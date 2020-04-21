Сто лет назад свершился акт национального предательства Украины

Ровно сто лет назад был заключен Варшавский договор — унизительное кабальное соглашение между польским военным диктатором Юзефом Пилсудским и главным атаманом УНР Симоном Петлюрой, освященное участниками Антанты — Великобританией, Францией и Соединенными Штатами Северной Америки, которые открыто продвигали политические интересы новообразованного польского государства.

Суть этого неравноправного соглашения между польским лидером Юзефом Пилсудским и главным атаманом Украинской народной республики Симоном Петлюрой состояла в том, что украинская сторона передавала под контроль возрожденной Польши основные территории Западной Украины — Галичину, Прикарпатье, Волынь, Надсянье и Холмщину. Это было откровенное циничное предательство галичан — бывших сечевых стрельцов, которые только что проиграли полякам войну за создание Западно-Украинской народной республики и перешли после этого к Петлюре, составив костяк наиболее боеспособных частей армии УНР. Манчук вспомнил о «знаковой дате в истории евроинтеграции Украины» © А. Манчук

Неудивительно, что лидеры несостоявшейся ЗУНР восприняли союз с Пилсудским как трагедию галицкого украинства. Западноукраинский «диктатор» Евген Петрушевич решительно протестовал против заключения договора с поляками и был выслан Петлюрой в Вену, а часть деморализованного галицкого корпуса демонстративно перебежала на сторону красных, образовав Красную Украинскую Галицкую армию, о которой теперь так не любят вспоминать украинские патриоты.

Впрочем, капитуляция УНР не ограничивалась утратой обширных украинских земель. Петлюра обязался подчинить свои войска польскому командованию, которое готовило наступление на Киев, и должен был обеспечить содержание поляков за счет местного украинского населения, жестоко пострадавшего от грабежей и погромов. Кроме того, польские помещики на территории петлюровской Украины получали гарантии защиты своей собственности — в первую очередь земли. Петлюра обязался защищать польские фольварки от украинских крестьян, которые требовали разделить обширные панские нивы.

Пилсудский использовал этот договор для расширения своей политической экспансии на территорию Поднепровской Украины. Согласно его планам, квазинезависимая Украина Петлюры должна была стать составной частью будущей великодержавной польской империи, организованной по образцу средневековой Речи Посполитой, куда также планировалось включить Белоруссию и Литву. Захватив Киев в мае 1920 года, пилсудчики вели себя как оккупанты и полноправные хозяева города, откровенно насмехаясь над своей марионеткой, в которую превратился «главный атаман УНР». А когда Красная Армия освободила украинскую столицу, отступающие поляки взорвали Николаевский цепной мост — стратегически важное инженерное сооружение на Днепре, которое оставалось целым при всех режимах, переворотах и бунтах Гражданской войны.

«Рекорд побил знаменитый бухгалтер, впоследствии служащий союза городов Семен Васильич Петлюра. Четыре раза он являлся в Киев, и четыре раза его выгоняли. Самыми последними, под занавес, приехали зачем-то польские паны (явление XIV-ое) с французскими дальнобойными пушками. Полтора месяца они гуляли по Киеву. Искушенные опытом киевляне, посмотрев на толстые пушки и малиновые выпушки, уверенно сказали: «Большевики опять будут скоро». И все сбылось как по писаному. На переломе второго месяца среди совершенно безоблачного неба советская конница грубо и будённо заехала куда-то, куда не нужно, и паны в течение нескольких часов оставили заколдованный город. Но тут следует сделать маленькую оговорку. Все, кто раньше делали визит в Киев, уходили из него по-хорошему, ограничиваясь относительно безвредной шестидюймовой стрельбой по Киеву со святошинских позиций. Наши же европеизированные кузены вздумали щегольнуть своими подрывными средствами и разбили три моста через Днепр, причём Цепной — вдребезги. И по сей час из воды вместо великолепного сооружения — гордости Киева, торчат только серые унылые быки. А, поляки, поляки… Ай, яй, яй!» — исчерпывающе описал эту историю для потомков Михаил Булгаков.

Однако, УНР также оказалась разбитой вдребезги. Варшавское соглашение с Пилсудским ознаменовало собой окончательный политический крах главного атамана. Петлюра окончательно утратил всякий авторитет, население Украины справедливо считало его польской марионеткой, а многие националистические атаманы и бывшие стрельцы Украинской Галицкой армии открыто называли своего бывшего вождя изменником. Атаман убегал на запад в польских железнодорожных вагонах с аббревиатурой «ПКП» — «Polska Koleja Państwowa» — и украинцы тут же иронично расшифровали ее фразой «Пилсудский купил Петлюру». Впоследствии эти слова стали названием популярного советского фильма, в котором снялся вернувшийся на родину петлюровский командир Юрий Тютюнник, сыгравший в этой картине сам себя.

«Национальные герои» типа Петлюры торговали землями украинской нации, душами миллионов украинских рабочих и крестьян, торговали, скрываясь, как воры от народного глаза и никого не спрашивали. Они же себя считали призванными освобождать украинский народ. Вот и «освобождали», отдавая Галичину и Волынь с Холмщиной под господство польского магната» — признавал в те годы Тютюнник — который, к слову, приходился внучатым племянником самому Тарасу Шевченко.

Несостоявшийся украинский правитель доживал свои дни на содержании у Пилсудского, а затем оказался в Париже, где его казнил анархист Самуил Шварцбурд, отомстивший за погибшую во время погромов родню. Это известие было встречено жертвами погромов с восторгом, который хорошо выражают стихи известного украинского еврейского поэта Ицика Мангера:

О чорні птахи нічної мли,

Чом ви Петлюру сюди привели,

якому від крові не спиться?

Він стоїть і благає в нічнім вікні:

«О дайте мотузку, мотузку мені,

Лиш рух — і усе скінчиться!».



Хай згине він там, де вітер закляк,

Де ніч обертається в зграю собак,

Що його розірвуть на шмаття!

І хай щоночі в криваву мить,

Коли від жаху земля тремтить,

Буде з ним наше прокляття!

Сегодня Петлюру пытаются преподносить как национального героя, который якобы боролся за Украину с большевиками. Но эта борьба закончилась в обозе оккупационного польского войска, а Варшавский договор 1920 года останется в истории как пример унизительной капитуляции, акт национального предательства, соглашательство с убивающим украинцев агрессором.

Напомните об этом патриотам, которые считают изменой призывы перестать стрелять на Донбассе.