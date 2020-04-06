Мощные карантинные меры, принятые большинством стран мира перед лицом эпидемии коронавируса, заставили многих поверить в возвращение гуманизма. Не смотря на то, что эпидемия в целом не угрожает производительным силам стран, все бросились с ней бороться самыми жёсткими мерами. Однако, при ближайшем рассмотрении, не всё так однозначно

Начнём с того, насколько опасен коронавирус именно для производительных сил.

Относительно того, насколько он на самом деле смертелен, существуют разные точки зрения. Однако любые расчёты оказываются неточны в сторону преувеличения опасности из-за наличия вирусоносителей, которые в принципе не заболевают. По китайским данным их как минимум около 30%, однако, чтобы говорить уверенно, нужно иметь данные всеобщего тестирования, которого нет, и не будет.

Китайская сторона утверждает, что смертность от коронавируса составляет всего 2%. В европейских странах онф значительно выше (кроме Германии, где соответствующий показатель около 1,5%). Но даже если говорить о всего 2% то при охвате эпидемией одного миллиарда человек (что реально, поскольку только в Европе свыше 740 млн. жителей) это составит 15 миллионов — небольшая мировая война.

Кстати, против эпидемии «испанки» (аналог «свиного гриппа») жёстких карантинных мер не применялось, и она спокойно себе выкосила, по самым скромным оценкам, 17 миллионов человек при 3% смертности (есть и более жёсткие оценки — 100 миллионов при 20%). Кстати, именно сравнение отсутствие карантина тогда и наличие сейчас даёт основания говорить о том, что нынешнее общество и государство более гуманны, чем тогдашние (правда, «тогдашние» — это ещё до Освенцима и Хиросимы).

Надо помнить о специфике коронавируса — смертность в основном касается пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями. Опять-таки, наибольшая смертность наблюдается в сравнительно слаборазвитых странах Южной Европы (Италия, Испания) с перспективой ещё большей смертности на Юго-Востоке (включая Украину).

С циничной точки зрения такая эпидемия может оказаться «оздоравливающей» для Европейского Союза.

Во-первых, она «проредит» европейских пенсионеров. Ни для кого не секрет, что население Земли стареет и Европа тут впереди планеты всей. О проблемах мировой экономики, связанных с необходимостью обслуживать огромное количество нетрудоспособных граждан, говорилось и писалось очень много. В частности, именно этим обстоятельством объяснялось проведение пенсионных реформ в России и на Украине.

Во-вторых, главный удар эпидемии приходится не на североевропейские страны (Германия, в первую очередь), а на те, которые либо тоже претендуют на какую-то роль в союзе (с немецкой точки зрения — совершенно безосновательно), либо представляют собой бессмысленный груз для бюджета Евросоюза (постсоциалистические страны Восточной Европы).

В-третьих, результатом эпидемии будет являться усиление национальных правительств за счёт структур ЕС и тут, опять таки, выигрыш на стороне Германии, как наиболее богатой и мощной в военном, экономическом и политическом плане страны.

В общем, в результате эпидемии Европа могла бы укрепиться финансово, а позиции Германии как ядра «Четвёртого Рейха» стали бы ещё более прочными.

С циничной точки зрения надо было всё оставить на произвол судьбы и, кстати, так оно в значительной степени и получилось — ЕС быстренько развалился по национальным квартирам.

Более того, если паника начала раскручиваться во многом независимо, то введение жёстких карантинных мер было не всегда оправдано.

Германия, например, вводит карантин поэтапно и осторожно, делая ставку на массовое тестирование и, соответственно, упреждение заболеваемости (так же, кстати, поступает и Россия). Италия ввела предельно жёсткие меры, но — с большим опозданием. Швеция вообще обошлась самыми мягкими мерами.

Что интересно — когда речь идёт об «импортном» вирусе, поражающем, прежде всего, пожилых людей, напрашиваются очевидные шаги.

Во-первых, жёсткий, средневековый карантин на въезде. Никаких исключений. Никаких прав человека. Всех на две недели в лагеря по типу Новых Санжар.

Во-вторых, специальные меры защиты уязвимых групп — дни для пенсионеров в поликлиниках, часы для пенсионеров в магазинах.

Понятно, что сейчас такие меры принимать уже поздно, но ведь даже не пытались! Этим путём не пошёл никто! Либо гораздо более жёсткие меры, либо вообще никаких.

Между тем, жёсткие меры, очевидно, имеют не только позитивные, но и негативные последствия.

С позитивом всё понятно — карантин в условиях отсутствия вакцины является единственным действенным средством борьбы с эпидемией.

Но тут тоже есть два вопроса.

С одной стороны, многое зависит от психологической атмосферы. Если посмотреть на ту жуть, которую демонстрируют нам голубые экраны телевизоров… Как тут не поверить, что «мы все умрём» и какой, интересно, прирост смертности в той же Италии дал постоянный стресс?

С другой стороны, а чего раньше-то таких мер не вводили? Не будем брать пример Европы, хотя, думается, там тоже нашлись бы предлоги. Возьмём Украину с её типичной для бедных стран эпидемией туберкулёза, от которой ежегодно гибнет 4 тыс. человек (на минуточку — на два порядка больше, чем умерло от коронавируса). Но никто карантина по этому поводу не объявлял. Если бы Порошенко попытался ввести карантин нынешней строгости в начале прошлого года, те самые западные партнёры, которые сейчас соревнуются, кто строже законопатит своих граждан, сказали бы ему, что он идиот. Более того — режим Зеленского, который так страдает из-за каждого умершего от коронавируса, не подумал отменить второй этап медреформы, в рамках которого сокращается финансирование тубдиспансеров, в результате чего через несколько лет заболеваемость туберкулёзом вырастет в разы…

Вы точно уверены, что украинскую власть так уж интересует заболеваемость? И почему вы думаете, что она интересует власти других стран?

А ведь есть ещё экономическая составляющая.

Уже можно с уверенностью сказать, что карантин (именно карантин, а не коронавирус) убьёт значительную часть малого бизнеса, выбросит на улицу миллионы людей и снизит доходы бюджетов, что неминуемо отразится на пенсиях. В сравнительно богатой Италии уже сейчас опасаются голода. А что говорить об Украине? Не спасают ли сейчас стариков от коронавируса с тем, чтобы они позже умерли от голода?

Кстати, а кто от этого в выигрыше? Ведь карантин наносит удар по экономикам всех стран… Тут довольно очевидно — в выигрыше крупный бизнес, который сокращает свои социальные расходы, усиливает монополистическое положение (если говорить, например, о крупных торговых сетях) и получает более дешёвую рабочую силу. В выигрыше, соответственно, оказываются те страны, в которых наиболее мощный и консолидированный крупный бизнес.

Разумеется — эпидемия коронавируса возникла естественным путём (трудно представить себе биологическое оружие со столь низкой летальностью и поражающее стариков). И она вовсе не такая уж безобидная — цифра в 15-20 миллионов потенциальных жертв для жителей бывшего СССР уж слишком знаковая.

И, тем не менее, действия правительств наводят на мысли, что они то ли находятся в полной растерянности и не знают что делать (что жутковато само по себе), то ли совершенно сознательно предпринимают действия, которые усугубляют последствия эпидемии.

P.S.: Кстати, появление большого количества социально активных безработных — само по себе вызов для власти. Карантин — удобный механизм для того, чтобы загнать их под шконку. А если не получится? Тогда придётся воевать…