как же у нас сегодня обойтись без ветеранов там, где стреляют и делят деньги? Никак! ОПГ «Полиция»: украинские копы вымогают, насилуют и грабят © Facebook, Національна поліція України | Facebook, Національна поліція України | Перейти в фотобанк

Украина превратилась в зону правоохранительного беспредела. Во всех его проявлениях, начиная от преступной деятельности самих органов охраны правопорядка и заканчивая вопиющей свободой действий крупного, среднего, мелкого и прочего криминала. Для балканских кланов «разборки» на территории других государств не редкость. Известия о покушениях и убийствах с завидной регулярностью приходили и продолжают приходить из Германии, Франции, Голландии, других стран. Украину Господь (спасибо ему!) в этом отношении миловал. И вот балканская уличная стрельба докатилась и до нас.

Противопоставить международному криминалу Нацполиции Украины нечего. Если у кого-то оставались сомнения по этому поводу, то покушение на Звицера снимает их окончательно и бесповоротно. На кадрах видео, доступных в сети, хорошо видно, что в момент покушения в нескольких шагах впереди жертвы шел подросток. Если бы его и Звицера разделяли не десяток шагов, а метр-полтора, случайная пуля вполне могла бы зацепить и его. Или кого-то другого, кто в тот момент находился неподалеку. И это в ситуации, которую полиция полностью контролировала!