Когда возникает тема Украины, почти сразу следом возникает вопрос, а что с ней делать: можно ли в принципе повлиять на ситуацию, ежели Украина является «враждебной страной», «отрезанным ломтем» и «чемоданом без ручки»?

Россия долго и вынужденно сосредотачивалась, в то время когда на Украине формировались иные реалии, вызревали новые политические силы. Пока украинских олигархов потчевали пышными банкетами и обильными льготами, западная вербовочная машина ежедневно и кропотливо работала в поле. Я видел оба процесса с близкого расстояния, и результаты разности подходов давно были предсказуемы. Считавшие себя элитой искали диалога с другой элитой на понятном им внутриэлитном (как им казалось) языке, а наши западные партнеры формировали целый класс — «управленческий», «средний», «креативный», но лояльный именно им.

Если бы сотую часть предоставленных украинскому олигархату скидок обратить, например, на массовое обучение украинской молодежи (с условием последующего возвращения на родину), правильным образом организованную информационную и пропагандистскую работу, возможность карьерного роста через стратегические позиции в бюрократическим классе, история Украины пошла бы совершено иным путём. Лимонов дома. Памяти Эдуарда Вениаминовича Савенко © Владимир Трефилов

Однако нелепо бесконечно скорбеть по утраченным возможностям. Сегодня ситуация иная, хотя пережитый шок, похоже, парализовал волю некоторых внешне эффектных менеджеров. А нужно всего-то желание системно восстанавливать порушенное, что подразумевает целый спектр действий, в том числе на региональном уровне.

Например, покойный Эдуард Вениаминович Лимонов — большой патриот своей малой родины — предлагал создать активно действующее Общество русской культуры Харькова. Если идёт сознательная политика бандеризации русскоязычного города, логично противопоставить ей не только стихийное сопротивление горожан, но и возможности российских харьковчан (среди которых сотни знаменитостей, опытных организаторов и просто неравнодушных людей). Это значит создать альтернативный центр влияния на общественные настроения в конкретном регионе. А если таких регионов десяток? Впрочем, Лимонова интересовал именно Харьков, и, к сожалению, смертельная болезнь не дала ему возможности завершить задуманное. Лимонов против коронавируса. Легко ли быть пожилым © РИА Новости, Владимир Трефилов

В подобных случаях всегда возникает вопрос о финансировании проекта, но если даже рядовой журналист знает финансово успешных харьковчан, заработавших свои немалые состояния в РФ, то более информированные люди и подавно. А настоящие харьковчане, насколько я понимаю, любят свой город и всегда готовы ему помочь, ежели понимают ненапрасность своих усилий. И сам Харьков ждёт внятных сигналов, что этот красивейший и богатый город интересен кому-то ещё, кроме майданных мародёров.

Святая вера, что от потери очередной «Кемской волости» государство не обеднеет, — признак самозванства. И это вопрос не только отстроенного Российской империей и Советским Союзом города Харькова, но и многих других территорий, которые хотят хороших отношений с Москвой. Как остро пишет известный одесский публицист Юрий Селиванов, «если бы где-то в 1943 году кто-нибудь на улице Москвы сказал вслух, что Украина чужая земля и её надо отдать Гитлеру, то его, скорее всего, даже до стенки бойцы НКВД не успели бы довести — народ разорвал бы предателя и фашистского наймита по дороге. Сегодня про то, что Украина чужая земля и России без разницы, кто её захватил, пишут чуть ли не во всех интернетах». Мой еврейский Харьков: размышления накануне Дня памяти жертв Холокоста © РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

В интернетах много чего пишут, но важно, что делают или не делают. Нет желания действовать — нет результатов. Нет результатов — нет и верящих в победу союзников. Не надо зачарованно повторять, что союзники России — исключительно армия и флот, с мозгами тоже надо дружить.

P.S. Упреждая возможные упрёки и подозрения (чем всегда кишит эмиграция). Я живу не в Москве, которая географически является основным центром притяжения массы выходцев из Украины, и абсолютно не сомневаюсь, что для подобной работы там найдётся множество достойных и энергичных людей.