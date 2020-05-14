Держащая нос по ветру придворная социология упорно, но уже из последних сил рисует Владимиру Зеленскому и «слугам» высокие рейтинги, позволяющие с оптимизмом смотреть в будущее. Других поводов для оптимизма у власти нет. За год, прошедший после избрания нового президента, никаких положительных сдвигов в украинской жизни, вопреки обильным обещаниям в ходе избирательной кампании, не произошло. Три кита, на которых стояла Украина после «майдана» — война, коррупция, бедность, — не только никуда не уплыли, но еще и разрослись пуще прежнего. К ним в придачу и вирус с карантином, будь они неладны! Тезис «Володя ничего об этом не знает», которым продолжают успокаивать себя избиратели, поддержавшие его в 2019 году, дает все больше и больше сбоев.

Регионы против Киева. Выдержит ли Зеленский борьбу с «партией мэров»
Регионы против Киева. Выдержит ли Зеленский борьбу с «партией мэров»
© president.gov.ua

Украинцев, сохраняющих верность своему выбору, в последнее время мучает один вопрос: куда смотрит и что думает власть, видя безобразие, творящееся в стране? Слушая президентские обращения к нации, вполне можно предположить, что власть или ее верховный глава никуда не смотрит и ничего не думает по простой причине, что занята другим, более важным.

Это рейтинги. Автор до последнего времени не верил в это, хоть признаков, подтверждающих этот вывод за время пребывания «зеленых» у власти, было предостаточно. И вот, как по заказу, не просто признак, а железный аргумент, позволяющий раз и навсегда расставить точки над «і». Депутат Верховной Рады из «Слуг народа» Николай Тищенко, попавший в скандал со своим подпольно работающим в условиях карантина рестораном «Велюр», отвечая на вопрос журналистов о разговоре с президентом, произнес фразу, снимающую любые сомнения. «С президентом? Про «Велюр»? Вы шутите сейчас?— деланно удивился депутат и добавил. — Есть четкие полномочия, в рамках которых я нахожусь в коммуникации с Владимиром Александровичем… В данном случае мои все разговоры связаны непосредственно со штабом города Киева, непосредственно с полученным фидбэком о том, что хорошо делается для Киева, что плохо делается для Киева, понимают ли киевляне ту работу, которая делается для Киева?»   

Неодинокий бунт Черкасс. Смерть от голода или коронавируса?
Неодинокий бунт Черкасс. Смерть от голода или коронавируса?
© Facebook, Анатолій Бондаренко
 

«Понимают ли киевляне?»! Главное для президента и его людей, чтобы киевляне в Киеве, украинцы в Украине «понимали», что для них делает власть. Понимали и ценили. Это уточнение Тищенко в свои откровения не добавил, но оно и так понятно.

Руководствуясь этой логикой, основанной на принципе «чтобы понимали», Зеленский в видеообращении 1 мая делает акцент на том, что он и его помощники работают в этот день, несмотря на то что он праздничный. И не просто работают, а «работают для вас».

Что тут сказать? Рейтинг власти — дело серьезное. Его без внимания оставлять нельзя. Жаль только, что «зеленая команда» и те ее члены, кому президент поручил персонально заботиться о рейтингах, понимают свою работу чересчур узко и предельно технологично. В погоне за поддержанием рейтингов они думают не о том, чтобы делать что-то полезное, нужное людям, а о том, как, сбив рейтинг конкурентов, надуть собственный.

Классический пример — недавний конфликт между Киевом и мэром города Черкассы Анатолием Бондаренко. Он несколько дней гремел, и вот, минуло всего две недели, а от него уже и след простыл: никто нигде не вспоминает. Как вдруг первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов, тоже, кстати, фигурировавший в черкасском скандале, причем с весьма неприглядной стороны, решает извлечь ее из нафталина. В одном из интервью он заявляет, что мэром Бондаренко двигало желание «набрать очки и узнаваемость». Говоря проще, рейтинг, не так ли? И тут же вбивает, как ему кажется, гвоздь в крышку политического гроба потенциального конкурента и личного обидчика: «Мэр Черкасс в этом случае — исполнитель этой истории, а не модератор. Поэтому я не вижу смысла с ним общаться об этом. Модераторы — недобитые коррупционеры на местах… На местах люди, мы все вместе боремся. И тут вдруг ты выдаешь свои действия за заботу о людях. Это же неправда». Топорно сработано. Но лучше они не умеют.  

Праздник непослушания. Партия мэров угрожает Зеленскому
Праздник непослушания. Партия мэров угрожает Зеленскому
© president.gov.ua

Навесить на оппонента ярлык коррупционера в Офисе президента считают вернейшим способом его скомпрометировать. На дворе, впрочем, уже не 2019 год, когда коррупция почти автоматически ассоциировалась у большинства украинцев с Петром Порошенко, а год 2020. Коррупция Порошенко и его окружения осталась в прошлом, в чем, как ни парадоксально, есть немалая заслуга Зеленского и его окружения. Сегодня коррупционная грязь все чаще липнет к «зеленым». Пусть не лично к президенту, как при Порошенко, а к тем, кто вокруг него, но липнет.  

Особую угрозу для вожделенного рейтинга несет в себе коррупция «тематическая» — карантинная. Сигналов о том, что кое-кто из «зеленых» уже нагрел и продолжает греть руки в условиях ограничительных мер, с каждым днем, с каждой неделей становится все больше.

Из последних примеров эпизод, которому в СМИ, обслуживающих власть, постарались не дать ход. Глава общественной организации «State Watch» Глеб Каневский сообщил, что Центр общественного здоровья забраковал заказанные Офисом президента тесты на коронавирус. Об этом заказе в свое время заявил замглавы Офиса Кирилл Тимошенко, тот самый, чьи уши сильнее других торчали в истории с полетом «Мрии» в Китай в интересах владельца торговой сети «Эпицентр».

«Карантинный бунт» неместного значения. Как Черкассы оказались в эпицентре конфликта местных властей с Киевом
«Карантинный бунт» неместного значения. Как Черкассы оказались в эпицентре конфликта местных властей с Киевом
© commons.wikimedia.org, Юра Запеченко

История с самого начала стала приобретать скандальный характер. Офис президента сначала объявил о закупке 600 тысяч ПЦР-тестов, и только после этого Министерство охраны здоровья взялось проверять эти тесты на пригодность. Как пишет Каневский, «трюк состоит в другом». Оказывается на портале «Prozorro» отсутствуют какие-либо крупные закупки от имени каких-либо органов власти у ТОВ «Укргентех», которого Тимошенко назвал исполнителем заказа по тестам. Получается, что чиновник заведомо запускал в информационное пространство сведения, имеющие целью одно: способствовать формированию положительного образа Офиса президента, лично президента в глазах избирателей. Заниматься производством столь необходимых в условиях эпидемии тестов никто не собирался.

Всё для рейтинга! Всё для победы на будущих выборах! Все на борьбу за рейтинг! И за то, чтобы «киевляне понимали, что для них делают».

 

 