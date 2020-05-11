Пандемия коронавируса основательно вытеснила украинскую тематику из сознания россиян, да и самих украинцев «козни Мордора» пугают все меньше - своих проблем невпроворот. Но хорошо ли это на самом деле?

Проблема раскола общероссийского пространства всегда стояла перед стратегическими противниками страны. Консолидированная мощь России представлялась, с одной стороны, огромной и угрожающей, с другой — ахиллесовой пятой государства, именно через его многосоставность. Казалось, надо просто разобщить это пространство, и «колосс на глиняных ногах» рухнет сам по себе. Однако раз за разом, подобно ртути, разрезанные было части воссоединялись в новую, но хорошо известную ранее страну.

Пандемия показала, что в годину серьёзных испытаний на этом пространстве плохо работают клише либеральной экономики и штампы глобалистского мировоззрения. Скажем, основательно скомпрометирована «оптимизация» здравоохранения, представления о разумной руке «свободного рынка», взаимопомощи «демократических стран» и множество других. Спрашивается: если эти аксиомы обнаружили свою негодность во время пандемии, то возможно надо пересмотреть и многие другие устоявшиеся подходы — в частности, на украинском направлении.

В частности, в коррекции нуждается принцип «деньги не пахнут», когда украинская экономика огромную номенклатуру стратегических товаров получает из России, а тамошние олигархи, включая одиозного Коломойского, ведут на территории РФ выгодный бизнес. Например, нефтегазодобывающая компания JKX Oil&Gas Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Виталия Хомутынника в прошлом году улучшила свои показатели до $22,21 млн чистой прибыли, в том числе, за счёт добываемых в России 5158 баррелей нефти в сутки. Напомню: господин Коломойский один из самых кровавых усмирителей «Русской весны», спонсор отрядов неонацистов, соорганизатор массового убийства одесситов 2 мая 2014 года.

Вместо крикливых телешоу куда действенней прекратить экономически подпитывать киевский режим и начать интенсивную работу с первой десяткой украинских олигархов. Как главные финансисты украинского неонацизма они вполне заслужили вдумчивый, я бы сказал, целевой подход к вопросу их группового просветления. Хватит мерять выгоду исключительно коммерческой прибылью — эпидемия наглядно показала, что не всё измеряется чистоганом. Не понимающие эту истину укролигархи потеряли огромные средства уже до пандемии. В очередном рейтинге «Форбс» Ринат Ахметов утратил 103 позиции (минус 3,6 миллиардов долларов), Коломойский — минус 43 позиции, Жеваго — минус 475 строк, Косюк — минус 246, Пинчук — минус 8 пунктов рейтинга.

Процесс падения «стоимости» украинских олигархов в мировых рейтингах происходит параллельно с разорением и удешевлением самого государства Украина. И возможно, пришло время окончательно столкнуть их с пьедестала, а не подкармливать? Тем более, не стоит поддерживать украинскую экономику целенаправленными вливаниями, вроде трёх миллиардов долларов уплаченных Газпромом, которые сегодня с голодным урчанием делят в Киеве. Кто обеспечил враждебному государству царский подарок, кто составлял неудачный договор и проглядел в нем сработавшие ловушки?

Спрятаться от украинского вопроса невозможно: в РФ живут миллионы этнических украинцев, а на Украине миллионы русских. С одной стороны, полностью отвернуться от Украины — значит сработать на замысел недругов, которые более столетия непрерывно работали над расколом. С другой, майданный режим категорически нельзя подкармливать — поскольку своим остриём он направлен именно против России.

Но, к сожалению, часто происходит с точностью до наоборот: украинскую олигархическую экономику удобряем, а по отношению к обычным, симпатизирующим России людям лютуем. Это что за мода в социальных сетях сеять раздор под девизом «все хохлы сволочи» («предатели», «бандеровцы» и т.д.)? Кто увязал образ самозванца Славы Ковтуна с украинским народом? Кто предоставляет общественную трибуну тем, кто напрямую поддерживает майдан в России? «Повторится ли на Украине Русская весна?» – Ищенко отвечает на вопросы читателей © Скриншот с видео Украина.ру

Ситуация на Украине очень сложная и требует многослойной, кропотливой работы (о чем не раз приходилось писать и говорить). Проще всего, под надуманным предлогом типа «пусть делают что хотят» говорить, будто РФ это не касается. Рванет, скажем, Запорожская АЭС — ещё как коснётся. Начнут ВСУ наступление на Донбассе — тоже коснётся. Атакуют диверсанты объекты жизнеобеспечения, например, в Крыму — озабоченность выразим?

А ведь именно этих ребят сейчас активно готовят заокеанские инструкторы, о чем сообщил военный атташе посольства США на Украине Томас Воффорд: «В эти времена COVID-19 партнерство между Украиной и США в области обороны продолжается и даже укрепляется. Сейчас тренинги, которые проводят наши силы специальных операций для Украины, безостановочно продолжаются… США заодно с народом Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности, против российской агрессии». О полутора десятках американских бактериологических лабораторий на Украине уж и не вспоминаем…

Ничегонеделание не есть путь к успеху, даже если гордо повернуться к проблеме спиной. Залог успеха — полностью переложить экономическое содержание глубоко убыточной сегодня Украины на западные страны (то есть перестать самим поддерживать на плаву киевский режим), а народ забрать себе в актив. Это вопрос санкционного законодательства и его беспрекословного исполнения, правильно организованной пропагандистской работы, гибкой миграционной политики, грамотная поддержка тех, кто борется с ультранационализмом, привлечения к ответственности на территории РФ пропагандистов госпереворота… Да много чего, по финансам не дорогого. Последняя ремарка для тех, кто — сэкономив копейки — получили в результате грандиозные убытки.

Мы говорим, что пандемия коронавируса есть обнажившаяся возможность пересмотреть многие закостенелые подходы. Это в полной мере касается и украинского направления, где утраты достигли грандиозных значений, невиданных со времён Великой Отечественной войны. А «прагматичные отношения» — то есть подкормка киевского режима и его олигархов — только способствуют укреплению майданного режима и усиливает отчуждение между двумя ветвями «единого народа» (как называет русских и украинцев президент РФ Владимир Путин).

«Границы языкового и этно-культурного гетто [на Украине] активно сужались и сужаются, особенно последние пять лет, — констатирует известный киевский политолог Михаил Павлив, — Государство просто вычеркнуло из своего будущего десятки миллионов граждан Украины — русскоязычных людей, людей русской культуры, русских украинцев если угодно». Но, к сожалению, некоторые пытаются вычеркнуть эти миллионы людей не только на Украине, но и в России.

Словосочетание «Русский мир» выглядит в «прогрессивных кругах» старомодно, «Русская весна» аккуратно заменена «Крымской», да и русскоязычная Новороссия стыдливо упоминается лишь в учебниках истории.

Неужели, чтобы наконец-то произошла настоящая переоценка ценностей, нужна новая Великая Чума?