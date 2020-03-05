Владимир Александрович Зеленский - профессиональный клоун, довольно неудачно изображающий из себя президента Украины, поменял правительство. Если бы он ещё мог объяснить, зачем он это сделал, то, пожалуй, можно было бы даже признать Владимира Александровича политиком, хотя бы в первом приближении. Но он не объяснит. Даже сам себе

Не то чтобы правительство Гончарука следовало беречь как зеницу ока. Его вообще не следовало назначать. Но, если уж правительство назначено и его программа утверждена Радой, надо дать ему возможность хотя бы попытаться эту программу реализовать в рамках отведённого Конституцией года. Смешно полагать, что за неполных пять месяцев работы Кабмина даже самая талантливая команда в реальных украинских условиях смогла бы серьёзно изменить ситуацию.

Даже вспоминая первые годы правления Путина, люди говорят, что почувствовали какие-то изменения через год-два, но большинство утверждает, что реальные серьёзные перемены к лучшему стали заметны только к четвёртому году его президентства. И это нормально. Новый человек вначале должен войти в курс дела, подобрать и расставить команду, выявить узкие места и отработать методы их расшивки, только потом начинается реальная работа, а население ощущает результаты деятельности с опозданием на год-полтора.

Собственно, Зеленский и не предъявляет правительству претензий. Он заявил, что правительство не воровало и работало по-новому и что так и надо продолжать, только ещё лучше. То есть, если верить президенту Украины, он отправил в отставку первое за много лет хорошо работающее правительство, поскольку хотел ещё более быстрых успехов. Но это абсурд. Слабые мира сего. Правительство новое, кумиры старые © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Абсурд в первую очередь потому, что правительство работало из рук вон плохо. Чтобы не сказать, что не работало вообще. Премьер и министры один за другим признавались в том, что в своей сфере ответственности они полные профаны, зато креативные, либеральные и глобалистски настроенные. При этом именно такой подход сам Зеленский и поощрял.

Более того, новый Кабмин, который с его подачи утвердила Рада — ровно те же яйца, только в профиль. Кто может сказать, чем конкретно Шмыгаль отличается от Гончарука? Тем, что Шмыгаль кормился от Ахметова, а Гончарук — от Сороса. Так Гончарук тоже не непосредственно у «международного филантропа» деньги брал — между ними было достаточно посредников. И ахметовские ребята все родом из соросовских программ, все глобалисты, «европейцы», толерантные либералы — в общем, всё как положено.

Чем поможет украинской армии замена очередного (первый был ещё при Кучме) штатского министра обороны Загороднюка из бывших волонтёров (с соросовским образованием) на найденного где-то на социальной помойке отставного 65-летнего генерала Тарана, который даже в украинских условиях не смог сделать нормальную карьеру? Тем более, что для непосредственного руководства военными у Зеленского есть генерал Хомчак — начальник Генерального штаба, без приказа которого ни одно подразделение никуда не двинется.

Допустим, Загороднюк был плохим менеджером. Так надо было искать хорошего. Биография генерала Тарана не позволяет даже с большой натяжкой допустить, что он сможет решить проблемы поставок в армию современного вооружения и техники, он просто перенаправит коррупционные потоки.

Назначили бывшего министра иностранных дел Пристайко вице-премьером по вопросам европейской интеграции (утешительный приз — это всё равно что назначить вице-премьером по колонизации Марса — и почётно, и делать ничего не надо). Вместо него министром стал бывший вице-премьер по той же европейской (ещё и евроатлантической) интеграции Кулеба. Затрудняюсь сказать, с кем из них менее противно общаться российским дипломатам. Как по мне, так оба хуже. Но в чём глубокий смысл их рокировки? Если в обеспечении внешнеполитической деятельности всё было хорошо, зачем меняли? Если плохо, почему оставили тех же? Шило на мыло. Кто возглавит украинский МИД © Facebook, Dmytro Kuleba | Перейти в фотобанк

В общем, складывается впечатление, что правительство меняли ради смены правительства. Президент, озабоченный падением собственного рейтинга, решил поправить его при помощи резкого действия — взял и полностью сменил Кабмин.

