Итак, господин Зеленский подписал закон, по сути ликвидирующий образование на русском языке в Украине. «Гарант Конституции» наплевал на рекомендации Венецианской комиссии, Европейскую хартию региональных языков, доводы правозащитников и несколько статей Основного закона государства

В частности, господин Зеленский впрямую нарушил статью 10 Конституции Украины («в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения»); статью 11 («Государство содействует <…> развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины»); статью 22 («Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод»); статью 24 («Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по <…> по языковым или иным признакам»); статью 53 («Гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право обучения на родном языке либо на изучение родного языка в государственных и коммунальных учебных заведениях или через национальные культурные общества»). Коцаба объяснил, что станет с Украиной, если Зеленский не накажет нападавших на Сивохо © Страна.ua

От брутального нарушения предвыборных обещаний и предательства собственных друзей (то, что произошло с Сивохо, — типичное предательство друга, брошенного на растерзание толпы нациков) господин Зеленский перешёл к прямому саботированию своих должностных обязанностей действующего президента и гаранта Конституции. Более того, прилагает усилия, чтобы беззаконие продолжалось.

Можно предположить, господин Зеленский пытается таким способом уравновесить скандал, вызванный публикацией подписанных в Минске документов о создании некоего совещательного органа с представителями ЛДНР. Возбужденные «изменой» патриоты создали такой уровень ультразвука, что им на съедение брошены все русские школы Украины. Но Владимир Александрович, очевидно, не понимает, что ему это не поможет, — ультраправые ненавидят его и как «зрадныка», и как русскоязычного, и как еврея. «Своим» он для них не был в прошлом и не станет в будущем.

Трогательные телеобращения постепенно теряют целительную силу: как можно верить человеку, который все время врет? Главное его обещание — установление мира — пока ещё остаётся приманкой для избирателей, но здесь, похоже, для господина Зеленского важен не сам результат, а симуляция участия. Увы, в результате массированных обстрелов украинской армией территории ДНР там снова появились жертвы среди мирного населения. Стратегическая цель «команды Зе» — ускоренная распродажа земли, чтобы полученными денежными средствами успеть притушить всеобщее недовольство и как-то дотянуть каденцию в относительной целости. Всё-равно второй срок никому из украинских президентов не дался (кроме Леонида Кучмы более двадцати лет назад).

Формально голосовавших за Зеленского граждан значительно больше, нежели агрессивных националистов, но улица управляется совершенно другими людьми, которые последние полгода безнаказанно демонстрировали всем, кто является хозяином страны. Перед Зеленским в полный рост встаёт проблема личного выживания, и если Владимир Александрович хочет относительно спокойно домотать свой срок, он обязан угождать агрессивному меньшинству, включая уничтожение образования на русском языке, продолжение прибыльного для некоторых конфликта на востоке страны и ксенофобского курса государства, заданного его предшественником. Головачев: Придет время и судьбу Порошенко разделит и Зеленский © Facebook, Головачев Андрей

Изменить стратегический курс Украины может не смена лиц на Банковой и Грушевского, а обрушение всей майданной конструкции — например, в результате обвального экономического кризиса и всеобщей хаотизации. То, что не меняется уже шесть лет, лёгкой коррекцией не исправить, поскольку зло сцементировалось и вросло в привычную жизнь — от уличного беззакония до гомерической ксенофобии. А после беззаконного уничтожения русских школ рейтинг господина Зеленского Россию должен интересовать не более, чем судьба господина Порошенко. То есть исключительно в рамках уголовного преследования за развязывание преступной войны и продолжение чудовищного этноцида.