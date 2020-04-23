23 апреля 1999 г. натовская ракета попала в здание «Радио-телевидения Сербии» в центре Белграда. Это не было ни случайностью, ни ошибкой. Журналистов убили умышленно. За то, что они – журналисты, и за то, что не понравились американцам

К 24 апреля 1999 г. агрессия США и НАТО против СР Югославии длилась ровно месяц. Сами агрессоры себя таковыми не признавали. Свои действия они назвали «гуманитарной интервенцией», громогласно обещав наносить ракетно-бомбовые удары исключительно по военным целям. По расчетам натовских стратегов, на операцию, кодовое наименование которой потрясает своим цинизмом — «Милосердный ангел», — отводилось не более недели. Этого времени, по их оценкам, должно было хватить для того, чтобы сломить сопротивление Югославской народной армии (ЮНА) и волю к борьбе политического режима Слободана Милошевича, объявленного американской пропагандой исчадием ада и «главным врагом демократии».

К исходу первого месяца об этих и других «гуманитарных» обещаниях никто уже не вспоминал. Несмотря на колоссальное военное преимущество агрессора, ЮНА не сдавалась, Белград с капитуляцией не спешил. Ответом на такое упорство и упрямство со стороны США и НАТО стало расширение целей ракетно-бомбовых ударов за счет невоенных объектов. Всех подряд, без разбора. К 24 апреля в длинном перечне того, куда били американские ракеты и бомбы, значились промышленные объекты, хранилища нефти и нефтепродуктов, мосты и коммуникации, медицинские и образовательные учреждения, памятники истории и культуры, спортивные сооружения, жилые дома и кварталы в городах и селах. И даже колонна беженцев на дороге. Эмир Кустурица, певец затонувшей Югославии © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Поначалу командование и пресс-служба НАТО пытались сопровождать информацию об очередных поражениях невоенных целей и жертвах среди мирного населения комментариями о неизбежности «сопутствующих жертв». В скором времени, впрочем, в Брюсселе от этой практики решили отказаться.

Варварство диких племен древности меркнет в сравнении с варварством тех, кто мнит себя элитой современного, цивилизованного мира.

Чтобы смерть мирных жителей Сербии и Черногории от руки НАТО не воспринималась мировым общественным мнением как нечто неподобающее, США развернули, а Европа поддержала, массированную кампанию по представлению в негативном свете не только сербской, югославской власти и лично Милошевича, а всего сербского народа. Говоря словами Тараса Шевченко, «и мертвых, и живых, и не рожденных».

«Надо бомбить сербов», — сказал Папа Иоанн Павел ІІ. «Сербы — это народ без закона и без веры. Это народ разбойников и террористов», — заявил президент Франции Жак Ширак. «Сербов следует поставить на колени», — призвал Клаус Кинкель, министр иностранных дел Германии. «Нам следует дьявольски бомбить Белград», — заметил Пол Джексон, редактор американской газеты «Калгари воскресное». «Пусть сербы задохнутся в собственной вони», — воскликнул канцлер Германии Гельмут Коль. «Война против сербов это уже не только военный конфликт. Это — битва Добра и Зла, между цивилизацией и варварством», — резюмировал премьер-министр Великобритании Тони Блэр. «Сербов надо спокойно бомбить, потому что все быстро забудется», — успокоил убийц Джеймс Ши, пресс-секретарь НАТО.

В ночь на 23 апреля самонаводящейся ракетой была поражена редакция «РТС». 14 человек погибли, двое пропали без вести, их тела не нашли, 16 получили ранения, трое — тяжелые, остальные — легкие. До этого объекты, имеющие отношение к медиа, тоже подвергались атакам, но это в основном были технические сооружения: ретрансляторы, вышки, подстанции. 21 апреля ракета угодила в здание офисного центра «Устье», где находились редакции и телестудии, но там, к счастью, люди не пострадали. Смерть журналистов и технических сотрудников сербского телевидения прямо на их рабочих местах даже на фоне смертей, случившихся в ходе агрессии до этого, стала самым настоящим шоком. Причем не только для сербов и черногорцев, но и для многих европейцев и американцев, не потерявших чувства реальности и способности мыслить трезво и критически. Как слышится — так и пишется, или 5 мифов и стереотипов о Сербии и сербах © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Попадание ракеты в здание телевидения не было ни ошибкой, ни случайностью. Журналистов убили умышленно, преднамеренно. Именно за то, что они — журналисты, которые позволили себе не понравиться Америке. Чужая демократия, чужие права и свободы американцев никогда не волновали и не заботили. Свобода мысли и слова в этом плане не составляет исключения. Трагедия в офисе «РТС» стала еще одним подтверждением этого факта. Слово, сказанное журналистами не так, как хотела бы Америка, оказалось достаточным поводом для их убийства. Убийства, за которое, кстати говоря, до сегодняшнего дня никто не только не наказан, но даже не признан заслуживающим осуждения и наказания. Не осуждена и агрессия против суверенного государства в целом. А один из инициаторов и наиболее активных исполнителей надругательства над Югославией Блэр с 2015 года работает… советником главы сербского правительства.

…Автору пришлось побывать в Белграде 28-29 апреля. По инициативе и при активнейшем участии директора Исторического института Сербской Академии наук и искусств Славенко Терзича, будущего посла Сербии в России, был организован Международный «круглый стол» на тему «Европа на распутье: новые стены или объединенная Европа». На него приехали два с половиной десятка иностранных участников из тринадцати стран мира, одиннадцати европейских, включая страны-члены НАТО, Израиля и Японии.

Белград в те дни после месяца кровавой бойни жил, работал, надеялся. По улицам, несмотря на рекомендацию городских властей оставаться дома, ходили люди, много людей, на летних площадках кафе и ресторанов сидели посетители. У некоторых на груди висели большие круглые значки в виде мишени. Это не было метафорой. Сербы действительно тогда превратились в мишени для американских и натовских ракет и бомб. Все без исключения. Особенно те, кто по ночам выходил на белградские мосты, надеясь таким образом защитить их от ракетных ударов. На одной из таких акций в те дни был замечен украинский поэт, политик, депутат парламента Борис Олейник.