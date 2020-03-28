«Товарищ Бритни Спирс». Как поп-звезда стала знаменем коронавирусного протеста

Репост в инстаграме популярной певицы неожиданно превратился в политический манифест

Американская поп-звезда Бритни Спирс обрела в США новую популярность — причем, в совершенно необычном для нее политическом амплуа. Это произошло на волне коронавирусной эпидемии, которая приобретает сейчас в Америке особенно драматические масштабы. 38-летняя певица поделилась у себя в Instagram цитатой писательницы-социалистки Мими Чжу, которая поддержала находящихся в карантине американцев — а заодно призвала их к социальным изменениям в обществе и забастовочному протесту.

«Во время изоляции мы нуждаемся в объединении больше, чем когда-либо. Звоните своим любимым, пишите электронные письма. Такие технологии, как виртуальное общение, стриминг, теле- и радиовещание являются частью сотрудничества нашего сообщества. Мы научимся целоваться и обнимать друг друга даже через сеть. Мы будем кормить друг друга, перераспределять богатство, бастовать. Мы поймем нашу важность в тех местах, где должны остаться. Мы сможем быть вместе» — таким был текст этого скандального репоста. Причем, Бритни сопроводила его смайликами в виде роз, которые считаются одним из символов глобального социалистического движения.

Интернет-публикация легендарной певицы из девяностых может показаться совершенно невинной — да, в сущности, и является таковой. Однако она вызвала массу комментариев и яростные дискуссии. Бритни сразу же получила в соцсетях прозвище «Товарищ Спирс» — причем, если одни произносят его с иронией, то другие — с нескрываемым восхищением. Появилось множество мемов — юмористических картинок, где звезда поп-эстрады изображена на характерном фоне молотов и серпов, вместе с Марксом, Лениным, Мао и Сталиным, с советским флагом, автоматом Калашникова или в украшенной звездой шапке-ушанке.

Больше того, дотошные фанаты разыскали настоящее фото Спирс, датированное еще 2002 годом — где она в штуку позирует в настоящей краснозвездной фуражке, как будто снятой с комиссара времен Гражданской войны. И дело не ограничилось одними картинками. Популярный ютуб-музыкант Вильям Маранси, работающий в том же жанре, что и россиянин Enjoykin, смикшировал один из хитов певицы вместе с советским гимном — и это наскоро сделанное видео сразу же стало набирать сотни тысяч лайков, успешно конкурируя с самыми горячими роликами на тему наступления опасной инфекции.

В чем причина внезапного интереса к позиции аполитичной певицы, которая никогда не демонстрировала ни радикальных, ни левых взглядов, провела жизнь посреди гламурных тусовок, и, больше того, поддерживала в прошлом Республиканскую партию, президента Буша-младшего и американское нападение на Ирак? Все дело именно в том, что ее пост угодил в самый нерв американского общества, глубоко шокированного пандемией, экономическим кризисом, нарастающим хаосом и некомпетентными действиями властей, которые заботятся о бизнесе, но не о брошенных на произвол судьбы людях.

Десятки миллионов американцев сидят сейчас в карантине, полностью сосредоточившись на новостях в интернете. Большинство из них не знает, что будет завтра — сохранят ли они за собой работу, смогут ли заплатить за жилье, еду и лекарства. Несмотря на обещания Трампа, правительство пока не проявило о них реальной заботы, стараясь, чтобы за кризис заплатили пострадавшие от него массы. Больше того, пандемия высветила множество болезненных социальных проблем самого сильного и богатого государства планеты — вопиющее социальное неравенство, ущербную политику экономии, несостоятельность американской системы здравоохранения, которая обслуживает только платежеспособных клиентов, оставляя без медицинской помощи огромное количество простых граждан.

