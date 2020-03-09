Сообразив, наконец, что внешние атрибуты власти не заменяют саму власть, Зеленский, судя по ряду признаков, вознамерился стать главой государства и верховным главнокомандующим не только по форме. Президент огляделся, взбрыкнул и протянул руки к браздам правления

Время идет. Совсем не за горами первая годовщина победы Владимира Зеленский в первом туре президентских выборов-2019, а там грядет и первый годовой рубеж со дня его вступления в президентскую должность. Пусть в значительной мере формальный, но все-таки, как ни крути, рубеж. К нему Зеленский подходит в состоянии, далеком от того, в каком мог бы и должен был бы при других условиях пребывать политик, получивший 73% голосов избирателей. О свершениях и успехах его «команды» все меньше говорят даже сами «команданты». Уровень доверия и к ним, и к нему тает. Волна разочарования и недовольства, вал критики растут не по дням, а по часам. До рейтинговых показателей, которые можно счесть критическими, далеко, у конкурентов рейтинги хуже, однако, негативная тенденция наметилась, не замечать ее, не придавать ей значения уже сейчас, было бы легкомысленно.

Повод для гипотетических рефлексий о росте интереса Зеленского к браздам правления дали проявленные им решительность, настойчивость и твердость в истории с безотлагательной отправкой в отставку премьера Гончарука и выражением недоверия генпрокурору Рябошапке. Когда Зеленский на заре своего президентства столь же решительно прекращал полномочия парламента, это было, скорее, результатом влияния на него со стороны ближайшего окружения во главе с Богданом, чем его собственный выбор. С правительством вышло по-другому. Хоть самого Богдана возле президента уже нет, его дело живет, его «арию» ныне исполняет Ермак. Но голос президента звучит теперь куда более громко и весомо.

Убирая Гончарука и, особенно, Рябошапку, Зеленский, грубо говоря, взбрыкнул. Он отказался учитывать мнение западных посольств в Киеве, высказанное в предельно прямой и недвусмысленной форме. По сути дела, открыто пошел против этого мнения, высказанного публично. Этот факт позволяет предположить, что последствия демарша украинского лидера могут оказаться более заметными, чем это бывает в подобных ситуациях, когда указания иностранных дипломатов совершаются «за кулисами», а отказ от их исполнения не выглядит столь демонстративно, как в нашем случае.

Сразу же после сеанса решительных кадровых шагов в своем «доме» Зеленский захотел ударить кулаком по столу на внешне политической сцене. В интервью британскому «The Gardian» он высказался по поводу «Минских соглашений». Причем, сделал это в духе, допускающем разные трактовки. С одной стороны, заявив, что верит в возможность достижения компромисса с президентом России Владимиром Путиным. С другой же, позволив себе в одностороннем порядке устанавливать предельные сроки для этого. «Время идет, — сказал он. — Правительство (имеется в виду правительство Украины) может потратить один год на все договоренности. После этого их надо будет реализовать. Тянуть с этим дольше непозволительно».

С легкой руки журналистов русской редакции «Дойче Велле» в украинских СМИ появился ряд текстов под общей условной «шапкой»: «Зеленский дал Путину год». Или, если ближе к оригиналу, то: «Зеленский говорит, что у Путина есть год, чтобы договориться по Донбассу». Смысл этого посыла сводится к тому, что, если до декабря текущего года Путин не пойдет навстречу Зеленскому в вопросе установления мира и урегулирования конфликта на востоке, Киев откажется от «Минских соглашений» и станет двигаться дальше по своему собственному мирному плану, два-три варианта которого, по словам Зеленского, существует уже сегодня.

Вынесу за скобки вопросы, возникающие в связи с тезисом Зеленского и присутствующей в нем угрозы с содержанием «Минских соглашений» и со статусом международного договора, которым этот документ обладает после его утверждения Резолюцией СБ ООН. Их много, и говорить о них следует отдельно, основательно и предметно. Укажу на другой момент: у Путина ограничений по времени в отношениях с Киевом нет. Дедлайн от Зеленского, думаю, президента РФ волнует мало. Сам Зеленский, пусть государственный деятель совсем юный, но человек неглупый и не лишенный разнообразного опыта, об этом осведомлен. Исходя из этого, можно предположить, что срок в год он определяет не Путину, а своему правительству, точнее его военно-дипломатическому блоку во главе с его негласным «куратором» Ермаком.

