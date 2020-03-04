Замена персоналий в украинском Кабмине вряд ли внесёт судьбоносные перемены в его работу. Модель развития страны и политика власти не меняются. Ожидать особого позитива от нового состава правительства не приходится. Ресурсов для прорыва нет. Да и «наследство» от старого состава составу новому досталось такое, что мама не горюй

В успешной стране, выстраивающей линию развития на основе государственных интересов, новые лица в высших органах власти способны развивать и приумножать успехи, достигнутые предшественниками. Однако в такой стране, как Украина, в отношении которой разговоры об успехах выглядят то ли шутовством, то ли кощунством, старая команда не оставляет после себя ровным счетом ничего, что можно было бы использовать, на что можно опереться.

Тем более что замена происходит, что называется, на переправе, то есть именно там, где что-либо менять, мягко говоря, не рекомендуется.

Ситуация, в которой Владимир Зеленский взялся за смену премьера и ротацию министров, далека не только от идеальной, но даже от относительно благополучной. Украина и украинская экономика в настоящий момент очень напоминают самолёт, завалившийся в крутое пике. Новые пилот и штурман вынуждены думать не о том, как долететь до пункта назначения, а как не грохнуться оземь. А времени на раздумья в обрез.

До земли рукой подать, и скорость сближения с ней нарастает.

В качестве иллюстрации можно привести пример из сферы финансовых обязательств Кабинета министров. Тех самых, что вроде бы имеют место, но исполнять которые даже не планируется. Украинцы хорошо помнят, как после трагедии с украинским самолетом в Иране президент клятвенно заверял их в том, что государство не оставит семьи погибших один на один с горем, что они получат компенсации. Президент заверял, Кабмин не сделал: деньги в бюджете для «иранских» семей не предусмотрены!

Решающий день правительства. Эксперты о старом-новом премьере Украины и кадрах Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Гончарука в целом и его финансово-экономического блока в частности привела к тому, что без зарплат за февраль может остаться часть работников бюджетной сферы. Существует реальная угроза того, что возникнут проблемы с выплатами стипендий.

Дело в том, что статья 20-я Бюджетного кодекса Украины предусматривает утверждение порядка использования средств госбюджета по бюджетным программам, впервые определённым Законом о Государственном бюджете, в течение тридцати дней со дня его вступления в силу. В нашем случае до 30 января текущего года. В соответствии с той же статьей главный распорядитель бюджетных средств разрабатывает и в течение сорока пяти дней с момента вступления закона о бюджете в силу совместно с центральным органом исполнительной власти, в чью компетенцию входит формирование государственной бюджетной политики, утверждает паспорта бюджетных программ.

Крайний срок завершения этой работы истёк 14 февраля. Как раз, когда «соросята» из Минфина и Минсоцполитики гуляли святого Валентина, и морочиться о каких-то там программах и паспортах им было недосуг.

Из-за отсутствия паспортов бюджетных программ с 17 февраля 2020 г. Государственное казначейство не проводит целый ряд платежей. По данным казначейства и Минфина, по состоянию на 28 февраля из 487 паспортов бюджетных программ, которые следовало утвердить в этом году, реально утверждено 352. В процентном отношении это 72%, три четверти. «Зависло» 135 паспортов на сумму почти в 300 млрд. грн. (около 790 млрд. руб.) по общему и специальному фонду.

По линии Министерства соцполитики, например, нет паспортов по таким бюджетным программам, как выплаты пенсий, надбавок, повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, а также по финансовому обеспечению дефицита Пенсионного фонда — 172,6 млрд. (около 454,2 млрд руб.) Нет паспорта по программе защиты лиц, пострадавших в Чернобыле. «Висит» без паспорта программа ежегодной разовой денежной помощи для ветеранов войны и жертв нацистских преследований, а также — внимание! — оказания единовременной денежной помощи семьям лиц, погибших в результате авиационной катастрофы 8 января 2020 г. в Иране, которую обещал лично президент Зеленский.

Землянский: смена премьера не изменит политический и экономический курс Украины © Facebook/Валентин Землянский

Безрадостная картина вырисовывается с надбавками к пенсиям для миллионов граждан (из 12 миллионов пенсионеров надбавку должны были получить 8,5 миллиона), обещанными бывшим премьером. Их должны были начать начислять и выплачивать с 1 марта. Не начали. Предупредить о том, что не начнут, людей, естественно, или забыли, или не сочли нужным.

Комментарии постфактум, правда, последовали сразу с нескольких сторон, однако, оптимизма пенсионерам они не прибавили. Источник в Пенсионном фонде, сообщив, что выплат надбавок пока не будет, указал на отсутствие распоряжения Кабмина по этому вопросу.

«Должно быть соответствующее распоряжение Кабинета министров, — сказала пресс-секретарь ПФ Швец, — а его пока что нет. ПФ уже подал все расчеты в Минсоцполитики, и оно должно подготовить проект правительственного документа, в котором будут прописаны сроки и порядок пересчета».

В самый канун своей отставки по теме надбавок вдруг решил сказать пару слов Гончарук. Лучше бы не говорил. Потому что его слова прозвучали как грубая и циничная ложь. Заявив, что перерасчет пенсий не отменяется, а переносится на более поздний срок, премьер (к счастью, уже бывший) взялся рассуждать о том, что закон, мол, не требует индексировать пенсии с какой-то определенной даты. Решение по этому вопросу, мол, может быть принято правительством в любой момент.И добавил: «В течение года мы принимаем решение о том, с какой даты должна состояться индексация. Это решение пока в процессе разработки».

А профильный министр тут же своего шефа и опровергла.

«Это плановый, заложенный в бюджете перерасчет, — сказала Юлия Соколовская. — Наше правительство запланировало его на сентябрь».

Правительство запланировало, а оповестить об этом премьера забыло!

Головачев: Зеленский всегда будет протягивать на должность премьера слабых и послушных © Facebook, Головачев Андрей Лукой Висентини. Оценки, данные гостями положению дел в социально-экономической сфере в Украине, оказались без преувеличения убийственными. По мнению генсека, экономическая модель, реализуемая украинскими властями, кардинально отличается от моделей, существующих в Евросоюзе (Ау, Европа, где же ты?): «Украина идет другим, ложным путем по сравнению с тем, который прошли другие страны Восточной Европы, путем неолиберализма, турбокапитализма, отсутствия правил и сверхобогащения олигархии. Это абсолютно ложный путь. Он разрушит не только права людей, но и экономику Украины».

На таком фоне и в таких условиях замена персоналий в Кабмине вряд ли внесет судьбоносные перемены в его работу. Модель развития страны и политика власти не меняются. «Соросят» из верхов слегка подвинули, но дело Сороса в Украине живет и побеждает. Ожидать позитива от нового состава правительства не приходится.

Ресурсов нет не только для социально-экономического прорыва, но и для сведения концов с концами (не оттого ли чиновники не пекутся о паспортах бюджетных программ, что знают: денег на них все равно не будет?). Для установления мира в Донбассе, запуска процесса урегулирования конфликта нет политической воли. Да и «наследство» правительства Гончарука будет висеть на плечах нового премьера и его министров тяжелейшим грузом.