В Харькове на территории Национального технического университета «ХПИ» демонтирована памятная табличка, в которой упоминались комсомольцы-стройбатовцы

«В ноябре 2019 года активисты направили в ректорат ХПИ обращение с просьбой демонтировать как подлежащую декоммунизации табличку с надписью, что стела установлена в 1985 году в честь 100-летия вуза по инициативе комсомольцев на средства, заработанные в студенческом строительном отряде», — сообщил лидер националистической организации «Свитанок» Вадим Поздняков. И вот спустя некоторое время руководство вуза поддалось давлению и предало память своих предшественниках-студбатовцах. Ещё раньше стараниями того же «Свитанка» на территории ХПИ были уничтожены мемориальные доски государственному деятелю и выпускнику этого института Леониду Красину, репрессированному военачальнику Ионе Якиру и коммунистам-добровольцам. «Приветствуем решение руководства избавиться от коммунистических символов добровольно», — хвалили тогда ректорат ХПИ хунвейбины из «Свитанка». Геббельсята: о роли мерзости в истории © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Иные статусные борцы с прошлым — Украинский институт национальной памяти (УИНП) — коллективно бьются в истерике по поводу возвращения одной из улиц Харькова имени маршала Жукова. В своём официальном заявлении национал-институтки договорились до того, что имя Георгия Жукова оскорбляет ветеранов: дословно, «провоцирует войны памяти, оскорбляет память о ветеранах Второй мировой войны, является незаконным и не способствует консолидации общества». Более того, «решение горсовета может использовать Россия в своей информационно-пропагандистской кампании, в частности может попытаться продвигать мифы об "общей исторической судьбе русских и украинцев", "Великой Отечественной войне"». То есть обшей исторической судьбы не было, Великой Отечественной войны не было, сотрудничества бандеровцев и мельниковцев с Гитлером не было, ну и так далее. За что ни возьмись — всего не было.

Ранее Харьковский горсовет уже потребовал от УИНП не вмешиваться в дела городского самоуправления. Суды продолжаются с переменным успехом (в январе суд стал на сторону Горсовета), но характерно, что бешеная ненависть украинской власти к коммунистическому прошлому никак не затрагивает её благодарной памяти о нацистских преступниках: например, во Львове совершенно спокойно существует улица одного из самых отвратительных и преданных гитлеровцам персонажей — Владимира Кубийовича.

Киевский историк Александр Каревин даёт совершенно точное определение происходящему: «Все эти вятровичи-дробовичи, сильно переживающие из-за наличия улицы, например, Жукова в Харькове, абсолютно не беспокоятся по поводу улицы Кубийовича во Львове. Когда речь заходит о Бандере или Шухевиче, вятровичи-дробовичи рассказывают, что те якобы воевали и против коммунистов, и против гитлеровцев. Это, конечно, отмазка — не воевали они против гитлеровцев. Но у Кубийовича даже такой отмазки нет. А улица его имени есть».

Нацификация Украины осуществляется одновременно силами киевской власти, национал-образованщины и «активистов», выполняющих функции мелких паразитов-оккупантов. Например, намедни они уследили, что известная харьковская кондитерская Che Bakery к 23 февраля осмелилось предложить своим покупателям праздничные тортики и устроили по этому поводу грандиозный скандал в соцсетях. Пытались прицепиться и к известной харьковской певице Maruv, в связи с ее поздравлениями с мужским днём, но были посланы ею в такой резкой форме и в такие дальние места, что предпочли свернуть дискуссию.

После известных событий в Новых Санжарах харьковские «актвисты» заявились и туда, и в знак солидарности с эвакуированными из Китая согражданами покрасили местный мост. Как рассказала журналистам волонтёрка Олэна «Десюшка», «на память о себе мы хотели бы покрасить мост через речку в цвета украинского знамени». Причем покрасили чрезвычайно коряво, с подтёками, один пролёт на одной стороне моста, чем сделали и без того неказистое сооружения еще печальней. В этом изуродованном мосте как бы воочию воплотилась вся лживая суть харьковского «активизма». Дёшево и очень сердито. Смертоносная "декоммунизация" украинской медицины © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Так вчерашняя «активистка» и народный депутат от «Слуги народа», избранная в парламент харьковской «прогрессивной интеллигенцией» (то есть от одного из двух центральных районов) Мария Мезенцева была поймана буквально с поличным после того, как заявила, будто ее бабушка поддерживает продажу земли. Ушлые журналисты бабушку оперативно разыскали и выяснилось, что пенсионерка не видела внучку уже несколько лет и даже не говорила с ней по телефону (внучку-патриотку, к слову сказать, это тоже характеризует). Тут же госпожа Мезенцева решила навестить бабушку — причём с телекамерой — и в кадре поведала старушке о пользе продажи земли. Счастливая визитом внучки пенсионерка покивала головой. Глядя на бездарную постановку, соцсети взорвались хохотом: «Наконец-то Мария до бабушки приехала! Журналисты помогли!», «Какая примитивная постановка, после пинка с рады карьеры актрисе не будет», «Показуха! "Квартал-95"! Землю продавать нельзя! И об этом Марии донесли громада при личной встрече, но у Марии свои планы на жизнь, и эта жизнь, вероятно, за пределами Украины».

Зато иной «слуга народа», советник президента Зеленского и владелец частной клиники «Борис» господин Радуцкий недавно был замечен на Харьковском заводе медпрепаратов. Политолог Михаил Чаплыга сообщает: «Человек, похожий на советника президента, выкупил весь запас марлевых масок — 20 миллионов штук. Еще одна аналогичная закупка была произведена у другого производителя, в итоге, на руках у фельдшера Радуцкого оказалось 28 миллионов защитных средств. На покупку масок депутат потратил 36 миллионов гривен, а потом продал их… в Китай. Но уже намного дороже — за 224 миллиона гривен. Итого, чистая прибыль лекаря-политика составила более 186 миллионов. И это притом, что в Украине маски есть только в каждой десятой аптеке, их уже продают из-под полы втридорога или шьют сами, в домашних условиях».

Но харьковских «активистов» это не касается: в аптеках они добиваются штрафов для провизоров (если не приветствуют на украинском языке — 500 гривен штрафа), разъезжают по городу с турецкими флагами (возможно, в знак солидарности с прокладкой газопровода «Турецкий поток»), нападают на представителей «Партии Шария» (за что местные национал-малолетки быстро попали под суд). Но вся эта активность под маской национального возрождения — всего лишь обратная сторона тотального разграбления собственной родины.