На самом деле коронавирус преподал миру много уроков. Его можно рассматривать как своеобразные «учения» на случай действительно нештатной ситуации. Всё же коронавирус с потенциальной 3%-ной смертностью даже близко не сравним с, например, лёгочной формой чумы, у которой смертность даже при современной медицине 10%, а в XIV веке – строго 100%

Итак, возьмём два момента, на которые чаще всего обращают внимание в качестве следствий эпидемии: крах глобализма и неэффективность страховой медицины. Казалось бы, факты свидетельствуют о том, что и то, и другое действительно доказано и надо искать какие-то другие варианты организации. Но не всё так однозначно.

Глобализация

Да, действительно, глобализация столкнулась с сильнейшим кризисом, на который не только не смогла, но даже и не попыталась найти ответ. Например, глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен просто отказалась рассматривать возможность выработки какой-то общей стратегии ЕС в борьбе с коронавирусом. А Ангела Меркель вспомнила о солидарности, только когда стало понятно, что эпидемия пошла на спад и вообще её опасность была преувеличена (по крайней мере для Германии).

Естественным образом граждане чисто инстинктивно бросились по национальным квартирам под защиту государственных элит — деспотичных и склонных к насилию, но способных предпринять реальные действия в защиту граждан, в физическом существовании которых они вроде бы заинтересованы. И, что характерно, элиты действительно предприняли жёсткие меры, которые, правда, вызывают недовольство людей (ещё бы — четыре миллиарда человек посадили под домашний арест; как говорил Ришелье в советском фильме — «нет такого народа, который я не мог бы посадить в Бастилию!»).

Однако из этого факта вовсе не обязательно делать тот вывод, что глобализму настал конец.

Да, в национальных квартирах людям оказалось уютнее и безопаснее, но это просто потому, что в квартирах транснациональных не хватает солидарности.

Правда, как показывает статья Киссинджера, глобальные элиты настолько дегуманизировались, что уже неспособны даже представить себе, что люди зачем-то нужны помимо того, чтобы быть операторами денег и потребителями дезинформации. Иногда даже возникает впечатление, что глобальная экономика, заточенная на производство денег из денег, минуя товар, отлично обошлась бы и без людей.

Государства оказались более человечными. Они, по крайней мере, могут предложить хоть какие-то цели. Транснациональные элиты способны предложить только «конец истории», что не слишком-то вдохновляет (хотя… марксизм тоже обещал «конец истории», но вдохновлял).

В общем, вопрос с уроками и выводами по этому пункту далеко ещё не закрыт. СССР-2 вполне ещё возможен. Только непонятно, станет ли он результатом реализации замысла глобальных элит или проявлением самоорганизации и солидарности национальных государств (впрочем, оба направления друг другу не противоречат).

Медицина

Да, разумеется американская система медицины как бизнес-проекта в принципе никакого отношения к здоровью людей не имеет. Это хорошо видно в тех странах и регионах, где она сколько-нибудь последовательно реализована (в некоторых странах специально проводят обучение врачей, как не ставить диагноз). И уж тем более она не способна справиться с вызовами вроде эпидемии.

Что тут можно возразить?

Во-первых, как бы и подразумевалось, что бороться с болезнями — не задача страховой медицины. Задача страховой медицины — приносить прибыль. А кто же будет отказываться от прибыли?

Во-вторых, допустим, что мы пойдём путём социализации медицинских услуг. Никаких проблем — ходили уже, полностью система не демонтирована даже в той же России.

Но как такая система будет существовать в рыночном море «наживы и чистогана»? Да как все такого рода до конца не приватизированные системы — станет источником коррупции…

Нет, коррупция есть в любом случае. Она существовала в полностью государственной экономике и СССР, она присутствует и в частных компаниях. Но на стыке частного и государственного секторов коррупция цветёт особенно пышным цветом — аж страшно становится.

В-третьих, а кто вообще сказал, что элитам так уж нужно сохранять всех своих подданных?

Есть популярная поговорка о прививках:

— Я должна прививать всех своих детей?

— Вовсе нет. Только тех, которых вы хотите сохранить.

Так и тут. Можно сколько угодно уверять, что устойчивость системы зависит от устойчивости каждого её элемента, и Борис Джонсон умрёт так же гарантированно, как какой-нибудь афроангличанин из Северного Вулиджа… Но Джонсон не умер. Ну а умер бы — что за беда? Как говорили в Royal Navy при виде тонущего корабля — «у короля много!».

Есть, например, конспирологическая теория, в соответствии с которой в США специально поддерживается высокий уровень наркомании, чтобы «утилизировать» социально активных граждан из числа в первую очередь расовых меньшинств. При этом цена такой тактики в виде распространения наркомании также среди части элиты считается приемлемой.

Теория наверняка неверна, поскольку исходит из способности правоохранительных органов США ликвидировать наркоманию как явление (её не могли уничтожить даже спецслужбы стран, не стеснённых какими-то там «правами человека»). Тем не менее, сама схема вполне рабочая — дальше стихийных погромов социальный протест тех же афроамериканцев не идёт.

Тот же коронавирус хорош тем, что позволяет проредить экономически пассивное население — пенсионеров, болеющих хроническими заболеваниями, бедняков… Плох он исключительно позорно низким уровнем смертности. Ликвидация 3% пенсионеров финансовые проблемы Евросоюза не решает. Государства, правда, многое делают для того, чтобы усугубить эффект — уже даже в далеко не бедных Италии и США ожидается голод, который, скорее всего, окажется смертоносней эпидемии.

В-четвёртых, система Семашко при всех её достоинствах при эпидемии тоже не слишком эффективна. Да, СССР удалось подавить вспышки холеры в 1965 и 1970 годах, но это заслуга не собственно медицины, а всей системы власти, которая обеспечила: а) надёжную блокаду поражённых регионов; б) не допустила паники; в) за счёт огосударствления экономики обеспечила быстрое перераспределение средств и ресурсов.

Кстати, современное либеральное и демократическое государство оказалось состоятельным в первом пункте (не всюду и не всегда, но в целом оказалось), а вот по второму и третьему пунктам малоэффективно. И это наводит на мысли о возвращении к той или иной форме тоталитаризма.

***

Разумеется, это всё именно рассуждения. Я не знаю «правильного» ответа ни на один из поставленных вопросов. Но, думаю, что поиск актуальной модели лучшего будущего с учётом фактора эпидемии будет вестись в первую очередь вокруг этих реперных точек.