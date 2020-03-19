Призывы отказаться от спасения возрастных граждан служат маркером деградации и упадка

Писатель Эдуард Лимонов скончался 17 марта, в разгар мировой пандемии коронавируса. Знаменитому литератору и политическому активисту исполнилось 77 лет, он проходил лечение от тяжелой и опасной болезни. Но, по свидетельству близких, до конца дней сохранил энергию, ясность мысли — и даже успел сдать в печать рукопись очередного романа.

В эти же дни, буквально накануне кончины Лимонова, я перечитывал его старую книгу — антиутопию «316, пункт «В», которую он начал писать еще в эмиграции, в начале восьмидесятых. Это рассказ о постапокалиптических США, где граждане старше шестидесяти пяти лет обречены на смерть согласно официально принятому закону — его номер как раз и вынесен в заголовок книги. Потому что для них больше не хватает ресурсов истощенного глубоким кризисом общества. Лимонов дома. Памяти Эдуарда Вениаминовича Савенко © Владимир Трефилов

Исключения из этого правила делаются в романе лишь для богатых и знаменитых. Они могут наслаждаться жизнью сколько угодно, продлевая ее с помощью лучших медицинских специалистов. Потому что этот фантастический мир построен на принципах социального неравенства, полностью скопированных с реалий нашей эпохи — где на американских выборах соревнуются почтенные старцы, давно обогнавшие по возрасту пресловутых советских «геронтократов». А главный герой лимоновской книги — простой американский пенсионер русских кровей, очень напоминающий самого автора — ускользает из рук государственных палачей, и переходит на нелегальное положение, в надежде спастись от уготованной ему смерти.

Я вспомнил об этой книге после начала гуманитарного кризиса в городах северной Италии, пораженных коронавирусной эпидемией. Ситуация развивается здесь самым драматическим образом — местные клиники не справляются с массово поступающими больными, среди которых много людей преклонного возраста, особенно уязвимых для опасной болезни. Медицинская система этого европейского государства бессильна перед огромным наплывом нуждающихся в помощи пациентов — не хватает палат, коек, медикаментов, врачей и аппаратов искусственной вентиляции легких, которые являются единственным средством спасения в случае пневмонии. И очень часто больным просто рекомендуют отлеживаться у себя дома, поневоле отказывая им в необходимом лечении. Прилепин: Есть мистика в том, что Лимонов ушел, когда начал сыпаться глобальный мир © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Все это приводит к страшным последствиям. Европейские медиа опубликовали документ Института анестезии, реанимации и интенсивной терапии, который рекомендует врачам ограничиться лечением пациентов с наибольшими шансами на выздоровление — установив для этого предельную планку возраста. Такие меры означают сознательный отказ от помощи пожилым больным, во имя спасения более молодых людей. А это не просто обрекает на гибель многих европейских пенсионеров, но и уничтожает базовые гуманистические принципы современного европейского общества, отбрасывая его далеко назад — к временам бесчеловечной пещерной дикости.

Нет, это не образная метафора. Традиция геронтоцида, которая предусматривает умерщвление пожилых и больных членов племени — чтобы они не представляли собой обузу для более молодых сородичей — восходит еще к временам мезолита. Она характерна для самых низших ступеней общественного развития, и в основном известна у первобытных народов Океании, Африки, Южной Америки и Восточной Сибири. Хотя отголоски таких ритуалов до сих пор сохраняются в разных культурах мира — как это можно видеть на примере легендарного японского обычая «убасутэ», который предусматривал добровольное изгнание стариков, и поразил в свое время прослышавшего о нем Альберта Эйнштейна.

Впрочем, рудименты подобных архаических практик фиксировались исследователями и в украинской глубинке. «Удивительнее всего, что еще в недавнее время этот обычай практиковался в Малороссии. «Людей старых, — говорит г-жа Литвинова, — не подававших надежду на жизнь, вывозили в зимнюю пору в глухое место и опускали в глубокий овраг, а чтобы при опускании они не разбились или не задержались на скате, их сажали на луб, на котором они, как на санях, доходили до дна оврага. Отсюда выражения: «сажать на лубок», «пора на лубок». Когда этот обычай был запрещен, то стали прибегать к изолированию стариков в пустой хате, где они с голоду и холоду умирали. Такой случай имела возможность наблюдать сама г-жа Литвинова в 80-х годах в д. Землянке Полтавской губ», — рассказывает об этом статья в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона.

Сегодняшняя Украина имеет все шансы для возражения этих специфических народных традиций. Выступая во время заседания комитета Верховной Рады, новый министр здравоохранения Илья Емец обронил фразу: «сейчас умрут все пенсионеры» — чем по-настоящему шокировал пожилых украинцев. Наиболее бедная и беззащитная категория населения Украины на глазах превращается в категорию повышенного риска — не только потому, что ослабленный организм этих людей наиболее восприимчив в коронавирусной эпидемии, а вследствие политики власти, которая еще при жизни списала пенсионеров в расход, рассматривая их как обузу для разворованного бюджета. В Черновцы прибыли экспресс-тесты для выявления коронавируса © REUTERS, AP/Gleb Garanich | REUTERS, AP/Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

Это прекрасно продемонстрировала вчерашняя история в Черновцах, с по-настоящему оруэлловским сюжетом. Власти наиболее пострадавшего от эпидемии города отменили пенсионные льготы на проезд в общественном транспорте, мотивируя это угрозой коронавируса. «Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимы к коронавирусу, меньше передвигаться по городу, оставаться дома», — цинично заявил глава города Алексей Каспрук. И не исключено, что его примеру вскоре последуют другие города кризисной Украины.

«Средний украинец просто не доживает до группы риска по коронавирусу» — вдумчиво рассуждает правый пропагандист Денис Казанский, прозрачно намекая на необходимость отказаться от проблемного для экономики карантина — хотя очевидно, что это унесет жизни массы пенсионеров. Впрочем, в подобном отношении к пожилым согражданам нет ничего нового — украинское государство и раньше помогало им ускоренно отойти в лучший мир, посредством политики экономии на чужих жизнях. Мизерные пенсии на фоне постоянно растущих цен, коммерциализация медицины, отмена льгот и пособий — все это поднимало уровень возрастной смертности без всяких коронавирусов. Не говоря уже о кошмарных очередях на контрольно-пропускных пунктах Донбасса, где постоянно умирают истощенные старики — ведь они должны регулярно отмечаться на подконтрольной Киеву территории, чтобы получить свои законные, честно заработанные пенсионные выплаты.

За украинских стариков действительно страшно. Судите сами — моей бабушке девяносто три года, и в ее селе нет газового отопления и медпункта. Нет даже автобуса, на котором она могла бы доехать до того, что осталось от районной больницы. А в этой больнице давно не хватает препаратов и докторов — даже без эпидемий. И все это — неподалеку от города, где скончалась первая официально подтвержденная украинская жертва коронавируса.

Да, наступающая на нас болезнь особенно угрожает пожилым, бедным, никому не нужным гражданам антисоциального государства. Но важно понимать — в большинстве случаев их обрекает на смерть не вирус, а людоедская система, с которой призывал бороться покойный пенсионер Эдуард Лимонов, объявленный персоной нон-грата в родной ему Украине. Он вел свою борьбу до последних дней, подавая этим пример своим украинским ровесникам. Чтобы эти люди отказались от покорной смерти в глубокой яме общего равнодушия.