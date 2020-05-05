Как и раньше, накануне Дня Победы на Украине актвизировались националисты, указывающие, как «правильно» отмечать праздник. Естественно, впереди всех Институт национальной памяти, руководитель которого, Антон Дробович, ревностно продолжает дело своего предшественника Владимира Вятровича по вытравливанию у граждан Украины памяти о Великой Победе

Поскольку внукам и правнукам победителей сложно запретить чтить подвиг своих дедов и прадедов, которых большинство современных украинцев застало живыми, чьи рассказы помнят, кем гордятся, заход сделан издалека. Для начала украинская власть пытается заменить дату и символ Дня Победы, перенести его празднование на 8 мая, а вместо георгиевской ленточки ввести красный мак.

С первым пока получается плохо. 8 мая на Украине проходят в основном официальные мероприятия, народ же, включая сторонников майдана, предпочитает праздновать 9-го. А вот с изъятием из праздничного обихода георгиевской ленточки у властей практически всё получилось. Во-первых, её запретили в качестве «коммунистического символа», во-вторых, выходящие 9 Мая праздновать Победу сторонники майдана предпочитают мак как средство своей политической идентификации (чтобы их, «патриотов», с «ватниками» не перепутали). Клименко: Георгиевская лента нельзя, а свастика - можно © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Перенесение главных государственных торжеств Украины на 8 мая понятно. Простейшая политтехнология — через некоторое время поколения, привыкшие праздновать 9 мая, вымрут, а новые, которые со школьной скамьи приучены к торжествам 8-го, спокойно воспримут идею «дня памяти и примирения». Им же с детства внушают, что Украина воевала с двумя «тоталитарными режимами», что в ходе боевых действий немецкие оккупанты просто сменяли советских и наоборот, что праздновать украинцам особенно нечего и так далее.

Лет через тридцать, если бы Украине удалось столько ещё прожить, основная масса спокойно бы «примирялась» и «чтила память воинов УПА». Уверен, что советские солдаты, которых сейчас ещё через запятую, после УПА, вспоминают, к тому времени уже надёжно бы выпали из праздничных мероприятий. А на немногочисленных дедушек и бабушек (сегодняшних тридцати-сорокалетних), идущих 9 Мая к Вечному огню, смотрели бы как на чудаковатых маргиналов. Впрочем, к тому времени могли бы и вечный огонь погасить (для экономии дефицитного газа).

Но вот вопрос, что сделал украинцам святой Георгий, небесный покровитель таких достойных союзников Киева, как Англия и Грузия, что Киев сражается с георгиевской лентой более люто, чем с красными звёздами и красными флагами, которым тоже спуску не даёт, но всё же вынужден признавать, что Знамя Победы таки было красным, и каждый год реконструкторов в советской форме терпит.

Особо «продвинутые» украинские наци для объяснения этого недоразумения солидаризуются, как ни странно, с дважды ненавидимыми ими российскими коммунистами (за то, что коммунисты, и за то, что российские). Они объявляют георгиевскую ленту «гвардейской» и заявляют, что это символ коммунистического режима, ибо данная атрибутика в большом количестве присутствует на советских наградах (Ордене Славы, медали «За победу над Германией» и многочисленных юбилейных медалях). Граница на замке: житель Молдавии поплатился за георгиевскую ленту © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

На первый взгляд может показаться, что они правы. Ведь традиционные цвета святого Георгия — красный и белый (как правило, красный крест на белом поле, как на флагах Англии и Грузии). Однако надо иметь в виду, что чёрно-оранжевую ленту (цветов дыма и пламени) российского императорского Ордена святого Георгия ввела Екатерина II. Геральдические цвета присутствуют на знаке ордена (белый крест с изображением в центре на красном щите фигуры святого Георгия, поражающего копьём змея). Расцветка же ленты должна была напоминать, что этот орден вручается исключительно за военные заслуги — героизм, проявленный на поле боя. (Впрочем поскольку изначально цвета ленты были утверждены как чёрный с золотым, есть и другая трактовка — воспроизведение на ленте цветов государственного герба Российской империи. Она, правда, не прижилась, и уже в начале XIX века цвета ленты трактовали именно как дым и пламя сражения). Кроме того, георгиевская лента крепилась к бескозыркам моряков гвардейского флотского экипажа и кораблей, награждённых кормовым георгиевским флагом.