Идея с рейтингом мне нравится. Но она была бы реализуема, если бы действительно, как анонсировалось вначале, правительство возглавил Тигипко или Дубина. Не то чтобы они справились бы с работой намного лучше любых других. В конкретных украинских условиях любое правительство провалилось бы. Просто назначение кого-то из них премьером часть народа восприняла бы как возвращение старых (ещё времён Кучмы-Януковича) кадров и на какое-то (непродолжительное) время возобновились бы надежды на разрыв с политикой Майдана, заведшей страну в тупик.

Поскольку же никто из «старых кадров» назначен не был (судя по всему не очень-то и хотели), получилось, что правительство выкормышей Сороса, поменяли на правительство выкормышей Сороса. Только некоторые из новых выкормышей являются ещё и личными декоративными зверьками Ахметова и Коломойского. Ну что ж, украинские «эксперты» могут заняться увлекательным делом — производить расчёты соотношения влияния Ахметова и Коломойского на новый Кабмин, с точностью до сотой или даже до тысячной доли процента.

Поскольку же в составе правительства остались и прямые креатуры Сороса, «рейтинги влиятельности» придётся рассчитывать на троих. Ну а учитывая склонность украинских политиков за мзду малую перебегать от хозяина к хозяину, процесс этот обещает быть безостановочным.

Чего добился Зеленский?

Того, что уже через пару месяцев, когда новое правительство вляпается в пару скандалов, а уровень жизни народа в очередной раз существенно упадёт, он будет президентом, лично назначившим два совершенно безобразных состава Кабмина. Украинское правительство — от «грантоедов» к профессионалам. Кто есть кто в новом Кабмине © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Первый раз можно было отнести на молодость-неопытность. Можно было спокойно критиковать правительство Гончарука, делая вид, что оно тебе не подчиняется и работает против твоей воли. Но когда президент демонстрирует, что может менять составы правительства, не особенно сообразуясь с Конституцией, увольнять и назначать по своему произволу любых министров в любое время, то все грехи всех правительств — его личные грехи. Это лично он не смог подобрать адекватных людей и, с непонятной целью, поменял «шило на мыло», как правильно охарактеризовал смену правительства Медведчук. Впрочем, жёсткость медведчуковских оценок вызвана тем, что «шило» поменяли не на него лично. Виктор Владимирович искренне верит в то, что способен что-то на Украине изменить к лучшему. На самом деле единственная польза от его гипотетического прихода к власти будет заключаться в том, что он окончательно сам себя закопает, как уже закопал себя Зеленский.

Владимиру Александровичу уже ничего не поможет, даже если он успеет ещё раза три сменить правительство, прежде чем сменят его. Чем дольше он делает вид, что работает президентом, тем больше на него падает ответственности за всё, что происходит на Украине и в окрестностях и тем меньше шансов у него тихо спрыгнуть с темы и вернуться к кривлянью на сцене. Вместо того, чтобы менять правительство, надо было самому писать заявление об отставке и бежать куда глаза глядят (пока ещё есть куда). Но он свой шанс упустил и теперь будет вновь двигаться тем же курсом с теми же людьми, ибо может быть фамилии у них и новые, а сущность старая, ничем принципиально от гончаруковской не отличающаяся. И дальше будет только хуже.

Главным же гарантом неизменности курса выступает бессменный министр внутренних дел Арсен Аваков. О беспомощности Зеленского, полной потере им народной поддержки и политической ориентации свидетельствует тот факт, что полгода назад, при назначении правительства Гончарука, Зеленский и его прихвостни важно рассуждали об «испытательном сроке» для Авакова и клялись, что через полгода его уволят. Прошло полгода, всех уволили, а Авакова Зеленский только что не называл мудрейшим отцом и учителем, и никакого «испытательного срока». Он сам теперь президент на испытательном сроке.