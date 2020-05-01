Чехия, сама того не заметив, вступила в пору Нового Средневековья. Снос памятника маршалу Коневу стал символом полного забвения героизма советских солдат, отдававших свои жизни в ходе освобождения Чехословакии

Это можно считать морально-нравственным срывом, сломом очевидных в рамках христианской цивилизации ценностных критериев, поскольку умение испытывать благодарность — это обязательное свойство не только отдельной человеческой души, но и народа в целом. Как бы ни сложилась послевоенная история страны, какие бы претензии чехи ни предъявляли к СССР, очевидно, что под властью нацистов их судьба как восточных славян оказалась бы куда горше и трагичнее. Одни были бы уничтожены, другие были бы обращены в рабскую силу для обслуживания немцев.

Одним сносом дело не ограничилось. В четверг, 30 апреля, по инициативе главы городской части Павла Новотного, отличившегося и в истории с памятником Коневу, в центре Праги был установлен памятник власовцам, как истинным освободителям города. Действительно, если обратиться к истории, то власовцы, поддержав Пражское восстание, вступили в бои с немцами раньше, чем в город вошли советские солдаты. Но надо понимать, что за несколько дней до капитуляции, когда всем было понятно, что нацисты окончательно разгромлены, Русская освободительная армия генерала Андрея Власова оказалась в отчаянном положении. Если немцы могли рассчитывать обойтись репарациями, тюремными сроками для простых военнослужащих, то власовцев в случае их пленения Красной Армией ожидала жалкая участь. По крайней мере, командный состав. Командир 1-й дивизии РОА Сергей Буняченко, вышедший из подчинения гитлеровцам, рассчитывал на то, что его подразделения смогут в результате сдаться американцам. Второе по счету предательство — на сей раз по отношению к немцам, с которыми власовцы прошли бок о бок три года войны на фронтах в разных странах — должно было послужить чем-то вроде индульгенции, отпускающей пособникам нацистов их многочисленные грехи.

Кроме прочего, успех военной операции Буняченко стал возможным исключительно благодаря тому, что в начале мая советские войска вплотную подошли к границам протектората Богемия и Моравия, чем и вдохновили чехов выступить против немцев. До этого момента в Чехословакии ничего подобного не происходило.

В ночь на 5 мая стало известно о взятии советскими войсками Берлина. На следующее утро глава правительства Рихард Бинерт по радио зачитал заявление заявление о начале всеобщего восстания. Повстанцы общим числом 30 тысяч, имевшие на руках только стрелковое оружие, не представляли для немецкого гарнизоны никакой серьезной опасности. Тем более командование планировало ввести из окрестностей дополнительные силы, чтобы подавить мятеж, и это, несомненно, было бы проделано в самые короткие сроки. 6 мая гитлеровцы смели баррикады, вошли в центр Праги, взяли ратушу и мосты через Влтаву. Участники восстания несли огромные потери.

В этот момент генерал Буняченко, с которым чехи вели отчаянные переговоры, пришел на помощь. 7 мая бойцы РОА прорвались в центр Праги, рассекли немецкую группировку на левом берегу Влтавы, заняли ряд важных объектов, взяв в плен 10 тысяч гитлеровцев. Но в этот же день руководители восстания поняли, что американцы не собираются входить в Прагу. Опасаясь негативной реакции советского командования на союз с коллаборационистами, Чешский национальный совет разорвал союз с РОА.

В ночь с 7 на 8 мая 1-я дивизия Буняченко покинула свои позиции и отступила на запад. Примечательно то, что бежали власовцы вместе с немцами, с которыми воевали в чешской столице.

8 мая, узнав о капитуляции Рейха, подписанной в Реймсе, командующий немецкой группы армий «Центр» генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер приказал войскам оставить Прагу и двигаться в американскую зону. Гитлеровцы вступили в переговоры с чехами, и повстанцы не стали мешать отходу вермахта на запад. В Праге оставались немецкие войска, которые не успели уйти на запад и некоторые части СС, которые отказывались сдаться и продолжили сопротивление. Утром 9 мая 1945 г. части Красной Армии вошли в город и освободили Прагу, подавив последние очаги сопротивления германских войск. В окрестностях чешской столицы гитлеровцев добивали и разоружали ещё несколько дней.

То есть в городе еще оставались боеспособные германские подразделения, готовые сражаться до последнего. Из этого следует очевидное: именно Красная Армия является подлинным освободителем Праги. Именно она нанесла удар по последним очагам сопротивления немецких войск. И если бы не советские войска, то чехословацкая столица была бы обречена. Немцы планировали оборонять ее до конца, превратив во второй Берлин. Пражские повстанцы, поддержанные власовцами, были бы разгромлены преобладающими силами немцев. И только в условиях приближения Красной Армии немцам стало понятно, что нет никакого смысла десятками тысяч погибать за уже разгромленный нацистский режим.

Такова история, в которой чехи задумали переписать главную страницу. Президент Чехии Милош Земан вступил в публичную полемику с инициатором установки памятника власовцам Павлом Новотным. Несколько дней «позитивного поведения», как он выразился, не могут искупить многолетнего предательства своей родины. Кроме того, Чехия, возвеличив пособников нацистов, нарушила свои обязательства по ратифицированной ею Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года. Власовцы не только участвовали в боях на стороне немцев, они полностью разделяли идеологию нацистов, как и другие коллаборационисты — те же прибалты, или бандеровцы.

В Чехии никогда не свирепствовала русофобия, как, например, в Польше. Я прожил там 15 лет и могу свидетельствовать, что никаких массовых антирусских настроений там нет. МИД Чехии отказался передавать России демонтированный памятник маршалу Коневу © REUTERS, David W Cerny

Нынешняя история — это инициатива нескольких чиновников, втянувшая весь народ в конфликт с историческим прошлым. Нелепейшая выдумка о неназванном посланце из России, который якобы прилетел в Чехию с опаснейшим ядом рицин для того, чтобы отравить инициаторов сноса памятника Коневу, — это суматошная попытка добавить в картину черных красок для того, чтобы задним числом оправдать позорнейший поступок, легший тяжким бременем на совесть всего народа. Страна застыла на опасном перепутье. Она может пойти по польскому пути, хотя этот вариант в силу невозможности разогнать антирусскую истерию, мне кажется маловероятным. Вряд ли она отыграет назад, во всяком случае точно не в ближайшее время. Экс-премьер Словакии: Мы хотели бы перевезти к себе снесенный в Чехии памятник маршалу Коневу © REUTERS, David W Cerny

Скорее всего, чехи попробуют сделать вид, что ничего особенного не происходит, в надежде, что рано или поздно в Москве забудут о неприятных инцидентах. Вот на это им точно рассчитывать не стоит. Политика сохранения памяти о героизме советского солдата в годы Великой Отечественной войны стала неотъемлемой и крайне важной частью формирующейся идеологии сегодняшней России.