Вот отсюда и родилась советская «гвардейская» лента. Флот — организация крайне консервативная. Поэтому, когда была учреждена советская гвардия, моряки решили вернуть себе дореволюционные гвардейские символы. Очевидно, руководство страны готово было посмотреть на это сквозь пальцы, но нельзя же было в атеистическом государстве на кормовые флаги гвардейских кораблей и бескозырки их матросов поместить ленту императорского Ордена святого Георгия. Поэтому лента была утверждена двумя приказами наркома ВМФ адмирала Кузнецова (от 10 июня 1942 года и от 5 мая 1943 года). Именно в них и употреблено название «гвардейская». Затем лента была использована для Ордена Славы и медали «За победу над Германией», но в этих случаях она просто описывалась как чёрно-оранжевая лента, а в дальнейшем упоминалась как лента Ордена Славы. Такое (по ордену) её название было традиционным для лент российских (а затем и советских) орденов.

Таким образом, георгиевская лента оказалась единственным символом, перешедшим из царской наградной системы в советскую, причём в последней официально именовалась «лентой Ордена Славы». «Страна.UA»: Никто на Украине не имеет полномочий штрафовать за георгиевскую ленту © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Украинские наци могли бы сказать, что это, мол, всё равно «коммунистический символ», но дело в том, что их собственное законодательство разрешает ношение советских орденов (несмотря на то что они сплошь усеяны «коммунистическими символами»), в том числе и Ордена Славы. Запрет же касается именно георгиевской ленточки, не привязанной ни к каким другим символам.

Киевские власти пытались объяснить такую странную избирательность тем, что георгиевская ленточка стала символом сопротивления Юго-Востока и массово используется вооружёнными силами ДНР/ЛНР (ранее ополчением Донбасса). Но дело в том, что украинские наци бросались на георгиевскую ленточку задолго до февральского, 2014 года, переворота. Активно вытеснять её символом мака пытался ещё Ющенко, хоть при нём людей за георгиевскую ленточку ещё не избивали, не сажали и не убивали.

Именно отношение к георгиевской ленте как к символу Победы выдаёт украинских наци с головой. Сколько бы они ни рассказывали, что борются с «наследием коммунистического режима» или с «путинской агрессией», при этом очень «любя и уважая» русский народ, на деле ими движет глубочайшая русофобия. Та же самая русофобия, которая заставляет их бороться за снос памятников Пушкину и Екатерине II в качестве «символов коммунистического режима».

Сама история георгиевской ленты подтверждает, что её ненавидят именно как символ славы русского оружия. Именно такой она появилась на свет вопреки официальным (красно белым) геральдическим цветам святого Георгия. Именно в этом качестве она перешла в советскую наградную систему, заместив, пусть и под другими названиями, ленту императорского Ордена святого Георгия на бескозырках экипажей гвардейских кораблей и на Ордене Славы (по своему уставу точной копии солдатского «Знака Ордена святого Георгия», известного как Георгиевский крест). Именно в этом качестве — символа всех русских побед, а не только последней Великой Победы — ненавидят её украинские наци. Именно от этого, от символа русской воинской славы, отрекаются те, кто цепляет в петлицу изображение красного мака, да и любой другой «национальный» символ Победы. Добкин: Георгиевскую ленту в Берлине надел с гордостью © Facebook Михаила Добкина

СССР был коммунистической Россией (но всё же Россией). Современная Россия является законной правопреемницей как Советского Союза, так и Российской империи (хоть это и не всем нравится, но ни десятилетия, ни тем более столетия из истории страны выбросить по идеологическим мотивам нельзя). И только там, где антинародные режимы (враждебные прежде всего собственному народу) создают на отделившихся имперских окраинах анти-Россию, лента цветов дыма и пламени, всегда символизировавшая героизм русского солдата, вызывает звериную злобу и ненависть.