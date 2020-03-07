Предвкушаю истерику украинских патриотов накануне 8 Марта. Брутальные Мирослав Олешко и Остап Дроздов устыдят желающих поздравить женщин с «коммуняцким» праздником, пиворожденные София Федына и Маруся Зверобой царственным взмахом отстранят многочисленных поклонников, Виталий Портников и Роман Скрыпин в знак протеста сольются в нежном поцелуе

И всё это — лишь бы не праздновать Международный женский день.

«Ненька Украина», по мысли своих незадачливых патриотов, есть территория без достижений вчерашнего дня, зато её истоки — минуя социализм и двадцатый век — сразу обнаруживаются во глубине тысячелетний. Откуда нашим современникам приветливо машут трипольцы и неандертальцы. Первых от вторых легко отличить по вышиваночным узорам на побитых горшках.

Пришедшие из эпохи УССР традиции вызывают у националистов такую же лютую ненависть, как у горкомовских комсомольцев стиляги. В обоих случаях секрет неадекватного поведения одинаков: это та же самая порода профессиональных «активистов», смысл жизни которых исключительно в «общественной деятельности» — с настойчивым продвижением к кормовому корыту. Поскреби националиста среднего возраста и ты обнаружишь комсорга, вроде Турчинова; а ежели постарше — так и стукача, типа Яворивского. США потратит 38 млн долларов, чтобы обучить украинскую молодежь «демократии» © Стрингер

Евромайдан стал хоть победной, но лебединой песней этой великовозрастной стаи саранчи. Приход к власти содержимого записной книжки Владимира Зеленского означает символическую смену поколений — бывший комсомолец Аваков посреди своры малолеток смотрится настоящим стариком. Однако всякая импровизация хороша, если тщательно подготовлена. Записная книжка исчерпана и президенту необходимо изыскивать «новые лица», а они все на одно лицо. Взращённое либо на навозе (уличные неонацисты), либо на гидропонике (грантоедская дурь).

Незаметно и негласно за последнюю четверть века на Украине произошёл переход на альтернативную государству модель подготовки политических кадров: «национал-патриотиотические» организации и «молодёжно-воспитательные» лагеря, отбор самых бойких и направление их на обучение, обкатка в различных грантовых структурах и выпуск мальков в грязный аквариум украинской политики, где они продолжают плодить себе подобных.

За пределами личной записной книжки у Зеленского нет ровесников, достойных его личного доверия, поскольку система воспитания кадров уже много лет работает не на Украину. Сталкиваясь лицом к лицу с альтернативной системой, и без того хлипкий админресурс государства систематически терпит поражения: не располагает профессиональными кадрами, не успевает за технологиями и скоростью распространения информации, погрязает в согласованиях и откатах. Приходится идти на поклон к тем же грантоедам из «могилянки» и продолжать черпать из грязного аквариума. Приднестровскую молодежь будут учить на примере легендарного героя Гражданской войны © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Но так ли всё безнадёжно? Молодежь самая яркая, активная и максималистская часть общества. Рано или поздно она спросит у своих родителей: почему они профукали их замечательную Украину, как пропрыгали на майданах наследие предков, зачем допустили разграбления Родины своих детей. Тот, кто сможет своевременно предложить грядущей молодежи убедительный ответ на все её вопросы, в конце концов, удержит за собой Украину. Спаять молодой задор с традицией праздновать 8 Марта или 9 Мая, соединить яркую моду с антифашизмом, увязать лузерство с национализмом можно и нужно. Разумеется, подобная работа имеет свои особенности и технологии, которые не являются темой данной статьи, но кто начнёт заниматься этим направлением сегодня, тот и задаст вектор развития на завтра.

Опыт показал, что наши оппоненты лучше нас понимали возможности турбулентного процесса смены поколений. Пора бы и нам сделать соответствующие выводы.