Если мы начнём анализировать ход распространения эпидемии по Украине, то будем вынуждены констатировать, что она надвигалась на страну из Киева и западных областей Украины, и это легко объяснимо

Во-первых, столица является главными международными воротами государства и именно сюда, в большинстве своём, прибывали потенциально инфицированные из различных дальних стран. А что касательно стран ближних, то подпав под введённые европейскими властями карантинные меры, украинские заробитчане широким потоком хлынули обратно в западенские села и города. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Некоторые тамошние территории даже оказались на полном карантине, как село Коленковцы в Черновицкой области. Только в него из Италии вернулось почти две сотни заробитчан и, разумеется, часть из них оказалась инфицированы COVID-19. Подобных сел на Западной Украине множество, и можно за иронию судьбы почитать тот факт, что эпидемия обрушилась прежде всего на регионы, больше всех протестовавшие против прибытия эвакуированных соотечественников из Уханя. Никто не забыл ни празднично поющих гимн врачей на Львовщине, ни митинг-молебен на Тернопольщине.

И теперь, когда известным способом приготовленный петух клюнул украинских патриотов в известное место, снова начались бесконечные подвывания о «Единой Украине». Естественно — за счёт всего остального общества. Оказалось, что «европейские ценности», «национальное самосознание» (в общем всё то, чему рассадником был «украинский Пьемонт») обычная фигня на постном масле. А подсолнечник и рапс, увы, не могут заменить собственную мощную экономику, промышленность, науку. Оказалось, производство сельхозпродукции, которое уже занимает почти 50% в общем объёме украинского экспорта, не признак богатства. Страна с самой большой долей сельского хозяйства в структуре народного хозяйства — это, вообще-то, Сомали. Сюр во время чумы. Как СБУ в коронавирус борется с предателями и шпионами в Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Когда-то промышленно-развитая держава оказалось на задворках мироздания, и безусловная вина за то лежит на идеологах и злонамеренных организаторах разрушительного процесса. Обратите внимание на регионы, яростно поддерживавшие разрушительную энергию первого и второго Майданов, посмотрите на происхождение множества национал-патриотов в первом и втором поколении, вспомните многих из тех, кто целенаправленно раздувал пламя гражданского конфликта.

Известный харьковский блогер Алексей Романов прямо указывает: «"Вирусные села" на Буковине и в Галиции, куда привезли вирус украинские гастарбайтеры, раньше были рассадниками патриотизма. Теперь они превратились в рассадник заразы. А всё почему? Потому что там чтут традиции и религию. Там в чести средневековые ценности. А не современные. Язык и вера. А не наука и образование. <…> Именно боевики с западных сел, в основном, совершали вооруженный переворот в феврале 14-го. Например, сотник Владимир Парасюк, который призвал к штурму резиденции Януковича, родился в селе Майдан (да это не шутка), которое чуть западнее Львова. Поэтому "западенцы" были "социально близки" режиму Порошенко. И это передалось режиму Порошенко-лайт. Поэтому их и впустили в страну без всякого карантина. "Який ще карантин? Це ж наші хлопці і жіночки!". И теперь они снова разносят заразу по всей большой стране. Раньше они разносили перевороты и национализм. Теперь они разносят вируcы». Первая годовщина первого тура-2019: усталый Зеленский у чужого огня © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko

«Источник заразы» — была в восьмидесятые годы такая почти запрещённая песня группы «Звуки Му». Украинцам фактически запрещают говорить об истинном источнике бед нынешней Украины — всех этих бесконечных бандеровцах, националистах, неонацистах и прочих убийцах своего отечества. И про их главные бастионы, снова настырно требующие обновления и подмоги. Это как былая ситуация с ежегодно подтопляемыми сёлами на Западной Украине, которые после каждого наводнения сразу же получали огромные компенсации из центрального бюджета — и упорно продолжали строить в зоне подтопления сараи, получая при каждом следующем паводке новую компенсацию. Что, впрочем, вовсе не помешало «патриотам» из этих сел убивать и мародерствовать на Донбассе, который когда-то помогал наполнять центральный бюджет, а то и напрямую оказывал помощь пострадавшим от наводнения.

Они хотели безвиз и кружевные трусики, чтобы беспрепятственно работать и блудить за рубежом. И вы снова хотите им помогать — как известный киевский юрист Андрей Портнов, собирающий деньги для помощи жителям Западной Украины. Политический обозреватель и бывшая харьковчанка Елена Маркосян замечает по этому поводу: «Они не захотели принять людей из Китая и не приняли. Они же там такие бедные. Скинуться на лекарства и медоборудование не могут. Да и зачем? Они ведь сюда только приезжают, когда петух клюнет. И теперь снова вся страна на них будет пахать, лечить, за наши деньги с курортов самолетами забирать, солидарность проявлять, а они всей стране указывать как жить. Поэтому нас нах, а их спасать будем. А почему нас нах? Потому что с нами так можно? Потому что мы не такое дерьмо как они и не будем им уподобляться? Я не хочу им уподобляться. Но хочу, чтобы они научились говорить "спасибо", а не "идите нах со своими правами". За каждую перечисленную им копейку, за каждую маску и медаппарат просто говорить "спасибо" <…> И не президенту "спасибо", а народу, большая часть которого говорит на русском языке, считает Бандеру с Шухевичем уголовниками и трудится здесь, дома…»

Пока доброхоты помогают неблагодарным, на Украине продолжается разгул бандеровщины, и если на Западной Украине находятся деньги на сотни памятников убийцам из УПА, у них найдутся деньги и на лекарства. Или пусть опытный юрист Портнов с благодарными ему галичанами хотя бы остановят уничтожение русских книг в библиотеках и отменят дискриминационный языковый закон. А до тех пор пусть «патриоты» поют на балконах национальный гимн, гриппозно сопят в украшенные тризубом тряпочки и надевают маски на памятники Шевченко — я слышал, эти меры значительно надежней всяческих лекарств. Как и заклинание «Украина — це Европа» является истинным рецептом экономического процветания.

Вина Галичины и её приспешников на местах в том, что идеология одного субэтноса подавила возможности многостороннего развития Украины. Они довели страну до катастрофы, а теперь «декоммунизированные» укропатриоты покорно и жалко принимают помощь от коммунистического Китая. Ещё немного — и примут от «государства-агрессора», хотя некоторые (например, директор Дипломатической академии Украины Сергей Корсунский) отбрыкиваются от помощи, словно черт от ладана. «Предложение помощи — я вижу в этом серьезную опасность. Потому что от нее нужно будет отказаться, — говорит Корсунский в эфире интернет-канала UkrLife, — Безусловно, я считаю, что морально мы не имеем права до того, как прекратится оккупация, вообще разговаривать с ними о каких-то гуманитарных аспектах».

Но ежели дело до российской помощи все-таки дойдёт, было бы разумно распределять помощь не через Киев (где её снова разворуют или отправят в неблагодарные регионы), а отправить тем, кто больше работает и меньше учит других. По странному стечению обстоятельств, это те области Украины, которые географически, ментально и культурно являются прямой противоположностью Галичине.