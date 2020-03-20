Всему тому, что управляло человеческими общежитиями на протяжении столетий, пришло время измениться или даже уступить место новым тенденциям, ценностям, представлениям.
В эти дни утверждение о том, что мир изменился, мы слышали огромное количество раз. Но что именно в нем поменялось настолько кардинально, что можно с уверенностью квалифицировать новую эпоху как принципиально отличную от тех, которые человечество переживало в прошлом?
Прежде всего в результате технологических революций стали иными средства воздействия на сознание людей. В прошлых веках в сравнении с сегодняшним днем распространение и доставка информации о происходящем на белом свете было процессом длительным, занимавшим дни, недели и месяцы. Царский указ из Санкт-Петербурга на отдаленные окраины империи мог добираться месяцами. Дурные и добрые вести шли неспешно, и это порождало ощущение безопасности. События в соседней губернии могли казаться событиями на другой планете, мало связанными с твоей собственной жизнью. Информационная изоляция давала чувство безопасности, отгороженности от всего мира, своего особого личного времени и пространства.
В прошлом веке мир вступил в фазу постиндустриального общества, характеризовавшуюся взрывным ростом технологий. Однако с появлением компьютера, а потом и сети интернет произошла информационная революция, и многие мыслители сегодня называют информационным общество, пришедшее на смену индустриальному.
Нас в этом интересует один аспект, который как раз очень ярко и проявила ситуация с коронавирусом. А именно резко возросшая неустойчивость самых разных общественных структур.
Мы не станем говорить о том, какие опасности связаны с продолжающейся пандемией, но укажем на то, что ключевым фактором, определяющим реакцию людей на происходящее, стала возможность мгновенного обмена информацией. О каждом новом случае заболевания или смерти можно узнать буквально через минуты. Слухи, недобросовестные и лживые новости тоже циркулируют в том же режиме моментальной доставки. И отличить одно от другого у обычного человека зачастую нет никакой возможности. Сейчас, например, исследовательский мир раскололся на два лагеря: тех, кто считает коронавирус относительно безобидным заболеванием, и тех, кто видит в нем апокалипсическую угрозу для всего человечества.
Психика людей устроена таким образом, что плохим известиям они склонны доверять гораздо больше, нежели хорошим. Это логично, поскольку жизнь — это совсем непростая вещь, которая таит в себе массу неприятных сюрпризов. Именно поэтому негативная информация имеет чудовищный разрушительный эффект. Мы это видим по той панике, которая, подобно пожару, охватила планету. Правительства европейских стран как будто соревнуются друг с другом, направляя гигантские средства на борьбу с коронавирусом. Зачастую их размер никак не соотносится с реальной угрозой, количеством заболевших и теми усилиями, которые необходимо предпринимать для того, чтобы остановить распространение болезни. Франция, к примеру, выделила больше 200 миллиардов евро, хотя количество заболевших там составляет около 11 тысяч, а смертных случаев — 372.
Что должны думать люди, когда перед их глазами начинают вставать такие денежные суммы? Что речь идет по меньшей мере о Третьей мировой войне. В Америке, похоже, именно так к происходящему и относятся: население в массовом порядке скупает огнестрельное оружие и боеприпасы. Информация — реальная, ложная, какая угодно — стала довлеть сама по себе, определяя поведение сотен и сотен миллионов людей. И ее разрушающая сила растет не по дням, а по часам, если следить за ситуацией с коронавирусом. Контроль за информационными потоками и магистралями становится одной из самых главных задач нашего времени. И это не столько дело государств и правительств, сколько проблема самодисциплины человека и его способности принимать решения не под воздействием инстинктов и страха, а на основе выверенного знания.
Информационная пропасть, в которую мы сейчас заглянули, способна легко низвести человека до уровня животного, вернуть всех нас в каменный век. Используя сегодняшний опыт, надо учиться перестать быть объектами информационного манипулирования, зачастую осознанного, из которого кто-то надеется извлечь и извлекает выгоду, иногда просто порожденного глупостью, необразованностью или желанием рассказать правду, которую якобы от нас скрывают. В общем, коронавирус учит нас не захлебываться в информационном потоке, а уверенно держаться на поверхности, используя информацию как опору, а не как удавку, которую мы так охотно затягиваем на собственной шее.