Тем временем из разных инсайдов один за другим стали просачиваться косвенные подтверждения предположения, согласно которому Зеленский, засучив рукава, принялся управлять государством не формально, а реально. Так, к примеру, один из замов главы Офиса президента Трофимов в эфире одного из телеканалов вдруг принялся рассказывать, что именно президент лично вел консультации с Сергеем Тигипко и Валерием Хорошковским, когда они рассматривались как потенциальные кандидаты в премьеры. «Называлась фамилия Тигипко, называлась фамилия Хорошковского, — сказал он. — Президент вел с ними закрытый диалог». Прежде такого не было. Когда собирали с миру по нитке людей в правительство Гончарука, с теми, кого считали кандидатами, проводил собеседования Богдан «со товарищи». Сам Зеленский, если присутствовал на таких мероприятиях, то крайне редко.

Зачем Зеленскому понадобилось так скоропостижно и демонстративно убирать Гончарука и Рябошапку? Над этим вопросом, как мне кажется, стоило бы поломать голову в надежде докопаться до верного ответа, на основании которого можно было бы строить прогнозы относительно возможных сценарием дальнейшего развития событий. Лично мне самой приемлемой тут представляется версия о «кадровой революции», к которой подталкивает Зеленского Ермак. Точнее, уже подтолкнул. Президент взялся «менять лошадей», причем, пренебрегая стереотипами, прямо на переправе. Значит, припекло крепко. Так припекло, что терпеть невмоготу. А Ермаку по старой, доброй дружбе удалось превратить ощущение в действие. Кадровая революция Зеленского. Может быть он, наконец, стал президентом © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

«С момента, когда мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком», — по-юношески задорно, с душевным трепетом от понимания того, с кем он говорит, докладывал Зеленский Дональду Трампу после победы его силы на выборах в Раду. Сегодня он согласился бы на прокурора, которого мог бы назвать «своим человеком» процентов на 60-70. Да, где ж такого взять, когда вокруг, куда ни глянь, или «соросята» и любимцы западных посольств, или «ахметовцы» да «коломойцы» или, на худой конец, «Петровы людишки»? В глухомань какую гонцов что ли слать в поисках прокурорского Ильи Муромца. Слава Богу, училища и техникумы, превратившиеся в университеты и академии, наплодили дипломированных юристов на годы вперед. Впрочем, после Юрия Луценко прокурорским высшее юридическое образование ни к чему, так что, нечего по этому поводу и голову ломать.

Самому, собственными силами, опираясь исключительно на себя и на пару-тройку друзей-приятелей из 95 квартала Кривого Рога и «95 квартала», взять в свои руки бразды правления и рычаги управления, Зеленскому не удастся. Никак и ни за что. На рубеже, на который его вынесла нелегкая, ему непременно надо на кого-то опереться. И даже этого в нынешней ситуации еще не все. Даже этого уже мало. Следует еще и упереться против кого-то. Задача архисложная, если вообще выполнимая.

На основе маркеров, просматривающихся сегодня, есть основания предположить, что Зеленский будет пытаться опереться на Дональда Трампа и… Владимира Путина. Упереться же против врагов первого в Америке и оппонентов второго в Америке и Европе. И тех, кто входит в круг друзей этих врагов в самой Украине. Или будет в скором времени определен на эту роль. Слава Богу, выбор тут очень велик, претендентов хватает с избытком.

Насчет «опереться», не знаю. Время покажет, в какой мере это удастся. Что же касается «упереться», то этой стороной медали президенту стоит заняться незамедлительно. Его враги по этой линии очень сильны, очень влиятельны. И, к тому же, озлоблены там и обижены тут настолько, что вряд ли готовы прощать ему публичную обиду, нанесенную отставкой Рябошапки.

«Спасти Рябошапку не помогли ни просьбы послов западных стран, ни телефонные звонки из Госдепа в Офис президента», — с грустью пишет автор материала на «Украинской правде». Добавляя важный нюанс, очень важный: «Зеленский этим увольнением (Рябошапки — П.Р.) перешел «красную линию». Ведь именно пророссийские силы хотели избавиться от Рябошапки еще осенью. Эта ситуация показала: он (Зеленский — П.Р.) больше не слышит доводы западных партнеров», — констатирует собеседник «УП» («Украинской правды» — П.Р.) в посольстве США».

Сам свежеотставленный преемник Луценко, кстати говоря, свято верит в реванш и в возможность своего второго пришествия. «Я иду. Но я иду для того, чтобы вернуться», — пафосно вещал он с трибуны парламента, покидая сессионный зал, не дождавшись завершения процедуры отчета и вопросов к нему депутатов. Такие слова произносил в свое время Виктор Ющенко (помните такого?) после отставки с должности премьер-министра. И ведь вернулся же!

Если так, президенту кровь из носу понадобятся «опричники». Причем, в самое ближайшее время. И из тех, что буйные, готовые лезть напролом. Ну, и «свой на 60-70%» генпрокурор, способный возобновить уголовные дела по кейсу милой сердцу одних американцев и немилой для других «Бурисмы».