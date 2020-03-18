Петр Порошенко, прервав после решения украинских властей о закрытии границ с 00.00 часов 17 марта курс лечения в Испании, в ночь с 14 на 15 марта вернулся в Киев. Дата 15 марта известна как мартовские иды. В календарном смысле — середина месяца по древнеримскому календарю. В смысле символическом — день роковых событий. В 44 г. до нашей эры именно в этот день был убит заговорщиками Юлий Цезарь.
17 марта Украина получила нового генерального прокурора. Им стала Ирина Венедиктова. В ходе утверждения ее кандидатуры в Верховной Раде один из депутатов поинтересовался перспективами расследования дел Петра Порошенко и подозреваемого в убийстве в Одессе активиста Сергея Стерненко, зависших в ГПУ по воле ее предшественника. Венедиктова ответила определенно: "Все, что может быть быстро и законно завершено, будет быстро и законно завершено». И добавила: «Дальше следователь как независимое лицо будет двигаться совершенно независимо. Но двигаться".
Назначение Венедиктовой на должность генпрокурора вызвало шквал негодования в патриотическо-добровольческих кругах. Истерически-паническим постом в соцсетях разразился даже бывший спикер Рады Андрей Парубий, которого в последнее время в публичной сфере не было ни слышно, ни видно. Это и понятно. Парубий — один из тех, кому следует особо опасаться решительных шагов со стороны ГПУ. На нем, судя по всему, кровь с «майдана», на нем — смертный грех ритуальных убийств противников «майдана» в Одессе 2 мая 2014 года.
17 марта — День ирландского святого Патрика. Украинскому несвятому Петрику — Порошенко — новость о свежей прокурорской «крови» вряд ли добавила праздничных эмоций. Ни потому, что свежая, ни потому, что «кровь». Ни то, ни другое не сулит ему ни добра, ни покоя. Претензий к нему, уже оформленных благодаря настойчивым усилиям Андрея Портнова в виде уведомлений о подозрении и еще ждущих оформления по целому букету разных случаев, накопилось немало. Если озвученный Венедиктовой в Раде принцип «завершим быстро и законно» ей и ее подчиненным удастся перевести от слов к делам, для пятого президента Украины могут наступить, мягко говоря, непростые времена.
Мартовские иды-2020, думаю, заметно поубавили оптимизм Порошенко в отношении его ближайшего будущего как подозреваемого и вообще как политика, претендующего на заглавные роли, думающего о возврате в президентский кабинет, просчитывающего цену вопроса. Ему, вполне возможно, придется столкнуться с серьезными неприятностями, по сравнению с которыми такие угрозы, как опоздание с возвратом в Украину после карантинного закрытия ее границ или даже заражение COVID-19 покажутся едва ли не меньшим злом. Это в принципе могло бы при определенных обстоятельствах произойти если не к окончанию первой серии карантина с элементами чрезвычайного положения от Зеленского — 3 апреля, — то к апрельским идам — 13-го числа.
Могло бы произойти, а могло бы не произойти. Мрачная символика мартовских ид, безусловно, способна привести Порошенко в трепет. Не все, однако, тут так однозначно. Не будем забывать, что ГПУ и ее шеф в Украине формально независимы, реально — нет. О степени свободы действий и широте маневра прокурорских можно спорить, однако, как мне кажется, и свобода, и широта в данном случае пребывают примерно на том же уровне, что субъектность и самостоятельность Киева в определении и проведении внешней и внутренней политики. Иначе говоря, без увеличительного стекла не просматриваются.
Рамки дозволенного для ГПУ при Порошенко определяли он сам и Байден. Сегодня, видимо, временно установилось «единоначалие»: рамки определяет Зеленский. Не тот, который Владимир Александрович, а коллективный, который, если можно так сказать, не прогневив Господа, един в трех-четырех ликах. Насколько он — коллективный Зеленский — проявит решительность в переходе от слов к делу в реализации ударного предвыборного слогана кандидата в президенты Зеленского «Весна придет — сажать будем», покажет время. Не лозунг красит прокурора, а прокурор — лозунг. Пока что шансов на видимый прогресс по теме посадок, думаю, 50 на 50. Если говорить о «кейсе Порошенко», то, может, чуть больше: 60 на 40. Не более, однако, и не менее того.