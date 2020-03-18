Оказывает ли историческая символика воздействие на ход истории? Диапазон ответов на этот вопрос широк, но отмахнуться от оглядки на прошлое еще никому не удалось. История, пусть как фарс, все равно повторяется. Повторится ли римский эпизод, связанный с мартовскими идами, в случае с Петром Порошенко, покажет ближайшее время

Петр Порошенко, прервав после решения украинских властей о закрытии границ с 00.00 часов 17 марта курс лечения в Испании, в ночь с 14 на 15 марта вернулся в Киев. Дата 15 марта известна как мартовские иды. В календарном смысле — середина месяца по древнеримскому календарю. В смысле символическом — день роковых событий. В 44 г. до нашей эры именно в этот день был убит заговорщиками Юлий Цезарь.

17 марта Украина получила нового генерального прокурора. Им стала Ирина Венедиктова. В ходе утверждения ее кандидатуры в Верховной Раде один из депутатов поинтересовался перспективами расследования дел Петра Порошенко и подозреваемого в убийстве в Одессе активиста Сергея Стерненко, зависших в ГПУ по воле ее предшественника. Венедиктова ответила определенно: "Все, что может быть быстро и законно завершено, будет быстро и законно завершено». И добавила: «Дальше следователь как независимое лицо будет двигаться совершенно независимо. Но двигаться". Ирина Венедиктова. Биографическая справка © Facebook, Ирина Венедиктова

Назначение Венедиктовой на должность генпрокурора вызвало шквал негодования в патриотическо-добровольческих кругах. Истерически-паническим постом в соцсетях разразился даже бывший спикер Рады Андрей Парубий, которого в последнее время в публичной сфере не было ни слышно, ни видно. Это и понятно. Парубий — один из тех, кому следует особо опасаться решительных шагов со стороны ГПУ. На нем, судя по всему, кровь с «майдана», на нем — смертный грех ритуальных убийств противников «майдана» в Одессе 2 мая 2014 года.

17 марта — День ирландского святого Патрика. Украинскому несвятому Петрику — Порошенко — новость о свежей прокурорской «крови» вряд ли добавила праздничных эмоций. Ни потому, что свежая, ни потому, что «кровь». Ни то, ни другое не сулит ему ни добра, ни покоя. Претензий к нему, уже оформленных благодаря настойчивым усилиям Андрея Портнова в виде уведомлений о подозрении и еще ждущих оформления по целому букету разных случаев, накопилось немало. Если озвученный Венедиктовой в Раде принцип «завершим быстро и законно» ей и ее подчиненным удастся перевести от слов к делам, для пятого президента Украины могут наступить, мягко говоря, непростые времена. Прокурор на Украине новый, надежды старые © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Мартовские иды-2020, думаю, заметно поубавили оптимизм Порошенко в отношении его ближайшего будущего как подозреваемого и вообще как политика, претендующего на заглавные роли, думающего о возврате в президентский кабинет, просчитывающего цену вопроса. Ему, вполне возможно, придется столкнуться с серьезными неприятностями, по сравнению с которыми такие угрозы, как опоздание с возвратом в Украину после карантинного закрытия ее границ или даже заражение COVID-19 покажутся едва ли не меньшим злом. Это в принципе могло бы при определенных обстоятельствах произойти если не к окончанию первой серии карантина с элементами чрезвычайного положения от Зеленского — 3 апреля, — то к апрельским идам — 13-го числа.

Могло бы произойти, а могло бы не произойти. Мрачная символика мартовских ид, безусловно, способна привести Порошенко в трепет. Не все, однако, тут так однозначно. Не будем забывать, что ГПУ и ее шеф в Украине формально независимы, реально — нет. О степени свободы действий и широте маневра прокурорских можно спорить, однако, как мне кажется, и свобода, и широта в данном случае пребывают примерно на том же уровне, что субъектность и самостоятельность Киева в определении и проведении внешней и внутренней политики. Иначе говоря, без увеличительного стекла не просматриваются. «Прокурор добавит!» Самые громкие дела, которыми будет заниматься новый руководитель Генпрокуратуры Украины © Facebook, Ирина Венедиктова

Рамки дозволенного для ГПУ при Порошенко определяли он сам и Байден. Сегодня, видимо, временно установилось «единоначалие»: рамки определяет Зеленский. Не тот, который Владимир Александрович, а коллективный, который, если можно так сказать, не прогневив Господа, един в трех-четырех ликах. Насколько он — коллективный Зеленский — проявит решительность в переходе от слов к делу в реализации ударного предвыборного слогана кандидата в президенты Зеленского «Весна придет — сажать будем», покажет время. Не лозунг красит прокурора, а прокурор — лозунг. Пока что шансов на видимый прогресс по теме посадок, думаю, 50 на 50. Если говорить о «кейсе Порошенко», то, может, чуть больше: 60 на 40. Не более, однако, и не менее того.