В этих проблемах нет ничего нового. О них много раз говорили самые известные американцы, включая оскароносного режиссера Майкла Мура, посвятившего этой болезненной теме знаменитый фильм «Здравоохранение». Его документальная лента сравнивает американскую систему медицины с кубинской — причем, отнюдь не в пользу США — а также критикует неолиберальных чиновников в лице Хилари Клинтон, которые несут прямую ответственность за такое плачевное положение дел. Однако ни республиканцы, не демократы не попытались исправить ситуацию, при которой 50 миллионов американцев — гораздо больше, чем всё население Украины — вообще не имели никакой медицинской страховки. Половинчатая реформа Obamacare была отменена Конгрессом еще до инаугурации Трампа — чему, кстати, активно способствовал покойный сенатор Маккейн. А против режиссера Мура цинично открыли дело за нарушение американской блокады Кубы.

Последствия этого слишком очевидны во время коронавирусной пандемии — когда кубинцы послали на помощь Италии лекарства и бригаду врачей, а США, напротив, вывезли с Апеннин груз медицинских масок, а теперь не могут справиться ни с болезнью, ни с ее экономическими последствиями для страны. Ведь как раз в эти дни в Америке был зафиксирован беспрецедентный уровень безработицы, рекордный для последних сорока лет. Это с неизбежностью радикализует множество аполитичных американцев, которые вполне готовы бастовать и перераспределять общественное богатство. А поскольку представители политического истеблишмента не решаются озвучить эти чаяния простых людей, они живо откликнулись на репост Бритни Спирс, увидев его содержании то, о чем думают сейчас сами.

«Как иронично, что призыв к перераспределению и всеобщей забастовке поступил в США не от Берни Сандерса, а от Бритни Спирс, которую трампистские медиа уже окрестили «comrade Spears». Американский народ упускает исторический момент, при этом, держа в руках колоссальный рычаг давления на власть. Что если те, на ком сейчас держится общество, — продавцы, водители, персонал насущных сфер, и т.д., — просто не выйдут на работу, и реально «останутся дома», выдвинув требования гуманизации условий труда? Для этого, однако, массы должны быть сплочёнными, солидарными. А этого нет. Сандерс вдохновил движение, но это движение ещё не успело состояться как сознательный класс, и потому на местах мы имеем пассивного атомизированного человека, все политические стратегии которого сводятся к добыче рулона туалетной бумаги. Что вдвойне досадно, учитывая явную слабость ныне растерянных элит» — размышляет об этом на фейсбуке украинский фотохудожник Анатолий Ульянов, который покинул родину из-за преследования нацистов и получил политическое убежище в США.

Самое важное то, что этот призыв оказался услышан. Смайлики с розами стали сетевой модой, а в понедельник США охватит массовая забастовка, в которой примут участие около 200 тысяч работников службы доставки. Они протестуют против недостаточной зарплаты и опасных условий труда. Ведь в самый разгар пандемии никто не обеспечивает этих людей бесплатными средствами санитарной защиты, вынуждая приобретать их за свой собственный счет — или болеть. А этот протест может иметь огромное общественное влияние — поскольку от работы доставки критически зависит замкнувшаяся в квартирах и домах экономика, которая перешла в США в режим удаленки.

То же самое происходит сейчас в Украине, где забастовке предупредили курьеры службы доставки «Glovo». Начиная с 6 апреля они не будут выходить на работу, поскольку компания на 35% снизила им зарплаты — несмотря на постоянно растущий спрос со стороны подсевшего на карантин населения. Вместо 5000 гривен за сотню выполненных заказов работникам хотят начислять только 3000 гривен — хотя в условиях эпидемии они тоже рискуют своим здоровьем.

Украинские СМИ публикуют мемы о «товарище Спирс», хотя они явно нарушают запрет на пропаганду коммунистического режима. А музыкант Гарик Кричевский разместил в сети куплеты на тему коронавируса — пообещав властям, что после эпидемии народ «возьмется за вила». Учитывая масштабы кризиса, это нельзя списать на пустые угрозы. И президенту Зеленскому, который как раз собрался продавать землю за очередной кредит МВФ, наверняка стоило бы прислушаться к звучащим в обществе ноткам протеста.

Пока они не стали музыкой революции.