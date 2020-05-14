Украина при Зеленском очень мало отличается от Украины при его предшественнике. Страна прозябает, люди бедствуют или бегут куда подальше. Власть, продолжая грабить страну и людей, интересуется только подсчетом барышей и… отслеживанием рейтингов

Держащая нос по ветру придворная социология упорно, но уже из последних сил рисует Владимиру Зеленскому и «слугам» высокие рейтинги, позволяющие с оптимизмом смотреть в будущее. Других поводов для оптимизма у власти нет. За год, прошедший после избрания нового президента, никаких положительных сдвигов в украинской жизни, вопреки обильным обещаниям в ходе избирательной кампании, не произошло. Три кита, на которых стояла Украина после «майдана» — война, коррупция, бедность, — не только никуда не уплыли, но еще и разрослись пуще прежнего. К ним в придачу и вирус с карантином, будь они неладны! Тезис «Володя ничего об этом не знает», которым продолжают успокаивать себя избиратели, поддержавшие его в 2019 году, дает все больше и больше сбоев. Регионы против Киева. Выдержит ли Зеленский борьбу с «партией мэров» © president.gov.ua

Украинцев, сохраняющих верность своему выбору, в последнее время мучает один вопрос: куда смотрит и что думает власть, видя безобразие, творящееся в стране? Слушая президентские обращения к нации, вполне можно предположить, что власть или ее верховный глава никуда не смотрит и ничего не думает по простой причине, что занята другим, более важным.

Это рейтинги. Автор до последнего времени не верил в это, хоть признаков, подтверждающих этот вывод за время пребывания «зеленых» у власти, было предостаточно. И вот, как по заказу, не просто признак, а железный аргумент, позволяющий раз и навсегда расставить точки над «і». Депутат Верховной Рады из «Слуг народа» Николай Тищенко, попавший в скандал со своим подпольно работающим в условиях карантина рестораном «Велюр», отвечая на вопрос журналистов о разговоре с президентом, произнес фразу, снимающую любые сомнения. «С президентом? Про «Велюр»? Вы шутите сейчас?— деланно удивился депутат и добавил. — Есть четкие полномочия, в рамках которых я нахожусь в коммуникации с Владимиром Александровичем… В данном случае мои все разговоры связаны непосредственно со штабом города Киева, непосредственно с полученным фидбэком о том, что хорошо делается для Киева, что плохо делается для Киева, понимают ли киевляне ту работу, которая делается для Киева?» Неодинокий бунт Черкасс. Смерть от голода или коронавируса? © Facebook, Анатолій Бондаренко

«Понимают ли киевляне?»! Главное для президента и его людей, чтобы киевляне в Киеве, украинцы в Украине «понимали», что для них делает власть. Понимали и ценили. Это уточнение Тищенко в свои откровения не добавил, но оно и так понятно.

Руководствуясь этой логикой, основанной на принципе «чтобы понимали», Зеленский в видеообращении 1 мая делает акцент на том, что он и его помощники работают в этот день, несмотря на то что он праздничный. И не просто работают, а «работают для вас».

Что тут сказать? Рейтинг власти — дело серьезное. Его без внимания оставлять нельзя. Жаль только, что «зеленая команда» и те ее члены, кому президент поручил персонально заботиться о рейтингах, понимают свою работу чересчур узко и предельно технологично. В погоне за поддержанием рейтингов они думают не о том, чтобы делать что-то полезное, нужное людям, а о том, как, сбив рейтинг конкурентов, надуть собственный.

Классический пример — недавний конфликт между Киевом и мэром города Черкассы Анатолием Бондаренко. Он несколько дней гремел, и вот, минуло всего две недели, а от него уже и след простыл: никто нигде не вспоминает. Как вдруг первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов, тоже, кстати, фигурировавший в черкасском скандале, причем с весьма неприглядной стороны, решает извлечь ее из нафталина. В одном из интервью он заявляет, что мэром Бондаренко двигало желание «набрать очки и узнаваемость». Говоря проще, рейтинг, не так ли? И тут же вбивает, как ему кажется, гвоздь в крышку политического гроба потенциального конкурента и личного обидчика: «Мэр Черкасс в этом случае — исполнитель этой истории, а не модератор. Поэтому я не вижу смысла с ним общаться об этом. Модераторы — недобитые коррупционеры на местах… На местах люди, мы все вместе боремся. И тут вдруг ты выдаешь свои действия за заботу о людях. Это же неправда». Топорно сработано. Но лучше они не умеют. Праздник непослушания. Партия мэров угрожает Зеленскому © president.gov.ua

Навесить на оппонента ярлык коррупционера в Офисе президента считают вернейшим способом его скомпрометировать. На дворе, впрочем, уже не 2019 год, когда коррупция почти автоматически ассоциировалась у большинства украинцев с Петром Порошенко, а год 2020. Коррупция Порошенко и его окружения осталась в прошлом, в чем, как ни парадоксально, есть немалая заслуга Зеленского и его окружения. Сегодня коррупционная грязь все чаще липнет к «зеленым». Пусть не лично к президенту, как при Порошенко, а к тем, кто вокруг него, но липнет.

Особую угрозу для вожделенного рейтинга несет в себе коррупция «тематическая» — карантинная. Сигналов о том, что кое-кто из «зеленых» уже нагрел и продолжает греть руки в условиях ограничительных мер, с каждым днем, с каждой неделей становится все больше.

Из последних примеров эпизод, которому в СМИ, обслуживающих власть, постарались не дать ход. Глава общественной организации «State Watch» Глеб Каневский сообщил, что Центр общественного здоровья забраковал заказанные Офисом президента тесты на коронавирус. Об этом заказе в свое время заявил замглавы Офиса Кирилл Тимошенко, тот самый, чьи уши сильнее других торчали в истории с полетом «Мрии» в Китай в интересах владельца торговой сети «Эпицентр». «Карантинный бунт» неместного значения. Как Черкассы оказались в эпицентре конфликта местных властей с Киевом © commons.wikimedia.org, Юра Запеченко

История с самого начала стала приобретать скандальный характер. Офис президента сначала объявил о закупке 600 тысяч ПЦР-тестов, и только после этого Министерство охраны здоровья взялось проверять эти тесты на пригодность. Как пишет Каневский, «трюк состоит в другом». Оказывается на портале «Prozorro» отсутствуют какие-либо крупные закупки от имени каких-либо органов власти у ТОВ «Укргентех», которого Тимошенко назвал исполнителем заказа по тестам. Получается, что чиновник заведомо запускал в информационное пространство сведения, имеющие целью одно: способствовать формированию положительного образа Офиса президента, лично президента в глазах избирателей. Заниматься производством столь необходимых в условиях эпидемии тестов никто не собирался.

Всё для рейтинга! Всё для победы на будущих выборах! Все на борьбу за рейтинг! И за то, чтобы «киевляне понимали, что для них делают».