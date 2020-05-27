Тридцать один год назад, 27 мая 1989 года, лидер Межрегиональной депутатской группы Юрий Афанасьев на съезде народных депутатов СССР выступил с речью об «агрессивно-послушном большинстве». Это было интереснейшее обобщение, чьё значение сохранилось и по сей день. Как часто мы сталкиваемся с этим явлением!

Собственно, использование этого термина было обусловлено самой ситуацией съезда. Там произошёл резкий раскол между большинством и оппозицией.

Оппозицию составила «Межрегиональная депутатская группа» — вообще на съезде предполагалось строить группы по территориальному принципу, но демократическая оппозиция сочла нужным выделиться идеологически. В состав МДГ вошло 388 из 2250 депутатов.

Вообще Первый съезд был отмечен противостоянием. Например, Михаила Горбачёв активно спорил с Андреем Сахаровым. Самое интересное, что особых противоречий между ними не было. Просто Андрей Дмитриевич, всегда находившийся в сложных отношениях с т.н. «объективной реальностью», требовал всего и сразу, а Михаил Сергеевич уговаривал его не спешить (как показал опыт, его отношения с реальностью тоже были так себе).

Партийный идеолог Егор Лигачёв дискутировал с опальным Борисом Ельциным. Кстати, знаменитые фразы «Борис, ты не прав» и «Борис, мы всё знаем» прозвучали не тогда, а годом ранее — на XIX Всесоюзной конференции КПСС.

Депутатское большинство (не оформленное) выступало мало, но по отношению к представителям оппозиции вело себя агрессивно. Они, например, захлопывали выступления Сахарова, шумели и свистели во время выступлений представителей МДГ. Весь демократический политес был соблюдён, но голосование проходило в соответствии с установками ЦК КПСС. Например, было распоряжение не выбирать Ельцина в Верховный Совет (законодательная власть была двухступенчатая), и его не выбрали. Просто выбранный в ВС Казанник уступил ему своё место.

Собственно, мы это наблюдали, например, в начале работы нынешней Рады, когда фракция «Слуги народа» ещё не начала расслаиваться.

Сейчас, по прошествии трёх десятилетий, можно достаточно определённо сказать, в чём именно Афанасьев был не прав.

Во-первых, «агрессивно-послушное большинство» — не большинство.

Это Афанасьеву казалось, что оно большинство, потому что МДГ-то точно была меньшинством. Но агрессивная группа, которая противодействовала МДГ, тоже была меньшинством. И даже необязательно более крупным, чем МДГ.

Большинство на съезде, как везде и всегда, составляло «болото». А болото агрессивным не является по определению — оно инертно и берёт сторону более сильного меньшинства.

Афанасьев перепутал большинство и меньшинство потому, что два меньшинства по-разному себя проявляли. МДГ сплошь состояла из ярких индивидуальностей, которые с огромным трудом прорвались сквозь сложную систему выборов (они были непрямые) и, естественно, хотели что-то сказать своим избирателям. Противостоящее меньшинство, может, не менее яркое, было более дисциплинированным и отдавало право слова своему руководству.

Кстати, это очень хорошо заметно в современной Украине — «секта свидетелей Майдана» немногочисленна, но за счёт своей цельности и агрессивности навязывает волю большинству. Как вот сейчас Порошенко — проиграв выборы, он отнюдь не проиграл политику. Зеленский же является представителем не противостоящего, более сильного меньшинства, а именно «болота».

Во-вторых, эта группа — не «агрессивно-послушная», а «послушно-агрессивная».

Прежде чем начать осуществлять агрессию против меньшинства, этой группе надо для начала послушно воспринять некоторую идеологию. Сначала мы признаём, что Майдан — лучшее, что могло произойти с Украиной, а потом призываем бомбить тех, кто с этим не согласен. Сначала мы пугаемся до полусмерти «свиного гриппа», а потом требуем смерти для тех, кто помнит, что «эпидемию» придумал производитель «Тамифлю».

В-третьих, Афанасьев, разоблачая «большинство», говорил с позиции морального превосходства.

Вообще это ошибка, потому что, находясь на такой позиции, нельзя добиться конструктивного сотрудничества. В той конкретной ситуации это, пожалуй, ошибкой не было, потому что МДГ совершенно не была настроена на конструктивное сотрудничество. Только на победу и уничтожение оппонентов.

На самом деле моральное превосходство — как раз качество «агрессивного меньшинства». Потому что, чтобы требовать подчинения оппонентов и расправы над несогласными, надо быть абсолютно убеждённым в своём моральном превосходстве.

Кстати, сами наследники МГД очень быстро выродились в то самое агрессивно-послушное большинство, которое вовсе не было большинством. Вспомним вопль оскорблённого победой ЛДНР Юрия Карякина — «Россия, одумайся, ты одурела»…