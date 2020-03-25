Эпидемия коронавируса меняет не просто привычный, но казавшийся неискоренимым порядок вещей на Украине. Пока это только наметившаяся тенденция, но даже само направление, в котором разворачивается сегодня законодательная инициатива, выглядит кощунственной по отношению к устоявшимся мифологемам и идеологии

Страна, главным товаром которой была оголтелая русофобия, впервые стала демонстрировать первые признаки вменяемости и желания слегка притормозить масштабное наступление тотальной украинизации.

Речь идет о поправках в законы, которые эту самую украинизацию должны обеспечить. Они уже подготовлены и будут предложены Верховной Раде. Присмотревшись к ним внимательно, обнаружим удивительные вещи. Итак, предлагается временно приостановить действие норм, регулирующих квоты на украиноязычные передачи по радио и ТВ (до конца текущего года), отложить до 2026 года введение второго этапа этих квот (квота украиноязычного контента поднимается до 90%, сегодня — 75% для центральных телеканалов и 50% для местных). Предложено также до 2024 года отложить украинизацию массовых мероприятий. И как вишенка на торте: «…Приостановить действие статьи 15 Закона «О кинематографии», которая запрещает демонстрировать фильмы, направленные против независимости Украины, которые «распространяют российскую или коммунистическую пропаганду, унижают украинскую нацию или язык или участниками фильма являются лица, включенные в перечень угроз национальной безопасности».

Неужели Владимир Зеленский решил приступить к выполнению своих слегка смутных предвыборных обещаний? Помнится, он говорил, что русский язык нуждается в защите, и прямо гарантировал публике эту защиту. Именно за это он и оказался победителем на президентских выборах. Не думаю, что мы имеем дело с чудесным просветлением. Легко понять, чьи интересы стоят за законопроектом. Очевидно, что лоббистами в данном случае выступают владельцы телеканалов и телеменеджеры. Из-за карантина производство телепрограмм становится делом крайне затруднительным. То есть сетку вещания уже в самом скором времени забивать будет нечем. В случае же принятия закона можно будет закупать и крутить российские сериалы и программы. Фальстарт Сергея Сивохо. И президента Зеленского © Страна.ua | Страна.ua | Перейти в фотобанк

Но это лишь одна сторона дела. Другая — потерявший всякий смысл в условиях серьезной опасности, нависшей над страной, активизм радикалов. На каком языке врач должен общаться с пациентом? Раньше ответ на этот вопрос был очевиден для всех. Попробуй заговорить на неправильном, к тебе заявятся активисты и объяснят, что ты профнепригоден, поскольку желаешь использовать русский. Но это в прошлом. Теперь языковые предпочтения врачей и пациентов внезапно ушли на далекий задний план. Главное, чтобы доктор был хорошо подготовлен к борьбе с эпидемией и добросовестно выполнял свою работу.

То же самое наблюдается и в других областях. Мы уже не видим ежемесячных факельных шествий нацистов, не слышим о разгромленных прилавках в магазинах, где продавщицы имели неосторожность сказать несколько слов на русском. Слишком тревожно, слишком много людей нуждаются в помощи. Ситуация требует других активистов и волонтеров. Теперь в первую очередь нужны те, кто способен ухаживать за бомжами. В Киеве их порядка 40-45 тысяч, и после закрытия ночлежек они лишились пропитания и крыши над головой. Из-за границы вернулись десятки тысяч украинцев, потерявших работу. Они не в состоянии кормить свои семьи и нуждаются в поддержке. Государство этой поддержки им оказать не может из-за отсутствия денег, хотя МВФ обещает выделить 1.5 млрд долларов на закупку хлеба. Нужно развозить врачей и медсестер по больницам, собирать средства на медицинские маски — да мало ли дел! Коронавирусный переворот. Как пандемия изменила политический расклад в Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Вменяемым людям не до нацистов. И те, похоже, это понимают. Нет, они не полностью сошли со сцены, мы о них еще не раз услышим. Если ситуация начнет выправляться, они вновь предъявят свои права на политическую повестку. Но сейчас страшно всем. Эпидемия не разбирает ни рангов, ни идеологий. Она может постучаться в дом к каждому, и нацистское приветствие ее точно не отпугнет. Поэтому сейчас не их время, а тех, кто готов, засучив рукава, прилагать усилия для того, чтобы поставить заслон коронавирусу. Поскольку государства на Украине исчезающе мало, основная нагрузка ложится на общество.