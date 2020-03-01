В Киеве все готово к смене правительственного «караула». Президент не против, общественное мнение обеими руками за. Премьер с министрами смирились с неизбежностью. Открытыми остаются два вопроса. Когда случится отставка кабинета А.Гончарука? Кто придет в новый Кабмин?

Есть ли сегодня в Украине правительственный кризис? Есть! Конечно, есть! И, к тому же, углубляется и обостряется не по дням, а по часам.

Одно перечисление признаков, подтверждающих этот вывод, заняло бы несколько страниц. Чего стоит отчет Кабинета министров, с которым выступил в Верховной Раде премьер-министр Алексея Гончарук? Это же собственноручная коллективная расписка в дремучей некомпетентности и потрясающей неэффективности. Его можно засчитывать как заявление об увольнении по собственному желанию. В приличных обществах такой отчет мог бы служить явкой с повинной. Но это — в приличных, уважающих себя. Другое дело, что на общем фоне системного кризиса государственности в самых разных его проявлениях кризис правительственный не столь заметен, не так бросается в глаза, оставляя министрам шанс. Страну же этого шанса, наоборот, лишая. Павел Рудяков. Биографическая справка © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Нынешнее правительство во главе с Гончаруком рискует оказаться едва ли не самым слабым и неэффективным за все без малого тридцать лет независимого существования государства Украина. По количеству же одиозных персонажей в его составе актуальный Кабмин не знает себе равных, и еще долго, думаю, не узнает, независимо от того, как сложится судьба украинской государственности в дальнейшем.

Фундаментальная проблема власти «слуг народа» — кадры. Пусть они в наше время, в наших зависимых от многих вещей и обстоятельств условиях и не решают все, как это было когда-то, но все же способны оказывать влияние на многое из того, что творится вокруг. Получив в результате триумфального прорыва Владимира Зеленского во власть огромный по украинским меркам кредит доверия и запас легитимности, Кабинет Гончарука, казалось, был буквально обречен на успех. Дела у него по определению должны были идти лучше, чем у предшественников. На фоне харизмы ТАКОГО президента с ТАКОЙ электоральной поддержкой, с учетом массового «позеленения» симпатий украинцев «новые лица» не могли ударить в грязь лицом. Ударили! И как ударили! Такой звон пошел по городам и весям от Дрогобыча до самых до окраин, что впору уши затыкать. Доверие улетучилось, словно его и не было. Следом за доверием испарилась, как роса на солнце, легитимность. Правительственный кризис в Украине. Сергей Слободчук о технологии формирования нового Кабмина © Facebook, Сергей Слободчук

Справедливости ради следовало бы вспомнить, что отдельные голоса, предупреждавшие в процессе формирования и предъявления нынешнего правительства о том, что не все «новые лица» одинаково полезны, конечно, звучали. Не без того. Были и те, кто говорил о правительственном эксперименте Зеленского как о большой беде, печальные последствия которой не заставят себя ждать, и расхлебывать их придется всем миром очень долго. Все предупреждения, однако, тонули в общем хоре позитива. Да, и внимания на них власть не обращала ни малейшего.

И, вот, всего за полгода сидения министров и их заместителей по уютным кабинетам результат — полный провал. Правительственную обедню портили многие неблагоприятные обстоятельства, но окончательно и бесповоротно испортили кадры. Ставка на президентских друзей из криворожского детства гаранта, на его партнеров по концертной деятельности и бизнесу, наконец, на тех, кого в народе с некоторых пор стали величать «соросятами» — выпускников грантовых программ, оплаченных "добрым" дядюшкой Соросом, — себя, мягко говоря, не оправдала. Сто лет назад кухарка могла управлять государством, «соросята» — не смогли!

