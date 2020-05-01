Один из самых любимых лозунгов майдана — «Украина цэ Европа». Почему и зачем понадобилось убеждать в том многотысячную толпу? Неужели из учебника географии им неизвестно, что вся территория Украины является Европой, а, скажем, Грузия или Армения — уже Азия

Но попробуйте назвать тех же грузин азиатами! Они тоже Европа. Следовательно, Европа — понятие не географическое, а ментальное, желанное, престижное. Но прежде всего городское.

«Представительская демократия», «Магдебургское право», «Правовое государство» — понятия глубоко урбанистические, сформированные в тесноте городских укреплений с их сложнейшими взаимоотношениями в условиях скученности, перенаселённости и, следовательно, необходимостью тщательно регулировать взаимоотношения. И жесточайшей ответственностью за нарушение писаных и неписаных правил внутри спасительного пространства. Село на карантине. Как изоляция устраняет государство из украинской провинции © Национальная гвардия Украины

Восхищаясь средневековой архитектурой европейских городов, неплохо бы представить, насколько сложно было уживаться людям на нескольких гектарах внутри укреплений, насколько быстро приводили в чувство нарушителей спокойствия. В значительной степени из этих многовековых привычек идёт столь восхищающая нас самодисциплина европейского обывателя. И плесневелые сыры, лягушек, улиток, ливер европейцы кушать научились от той же грозившей голодом перенаселённости. Луковый суп признак бедности, а не блюдо гурмана.

Приезжавшие в то время на Русь западные путешественники изумлялись хорошему питанию русских, где употреблять в пищу кишки или улиток и в голову не приходило (разумеется, речь не о голодных годах, а такие тоже случались). Но главной особенностью послетатарской Руси (которая к тому времени начала превращаться в Московское царство) являлось огромное пространство, позволявшее населению вольно растекаться, не слишком накапливаясь в отдельных городах. Вопрос безопасности некоторых территорий даже не подразумевал обустройства регулярных крепостей, поскольку феодальные усобицы были усмирены рукой единого правителя, чего ещё Западной Европе долго не удавалось добиться. Хроники пандемии: Европа отгораживается от внешнего мира, США проявляют эгоизм © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

Вопросы внутренней жизни многих поселений регламентировалось (из-за дальности и сложности путей сообщений) прямо на местах, «всем мiром». «Мiр» в данном значении слова значит «община». Не утверждённым сверху юридическим кодексом, но здравым смыслом собравшихся, часто вообще неграмотных мужиков. А здравый смысл в условиях сложного климата — это солидарная ответственность и соразмерное воздаяние — справедливость. Наглядным примером справедливости по-крестьянски является передел земли между семьями «по едокам» после уничтожения помещичьего землевладения в 1917 году.

Воплощение общинной справедливости запечатлено в народных куплетах той эпохи: «На престоле сидит Ленин, два нагана по бокам, он пришёл крестьянам землю всем раздать по едокам». Лишение всяческих прав бывших привилегированных классов тоже воспринимался как проявление справедливости: мы пахали веками, пусть они тоже теперь трудятся физически. Или раскулачивание как борьба с «мироедами». Истребление вчерашних революционеров во время Великого Террора тоже воспринималось как некая форма возмездия — за Гражданскую войну, за голодуху, за нарушение обета верности народу новыми боярами. «Ленин на удаленке». 150 лет со дня рождения Ильича © РИА Новости, С. Коган | Перейти в фотобанк

Слово «справедливость», к которому так любят обращаться наши политики родом из негородской жизни, издревле регламентированной и уходящей своими юридическими кодексами в античность, — это рефлекторная реакция народа на вызовы каждого дня, опирающаяся на здравый смысл, на традиции или, случалось, на настроение толпы: если нельзя, но очень хочется, то можно. Применительно к нашему дню, по остроумному замечанию известного политолога Дмитрия Выдрина, «в Украине победила глубоко сельская культура, с сельскими архетипами, с сельскими сакральными вещами; столкнулись две культуры — одна хочет жить по часам, другая по петухам».

Выросшая с петухами украинская сельская культура мечтает жить, как педантичная немецкая, однако не желает воспринимать правила городского устройства. Только не надо вспоминать, что Киевскую Русь издревле называли «страной городов». Во-первых «Киевской» (как и «Владимирской») Руси никогда не существовало — была просто Русь, а во-вторых, эти города были почти полностью уничтожены монгольским нашествием вместе со всеми их навыками, включая ремесленные и социальные.

Восстановленные во времена Литвы и Польши города с их особой городской ментальностью были выкашиваемы практически весь XVII век всеми враждующими сторонами, а потому вечно ослабленные и небогатые не смогли играть самостоятельной политической роли, как, скажем, в Италии, Франции или Германии. Ещё позже горожане Австро-Венгрии, обитавшие на территории нынешней Западной Украины (в большинстве своём поляки и евреи), во времена Второй мировой войны были физически истреблены либо вытеснены переселенцами из украинского села.

Похожая картина имела место в городах бывшей Российской империи, ранее упорядоченных и вымуштрованных имперских центрах власти и просвещения. После огромных потерь образованных горожан в годы революции, Гражданской войны, в результате репрессий, эпидемий, массовой эмиграции они сознательно заполнялись сельским населением, необходимым большевикам как расходная рабочая сила для выполнения задач индустриализации. А крестьяне, в свою очередь, несли в города не только собственные привычки и традиции, но и представление о справедливости. Но это уже оказалась не настоящая сельская культура и ещё не городская, а какое-то большое ПГТ — то есть посёлок городского типа.

Правовой нигилизм наших соотечественников — в значительной степени следствие ускоренной урбанизации, культуры полугородов, желающих жить по петухам, а не по часам. С утратой индустриальной дисциплины, которую с большим трудом десятилетиями насаждала советская власть, жизнь на отдельных территориях откатилась к самоуправному феодализму, а в иных восторжествовала правовая анархия, которую некоторые ошибочно воспринимают за демократию. Истинная демократия — это власть буквы закона, и с этой точки зрения Украина стоит от демократии на максимальном удалении.

В конечном итоге огромным сельским сходом граждане Украины ломятся в старинную европейскую ратушу, где заседатели в эстетских париках и мантиях с ужасом смотрят на дурно пахнущие толпы в вышиванках. Пейзане неистово вопят, что они «демократы», и лужи чернозёмной грязи стекают с их ног на стерильно чистый паркет…