Соглашение о мире, подписанное несколько дней назад между США и талибами, есть не что иное, как акт о, в общем, довольно позорной капитуляции. Поскольку оно никак не подразумевает хотя бы минимальной компенсации за все понесённые Америкой потери в течение длившихся 18 лет военных действий

Конечно, это не столь впечатляющее и масштабное поражение, как знаменитый Брестский мирный договор, позволивший за счет потери территорий Советской России выйти из Первой мировой войны, но удар по американскому национальному самолюбию выход военной группировки США из Афганистана нанесёт очень и очень чувствительный.

Это уже видно по комментариям: как дружественно настроенных к Дональду Трампу медиа, так и тех, кто его отчаянно критикует.

Более 2200 убитых американских солдат, более 20 тысяч раненых, свыше двух триллионов долларов — оказывается, это все было зря и никому не нужно.

Единственное условие, поставленное американцами талибам, которых они еще вчера считали террористами, воздержаться на определенный срок от силовых действий по отношению к поддерживаемому Вашингтоном правительству страны.

«Разрушить финансовый глобализм». Хазин объяснил, зачем Трамп выводит войска из Афганистана © REUTERS, Jonathan Ernst | REUTERS, Jonathan Ernst | Перейти в фотобанк

Это значит, что после полного вывода войск «Талибан» получит возможность сделать с афганскими властями всё, что посчитает нужным. Поскольку талибы действующую власть считают нелегитимной и управляющей страной по воле и в интересах ненавистного им Запала, то легко представить, что случится через полтора года.

Если даже при поддержке контингента союзнических войск (а кроме американских военнослужащих в операции принимали участие представители Великобритании, Польши, Румынии, Канады, Франции, Грузии, Эстонии, Латвии) афганская армия не сумела справиться с «Талибаном», то после их ухода ее сметут в одно мгновение.

В принципе Вашингтон мог бы поторговаться, попытавшись вынудить талибов признать нынешнее руководство страны законным и вписать это положение в соглашение о мире. Но, похоже, американцы не стали делать даже этого, оставив нынешние афганские власти в самом жалком положении и с очень грустными видами на недалекое будущее.

Это, кстати, напоминает историю с выводом советских войск, результатом которого стало отстранение от власти руководства, возглавлявшегося Моххамедом Наджибулой. С которым, кстати, расправились те же самые талибы.

Лизан: Что Украина, что Афганистан упустили свои шансы стать государствами © Facebook, Иван Лизан

Удивительно, какие кульбиты иногда делает история.

Но вернёмся к сокрушительному провалу США. Таковым его считают военные и часть американских политических элит.

Для Дональда Трампа же соглашение стало личным триумфом. Он обещал вывести американские войска из Афганистана еще во время предвыборной кампании, но смог это сделать только сейчас — по завершении расследования о вмешательстве России в выборы и истории с импичментом.

Известно, что он в своих действиях руководствуется не ценностями, а интересами. Дорогостоящая и смертоносная война казалась Трампу не просто абсолютно бессмысленной, но наносящей колоссальный ущерб национальной экономике. И теперь в ходе новой предвыборной кампании он, несомненно, сделает ставку на то, что сумел избавить страну от разорительного и гибельного актива.

Всё происходящее является плохим знаком для украинских властей, поскольку следующий непрофильный и, несомненно, очень токсичный для президента США актив — это Украина. Украинские политики активно вмешивались в предвыборный процесс на стороне Демократической партии 2016 году, помогая «валить» Трампа.

Трамп согласился организовать встречу «пятерки» Совбеза ООН - Лавров © Facebook/МИД России Джо Байдена, который вновь становится главным соперником главы Белого дома на предстоящих президентских выборах.

В культивировании военного конфликта на Украине Трамп явно не заинтересован, хотя и не проявляет большого интереса к мирному процессу — он просто посоветовал Владимиру Зеленскому поладить с Путиным.

Такая холодная отстранённость свидетельствует о его мизерном интересе к украинскому досье, которое, кстати, тоже обходится американскому бюджету в сотни миллионов долларов. Пустяк в сравнении со стоимостью оккупации Афганистана, но никакого смысла тратить эти деньги на поддержание дееспособности украинской армии нет.

Поэтому Украина — гарантированно следующая в очереди страна на выход из зоны американского внимания.