Несмотря на начало эпидемии коронавируса, власти собираются закрывать «ненужные» клиники

В Монастырисском районе Тернопольской области заразились сразу 24 медика — 7 врачей и 17 медсестер. Медперсонала и без того критически не хватало, так что лечить вновь поступивших больных просто некому. По словам заместителя местной администрации Павла Дрона, в случае сохранения тенденции роста количества инфицированных району потребуются как минимум 25 докторов и 50 медсестер, а также «дополнительное денежное обеспечение персонала».

Потому что не все медики готовы идти на риск при нехватке защитных средств, с мизерными зарплатами и без всяких гарантий для своего будущего.

Между тем, 1 апреля должен стартовать второй этап так называемой медицинской реформы Ульяны Супрун, который приведет к ликвидации медицинских клиник и понижению базовых ставок медиков — в самом начале коронавирусной эпидемии. Всем очевидно, что это усугубит развернувшийся в стране кризис, а министр здравоохранения Украины Илья Емец на днях попросил перенести реформу, по крайней мере, на несколько месяцев — оптимистически полагая, что государство справится за это время с болезнью.

«Тут задействована законодательная структура. А в этих условиях созвать внеочередную сессию Верховной Рады невозможно. Но сейчас, чтобы больницы не закрылись, я попросил три месяца после апреля, чтобы продолжить не закрывать те больницы, которые работают», — рассказал он в эфире телеканала "112".

Коронавирус медреформе не помеха, – депутат Верховной Рады Радуцкий © Фото Facebook Михаил Радуцкий

Похоже, эта борьба проиграна. Как заявил сейчас глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, власти не будут откладывать второй этап медреформы из-за коронавируса, не соглашаясь даже на временную отсрочку. На этом настаивают чиновники из обоймы Супрун, которые по-прежнему занимают ответственные посты в Министерстве здравоохранения Украины.

Но главное — продолжение «политики экономии» полностью соответствует идеологии президента Зеленского. Он не собирается подвергать ее никакой ревизии и, наоборот, намерен использовать этот кризис, чтобы провести через Раду очередной пакет непопулярных антисоциальных «реформ».

Итак, что произойдет с 1 апреля в медицинской сфере тяжелобольной Украины? Говоря простым языком, врачам резко урежут финансирование, чтобы переложить расходы на самих пациентов. А многие стационарные клиники будут закрыты — также во имя экономии бюджетных средств, которых всегда хватает на финансирование войны и националистической пропаганды.

«Минздрав уже разработал прайс, по которому Нацслужба здоровья будет платить больницам за лечение украинцев. Врачей выставленные ценники шокировали. Они занижены на 40-80%, а некоторые — в разы, — говорят медики.

То есть базовая оплата из бюджета вряд ли покроет даже зарплаты медиков, а плата за лечение каждого больного — занижена. Поэтому нужно будет либо резко сокращать медперсонал, либо просить пациентов доплатить, а скорее всего — и то, и другое. Эксперты уже пугают последствиями: врачи станут массово увольняться, а больницы — закрываться. Пациентам же придется платить за лечение со своего кармана еще больше, чем сейчас.

«Коронавирус покажется детским лепетом»: Гаврилечко о последствиях медреформы на Украине © UKRLIFE.TV | UKRLIFE.TV | Перейти в фотобанк Людмила Ксенз.

В украинских больницах, куда поступают сейчас больные коронавирусом пациенты, предупреждают об изменениях условий оплаты труда. С 1 апреля врачи будут получать только минимальную ставку 4,7 тысячи гривен в месяц (около 13 тысяч рублей), а недовольным предлагают увольняться или выживать за счет пациентов — которые сидят сейчас на карантине, без денег и перспектив.

Впрочем, по словам зампредседателя правления Украинского врачебного общества Константина Надутого, некоторые больницы не смогут платить персоналу даже жалкую «минималку» — и руководству придется сокращать медиков принудительно. Даже если они согласятся жертвовать собой за эти копейки.

Что случится после реализации этой геноцидной программы власти? Около 20% медицинских работников Украины составляют лица пенсионного возраста. Уже вскоре они отправятся на заслуженный отдых, не желая бесплатно работать в самый разгар пандемии. И это будет происходить на фоне ситуации в Италии и Испании, где пожилых работников здравоохранения просят вернуться в строй из-за катастрофической нехватки медсестер и врачей.

Впрочем, уйдут и многие доктора помоложе — чтобы при первой же возможности отправиться за границу, где больше ценится их профессия.

Украинское государство само отказывается от врачей — и делает это в тот самый момент, когда весь мир убедился на своей шкуре в критически важном значении медицинских кадров. Это полностью осознанный выбор — ведь отдавая указание о сокращении тубдиспансеров, Супрун была осведомлена о массовом росте заболеваемости туберкулезом.

Всё это может показаться кому-то иррациональным безумием — опасной болезнью, которую стоило пролечить в одной из закрывающихся сейчас психиатрических клиник. Но в действиях украинских чиновников никогда не было признаков здравого рассудка — не говоря уже о гуманизме и компетентности. Неолиберализм — идеология политического класса страны — представляет собой современную разновидность религии, и его адепты свято верят в безальтернативность антисоциальных реформ. А политика экономии представляется им гораздо более важной, чем никому не нужные жизни простолюдинов.

Инфекционист объяснила, как медреформа на Украине поможет коронавирусу © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

«Сейчас я нахожусь в палате, в изоляторе, врачи прописали аппараты, которые стоят нереально больших денег. И на самом деле, я даже не знаю, чего ожидать дальше», — сообщил в Facebok одессит Шахин Асадов.

Только за первые дни в больнице он уже потратил около 25 тысяч гривен (около 70 тысяч рублей), покупая за свои средства буквально всё — от иммуномодулятора до медицинских халатов своим врачам.

«Я сейчас думаю, а что будет с теми, у кого нет этих денег?» — спрашивает этот больной.

И такой вопрос должен произнести сейчас каждый — адресовав его украинской власти.