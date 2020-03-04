Новости со съёмок седьмого сезона «Сватов» вызывают огромный интерес публики не только потому, что интерес к фильму традиционно подогревается еще на этапе его создания. Речь идёт о сериале, который на одной шестой части обитаемой суши стал воистину народным, и для этого есть свои серьёзные причины

Казалось бы, нехитрая фабула: юноша и девушка из разных семей — эталонных городских интеллигентов и добродушных селян — соединяют судьбы, растят детей, знакомят своих родителей… Семейная сага описывает взаимоотношения родителей, дедушек, бабушек, подростков — причём многие эпизоды стандартны, алкогольный юмор обыгран до штампов, бытовые условия приукрашены. И тем не менее сериал обожают уже несколько поколений зрителей.

Разумеется, в первую очередь надо отметить игру актёров Фёдора Добронравова (Иван Будько), Татьяны Кравченко (Валентина Будько), Анатолия Васильева и Людмилы Артемьевой (Юрий и Ольга Ковалёвы), Александра Феклистова (Беркович), Николая Добрынина (Митяй) и многих других. Но в конечном итоге актерский ансамбль все-таки исполняет стратегический план режиссера; а в широком смысле замысел сериала — дуэт режиссёра и продюсера. Замысел этот можно уловить по изначальному подбору, позиционированию и даже акценту персонажей. Последний сезон, невозвращенец Васильев и путешествие в прошлое. 7 фактов о «Сватах-7» © vk.com, Сериал «Сваты»

Сериал, с самого начала рассчитанный на широкую аудиторию России и Украины как добрая семейная история, — редкость для времени, преисполненного кровавых боевиков, детективов и прочих нервных зрелищ. Продюсерам сериала Владимиру Зеленскому, братьям Шефирам, режиссеру большей части сезонов Андрею Яковлеву и их коллегам удалось реализовать на экране то, что действительно хотели увидеть зрители — семью близких между собой людей. Их различия условны, но преодолимы, понятия о семейных ценностях слегка расходятся, но святы. В эпоху трансформации устоев сериал воплотил в себе народную ностальгию по истинной большой семье.

Максимальный охват зрительской аудитории был обеспечен и за счёт правильного позиционирования персонажей. В двух родственных семьях в слегка шаржированной, но уважительной форме угадывались не только жители города и села, но также русские и украинцы. Это сразу заставляло сопереживать героям почти всё русскоязычное пространство СССР. В разных образах зрители охотно узнавали себя, своих соседей или родных. Кроме того, о продуманной концепции говорит как изначальная украинская фамилия главного героя, так и подчёркнутый южно-русский акцент значительной части персонажей. Актриса Татьяна Кравченко в одном из интервью говорила, что привнесла его со своей малой родины — Донбасса. Но такое же произношение простых людей мы слышим и на Кубани, и в Причерноморье, случается, и в Белоруссии.

Эпичным получился четвёртый сезон «Сватов», снятый в Крыму и усиленный Ольгой Аросевой и Владимиром Зельдиным. Легенды советского кино ярко блеснули в кадре незадолго до своего ухода из жизни, как бы передав сериалу эстафету великих советских комедий. В глазах зрителя подобная преемственность тоже имела значение — как своеобразное признание качества предлагаемой ему продукции.

Ну и, конечно, народный образ Митяя — хитроватого мужичка, мгновенно ставшего любимцем целого сообщества стран. Платон Каратаев в загуле, Василий Теркин после демобилизации, Иван Будько без Ковалевых. Когда исчезает созидательная цель, народ из героев откочевывает в Митяи, изредка проявляя свой истинный норов вспышками майданов или Новых Санжар.

Точный (а может интуитивно угаданный) расчёт создателей сериала и его грандиозный коммерческий успех могли бы утвердить авторов в понимании истинных чаяний «глубинного народа». Дружелюбная улыбка вместо потоков крови, тоска по истинной семье, а не торжеству ЛГБТ, желание пусть и не самой богатой, но достойной жизни. Важно, что многосерийное пространство фильма существует вне надоевшей политики, украино-российских противоречий, поверх утомительных государственных границ.

В какой-то степени завышенные ожидания от избрания Владимира Зеленского на выборах 2019 года обусловлены не только сыгранным им образом народного президента Голобородько, но и славой одного из создателей всенародно любимых «Сватов». На Украине о том были неплохо информированы, особенно после скандала с запретом повторного показа сериала в 2017 году и ограничением въезда его актёров на территорию Украины. Помнится, промайданная газета «Факты» назвала сериал исключительно «одиозным», а некоторые «активисты» — «антиукраинским». Героический Зеленский. На что пришлось пойти продюсеру «Сватов», чтобы доснять седьмой сезон © kinopoisk.ru

Зеленский, будучи руководителем студии-производителя, осенью 2017 года протестовал против ограничений, и это тоже находило отклик среди утомлённого национализмом народа. «Если задача забрать сериал от людей, ну так вы тогда напрямую так и скажите, а не придумывайте различные там поводы, по какой причине вы делаете и зачем», — возмущался продюсер «Сватов» в специальном обращении к властям, где подчёркивал, что сериал придуман им и его коллегами. СБУ должна заботиться о безопасности Украины, говорил тогда Зеленский, «а от "Сватов" пока ни один человек не повесился».

Тем не менее, в июне 2019 года — уже после избрания Зеленского — «Сваты» были запрещены к показу повторно. Представители Госкино Украины патриотично заявили, что сериал якобы развивает у украинских граждан «комплекс неполноценности», поскольку семья героев с русской фамилией (Ковалёв — профессор философии) выглядит образованнее семьи с украинской фамилией (Будько — водитель хлебовозки). Похоже, только в постмайданных реалиях закомплексованные эксперты Госкино бывают глупее обычных зрителей.

Увы, придя к власти, Зеленский забыл многое из того, что говорил лично, к созданию чего приложил свой талант. Однако истинным чутьём опытного продюсера все-таки можно угадать, чего ждут от него люди по обе стороны границы. И, возможно, именно в этом секрет истинного успеха.