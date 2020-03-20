Пандемия коронавируса дает основания пересмотреть привычные представления об общественном устройстве и присмотреться к абсолютно новому его укладу. Очевидно, что мы не живем уже в старую и, вполне можно сказать, добрую эпоху капитала, средств производства, хищных инстинктов бизнеса, конкуренции

Всему тому, что управляло человеческими общежитиями на протяжении столетий, пришло время измениться или даже уступить место новым тенденциям, ценностям, представлениям.

В эти дни утверждение о том, что мир изменился, мы слышали огромное количество раз. Но что именно в нем поменялось настолько кардинально, что можно с уверенностью квалифицировать новую эпоху как принципиально отличную от тех, которые человечество переживало в прошлом?

Прежде всего в результате технологических революций стали иными средства воздействия на сознание людей. В прошлых веках в сравнении с сегодняшним днем распространение и доставка информации о происходящем на белом свете было процессом длительным, занимавшим дни, недели и месяцы. Царский указ из Санкт-Петербурга на отдаленные окраины империи мог добираться месяцами. Дурные и добрые вести шли неспешно, и это порождало ощущение безопасности. События в соседней губернии могли казаться событиями на другой планете, мало связанными с твоей собственной жизнью. Информационная изоляция давала чувство безопасности, отгороженности от всего мира, своего особого личного времени и пространства. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В прошлом веке мир вступил в фазу постиндустриального общества, характеризовавшуюся взрывным ростом технологий. Однако с появлением компьютера, а потом и сети интернет произошла информационная революция, и многие мыслители сегодня называют информационным общество, пришедшее на смену индустриальному.

Нас в этом интересует один аспект, который как раз очень ярко и проявила ситуация с коронавирусом. А именно резко возросшая неустойчивость самых разных общественных структур.

Мы не станем говорить о том, какие опасности связаны с продолжающейся пандемией, но укажем на то, что ключевым фактором, определяющим реакцию людей на происходящее, стала возможность мгновенного обмена информацией. О каждом новом случае заболевания или смерти можно узнать буквально через минуты. Слухи, недобросовестные и лживые новости тоже циркулируют в том же режиме моментальной доставки. И отличить одно от другого у обычного человека зачастую нет никакой возможности. Сейчас, например, исследовательский мир раскололся на два лагеря: тех, кто считает коронавирус относительно безобидным заболеванием, и тех, кто видит в нем апокалипсическую угрозу для всего человечества.

Психика людей устроена таким образом, что плохим известиям они склонны доверять гораздо больше, нежели хорошим. Это логично, поскольку жизнь — это совсем непростая вещь, которая таит в себе массу неприятных сюрпризов. Именно поэтому негативная информация имеет чудовищный разрушительный эффект. Мы это видим по той панике, которая, подобно пожару, охватила планету. Правительства европейских стран как будто соревнуются друг с другом, направляя гигантские средства на борьбу с коронавирусом. Зачастую их размер никак не соотносится с реальной угрозой, количеством заболевших и теми усилиями, которые необходимо предпринимать для того, чтобы остановить распространение болезни. Франция, к примеру, выделила больше 200 миллиардов евро, хотя количество заболевших там составляет около 11 тысяч, а смертных случаев — 372.

Что должны думать люди, когда перед их глазами начинают вставать такие денежные суммы? Что речь идет по меньшей мере о Третьей мировой войне. В Америке, похоже, именно так к происходящему и относятся: население в массовом порядке скупает огнестрельное оружие и боеприпасы. Информация — реальная, ложная, какая угодно — стала довлеть сама по себе, определяя поведение сотен и сотен миллионов людей. И ее разрушающая сила растет не по дням, а по часам, если следить за ситуацией с коронавирусом. Контроль за информационными потоками и магистралями становится одной из самых главных задач нашего времени. И это не столько дело государств и правительств, сколько проблема самодисциплины человека и его способности принимать решения не под воздействием инстинктов и страха, а на основе выверенного знания. Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Информационная пропасть, в которую мы сейчас заглянули, способна легко низвести человека до уровня животного, вернуть всех нас в каменный век. Используя сегодняшний опыт, надо учиться перестать быть объектами информационного манипулирования, зачастую осознанного, из которого кто-то надеется извлечь и извлекает выгоду, иногда просто порожденного глупостью, необразованностью или желанием рассказать правду, которую якобы от нас скрывают. В общем, коронавирус учит нас не захлебываться в информационном потоке, а уверенно держаться на поверхности, используя информацию как опору, а не как удавку, которую мы так охотно затягиваем на собственной шее.