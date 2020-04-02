Когда Владимир Путин говорит о русских и украинцах как о двух частях единого народа, он подразумевает многовековую общность истории и культуры. Однако с появлением неустойчивой украинской государственности появилось и важное ментальное различие – внутреннее восприятие ценности своего государства россиянами и украинцами

В частности, это проявилось во время нынешней пандемии. Разумеется, и в РФ тоже хватает людей недисциплинированных, наплевательски относящихся к усилиям государства по сдерживанию коронавируса (вспомним хотя бы историю с врачом-инфекционистом из Краснодара, которая сохранила в тайне свою поездку за границу, а в результате заразила многих окружающих). Но на фоне анархической украинской вольницы это скорее исключение. В минуты серьёзных и требующих общественной сосредоточенности испытаний россияне оказались значительно более дисциплинированны. Свидетельством тому стал хотя бы московский карантин — абсолютно невозможное, казалось бы, в условиях двадцатимиллионной агломерации мероприятие.

Иное дело на «свободолюбивой», растоптавшей свою государственность Украине. «Не за то мы стояли на Майдане», — выдохнул украинский народ и побежал в разные стороны. То целая группа киевских миллионеров в разгар эпидемии отправилась на курорты Куршевеля и притащила оттуда вместо весёлых болезней коронавирус, то заробитчане после пересечения границы разбегаются из-под наблюдения врачей, то вернувшиеся из Вьетнама туристы толпой с криками «на волю, в пампасы» вырываются из Бориспольского аэропорта, отказываясь проследовать на обсервацию. Да и те, кто до отеля «Козацкий» доехали, скоро из гостиницы исчезли, например, так поступили более 50 пассажиров рейса Бали — Киев. Украина: туризм в условиях карантина. Каждый выживает в одиночку © AFP, Sergei SUPINSKY

Еще раз: «коронабеглецы» имеются и в России, но там потенциально инфицированные не разбегаются по стране десятками тысяч, уже хотя бы потому, что нет миллионов заробитчан. Например, на ставшем знаменитом круизном корабле «Diamond Princess», задержанном на карантин, насчитывалось двадцать пять граждан Украины и почти столько же россиян. Только все первые были обслуживающим персоналом, а вторые — исключительно отдыхающие, то есть люди иного, более высокого, статуса.

Украинцев можно понять. Никому из них после многочисленных случаев третирования больных по всей Новосанжарии не хочется попасть в лапы освобождённых от «тирании Януковича» соотечественников. Всю страну обошло видеообращение жительницы буковинского села Коленковцы Елизаветы, которая умоляла односельчан не убивать её родных и не жечь хату за то, что она по дурости инфицировала общавшихся с ней людей.

Как поведала украинская журналистка Татьяна Даниленко, в киевской городской больнице №8 сотрудники вынуждены были за собственные деньги покупать себе защитные костюмы и отказывать в приёме пациентов: «Прошлой ночью в больницу должны были доставить людей с подозрением на коронавирус, прибывших из Польши, но принимать новых пациентов медики уже отказались… Сотрудники больницы возмущены тем, что из них делают расходный материал». А врачи из Монастырского района Тернопольской области отказали в помощи даже своей коллеге с подозрением на коронавирус. Что, впрочем, не мешает «украинским патриотам» на той же Тернопольщине продолжать крушить памятники советским воинам (в селе Нырков), а некоторым львовским обывателям — обвинять в карантине евреев (уличный опрос «То все придумали жиди» интернет-издания «Вголос»). Всё это в числе множества иных факторов — признаки нравственного разложения государства.

Реально на Украине множество людей, которые дисциплинированно исполняют свой долг, но там подвергнут сомнению самый главный нравственный базис государства — принцип преемственности поколений. Так, в интервью «Украинской правде» бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала потрясённым читателям, что во всех сегодняшних негараздах виновата советская власть и супруновские «попередники». Дословно: «У нас позади 70 лет Советского Союза и 25 лет украинской независимости, за время которых никто ничего не делал для улучшения системы охраны здоровья». Нет преемственности — нет и ответственности, особенно перед старшим поколением. Дело делала только приглашённая американка Супрун, которая теперь настойчиво не рекомендует использовать опыт победившего эпидемию Китая, потому что «это закрытая недемократическая страна», а мы не хотим возращения «во времена Януковича». Источник заразы. О злых и неблагодарных © REUTERS, Roman Baluk

В ответ популярный украинский телеграм-канал «Резидент» лишь задохнулся от возмущения: «Почему Ульяна Супрун не сидит на скамье подсудимых по многочисленным фактам развала системы охраны здоровья, проведения реформ с преступными последствиями, лоббированием интересов транснациональных фармацевтических компаний, проведением многих коррупционных схем через свою семейную общественную организацию "Защита патриотов"»?

Вопрос, конечно, интересный. А почему до сих пор не наказаны организаторы госпереворота 2014 года, почему продолжают свою деятельность Порошенко, Карась, Билецкий, и кто протащил в новое старое правительство одиозных националистов, в частности, назначил на пост министра образования организатора конкурса, посвященного эсэсовцам из дивизии ваффен СС «Галиция» Любомиру Мандзий. Может быть, эта эпидемия безнаказанности куда опасней пресловутого коронавируса?

Пока у власти находится самый настоящий сброд, каждый человек спасается как может, ибо у государства нет ни денег, ни желания, ни силы воли спасать свой народ. Напротив, принимаемые решения, похоже, направлены на его сознательное уничтожение (одно заявление уже бывшего министра здравоохранения Ильи Емца о «трупах» после 65 лет чего стоит). Потому народ и разбегается по сусекам, прячется, словно от мобилизации в АТО, посильно занимается самолечением.

Своим коллективным бессознательным украинский народ верит, что выживет не благодаря, а вопреки своей власти. И, надо признать, имеет для того все основания.