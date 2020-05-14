Западные области продолжают страдать от скрытого развития эпидемии

Не секрет, что коронавирусный кризис в наибольшей степени затронул западные области Украины. В этом не было никакой вины местных жителей. Проблема заключалась в том, что этот регион является центром массовой трудовой миграции, и прибывшие домой заробитчане привезли вместе с собой инфекцию, которая пока что продолжает распространяться. При этом реальные масштабы эпидемии неизвестны, поскольку население практически не охвачено тестированием, и еще в апреле оно осуществлялось на самом минимальном уровне.

«До последнего времени мы практически не тестировали контактировавших с больными людей. Не было технических возможностей. Даже когда человек болен, в основном ориентируемся на результаты компьютерной томографии, а диагноз подтверждается не всегда. Один пример — в нашем доме переболело две семьи, а официальный диагноз заболевания COVID-19 поставили только одному человеку. Остальные в статистику не попали, и никто не проверял, с кем они контактировали, и некоторые даже не соблюдают карантин. Сейчас, после решения Верховной Рады, тестирование «контактеров» должно стать обязательным, но я смутно представляю, когда это можно будет реально организовать», — рассказывает об этом врач, работающая в одном из клиник города Черновцы.

Такая ситуация вполне устраивает чиновников, поскольку она позволяет получить успокоительные для Киева данные и соответствующим образом влияет на общую статистику заболеваемости COVID-19. Однако это не помогает борьбе против коронавирусной инфекции. Между тем, на реальное число больных указывает постоянно растущее число заражений среди врачей. В начале мая в Ивано-Франковской области заболели двенадцать работников скорой, а главный врач станции скорой помощи Игорь Ковалюк скончался в результате вызванной коронавирусом пневмонии. В Черновицкой области только за апрель заболели 170 медиков, и число выбывших на лечение врачей постоянно растет. Местный губернатор Сергей Осачук называет эту ситуацию «очень тревожной», но его слова не передают драматизма сложившейся ситуации, о которой лучше всего рассказывают непосредственно столкнувшиеся с вирусом медработники. Ляшко: Коронавирус вскрыл недостатки медицинской реформы Супрун © Міністерство охорони здоров'я України

«Наименьшая область Украины с наибольшим количеством больных коронавирусом. И все больше больных среди медиков. Теперь и я. Уже из личного опыта — это не просто простуда. Детали писать не буду. Скажу лишь, что COVID-19 — это серьезно. И если я, в своем возрасте, чувствую себя плохо, то что могут чувствовать люди старшего возраста или с хроническими заболеваниями? Задумайтесь! Писать об этом публично, поверьте, нелегко, но пишу, чтобы меня услышали, чтобы услышали медиков! Мы сознательно рискуем собой, работаем на грани возможностей, а больных все больше. Больных уже тысячи. Мест в больницах Черновцов уже не хватает», — написала на своей странице в Facebook врач черновицкой скорой помощи Алиса Грищенко, у которой подтвердили COVID-19.

Местные жители подтверждают, что мест в больницах практически нет, — скорым приходится долго ездить между больницами, и часто людям вынужденно предлагают остаться на лечении дома. «В городских больницах закончились места для коронавирусных больных. В Черновцах никогда еще все три больницы не были полностью заполнены больными пневмонией и вирусными инфекциями», — констатировал мэр города Алексей Каспрук, спрогнозировав, что места могут закончиться и в областных клиниках. При этом в Черновицкой областной больнице уже сейчас не хватает лекарственных средств для лечения коронавирусных пациентов, а также средств индивидуальной защиты для медиков. Что очевидно не предвещает для этого региона ничего доброго.

«Проблема нигде так не очевидна, как в западном городе Черновцы с 2324 подтвержденными заражениями в городе и регионе… Медицинские работники в самодельных защитных масках и костюмах, с пластиковыми пакетами поверх обуви. Больница, рассчитанная на 150 коронавирусных пациентов, сейчас вмещает 250. Недостаток фильтровальных агрегатов вынуждает проводить вскрытия снаружи, под деревьями, а не в больничном морге. Моя душа плачет, — говорит Николай Шарахлицкий, анестезиолог из главной больницы Черновцов, чистя защитный костюм. — Мы работаем при недостатке медицинского оборудования и защитных средств, и мы все в результате инфицируемся».

«Мне грустно и страшно, что мне приходится думать не о своих пациентах, а о том, как не умереть от голода, как заплатить за квартиру и прокормить семью», — сказал доктор Игорь Фельдман, 38-летний специалист по легочным заболеваниям с 15-летним стажем, который зарабатывает 174 доллара в месяц», — описывает этот кризис свежая публикация от Associated Press.

Надо отдать должное городским властям Черновцов — они видели эту проблему заранее, пытаясь компенсировать нехватку медицинского персонала. Еще 25 марта в Офис президента Украины поступило обращение от первого омбудсмена Украины Нины Карпачевой, предложившей помощь со стороны кубинских и китайских медиков. А 3 апреля Зеленскому написал мэр города Каспрук, выразив готовность разместить у себя бригаду кубинских медиков. Дело было лишь за официальным запросом от главы государства, но Банковая проигнорировала эту инициативу по вполне понятным причинам политического характера. Хотя это наверняка помогло бы спасти много жизней. Глава Минздрава Украины Степанов прибыл в Черкассы, где взбунтовались против карантина © Facebook, Максим Степанов

Между тем, число жертв эпидемии постоянно растет. Так, 11 мая от коронавируса скончался депутат одного из местных советов Михаил Кицан. А еще раньше болезнь забрала двух молодых братьев из заробитчанской семьи в селе Иживцы, которые умерли с разницей в один день, и эта история шокировала привыкающую к эпидемическим будням область. При этом наступление сельскохозяйственного сезона в странах Европы заставляет буковинцев готовиться к выезду на польские огороды. Сейчас это сопряжено с немалым трудом и рисками, но в условиях постоянно растущей безработицы у людей нет никакой альтернативной возможности заработать себе на жизнь.

Безработица и тяжелое социальное положение населения заставляют власти смягчать карантин, несмотря на постоянное увеличение числа заболевших. Под давлением населения в Черновцах собираются открыть промышленные рынки, возобновить работу парикмахерских салонов и стоматологических кабинетов. Впрочем, эти меры лишь узаконят реально сложившееся статус-кво с постоянным нарушением карантина, ведь начиная с Пасхи и майских праздников его игнорируют все больше людей, о чем признался в интервью сам мэр Каспрук. А подобные послабления могут резко ухудшить эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Содействие буковинцам мог бы оказать Киев — Западная Украина ждет от государства конкретной помощи в виде пополнения медицинского штата, необходимого количества защитных средств и лекарств. Но у Зеленского самоустраняются от решения этих проблем, предпочитая воевать с российскими соцсетями. Между тем, уже ясно — официальная статистика эпидемии — это всего лишь верхушка айсберга, с которым столкнется в ближайшие недели страна. И последствия этого ощутят на себе не только жители Черновцов.