Впрочем, стоит ли винить в сложившейся ситуации только Дж.Сороса и его грантовые «пряники»? Иначе, чем есть сегодня, быть просто не могло. После событий 2014 г. кадровый резерв для системы государственного управления сузился до предела. Без «пропуска» с Майдана, «печати» от Сороса или одного из «братских» для Киева в его новой — «европейской» — ипостаси посольств попасть не только в большие, но и в средние начальники стало нереально. Сформировалась система воинствующего дилетантизма. Сложилась атмосфера всеядности и вседозволенности, насквозь пронизанная злоупотреблениями, коррупцией, игнорированием национальных интересов.

Выстроенный на зыбучих песках правительственный «замок» стало крепко шатать, бросая из стороны в сторону, гораздо раньше, чем это, надо полагать, предполагали те, кто рассаживал гончаруков и иже с ним по креслам. Понимание того, что дело приняло очень неприятный оборот, пусть не сразу, но пришло и к людям, окружающим Зеленского. В Офисе президента пошло движение, там задумались над тем, кто бы смог, заменив «соросят», спасти то, что еще можно попробовать спасти. Хотелось бы верить, что толчком к таким размышлениям послужила забота об интересах, если не всей страны, то здоровой части ее элиты.

Хотя более вероятным выглядит предположение, что петух клюнул кое-куда после очередной социологии, зафиксировавшей тревожное ускорение падения рейтинга главы государства. Вопрос политического выживания Зеленского. Эксперты о правительственном кризисе на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как бы там ни было, у Зеленского решили провести кадровую ротацию с целью усиления исполнительной ветви власти, то есть — Кабмина. Думаю, не ошибусь, сказав, что такой шаг с пониманием и даже удовлетворением готово воспринять процентов 80 украинцев. А то и все 90. Остановит ли отставка всего правительства или обновление какой-то его части падение главного рейтинга страны, спасет ли она крайне неблагополучную ситуацию в экономике и ряде других сфер, покажет время. Главная проблема в этом вопросе сегодня состоит в том, какой на деле окажется задуманная в верхах правительственная рокировка. Если гора родит мышь, и на выходе Украина получит вариант «кабмин Гончарука-2», то огород вряд ли стоит городить.

Надо менять не только кадры, а сами принципы их подбора. Украине сегодня, как воздух, необходима не перестановка кадров с места на места то ли по вертикали, то ли по горизонтали, а настоящая кадровая революция. Когда в свое время спикеры «зеленой» команды сетовали на кадровый голод, их слова звучали неубедительно. В стране достаточно специалистов, которые умеют работать, знают, как это делать, обладают необходимым опытом. Для того чтобы обнаружить таких людей, ходить далеко не придется. Надо всего лишь, отложив в сторону «майданно-соросовские» очки, перестав делить украинцев на «наших» и «не наших», глянуть вокруг непредвзятым взглядом. Некоторые имена из потенциальных претендентов на министерские и другие должности уже звучали. Это и Тодуров, и Геец, и Бубка, и Портнов, и другие. Важно, чтобы профессионализм у кандидатов сочетался с доверием к ним со стороны общества или, по крайне мере, значительной его части.

Кроме компетентности и кредита доверия, необходимы еще навыки кризисного менеджмента. Без этого сегодня никуда. Страна погрузилась в кризис с головой, движение к очередному дну продолжается с нарастающей скоростью. Удержать ситуацию под относительным контролем, заложив фундамент для ее улучшения в среднесрочной перспективе, если возможно, то только при соблюдении двух предварительных условий. Первое — судьбу страны следует передать в руки правительства национального единства, в состав которого войдут компетентные специалисты. Второе — министры должны отказаться от политических амбиций и обслуживания любых других интересов, кроме государственных. Возможно ли в Украине сегодня собрать такую «команду мечты»? Хочется верить, что возможно. Ну, а как на самом деле карта ляжет, покажет время, причем, самое ближайшее.

…А кто ответит за провальный для власти и убийственный для страны эксперимент с Гончаруком и его «орлами»? Странный для Украины вопрос. У нас ни одна власть ни за что никогда не отвечала. «Зеленые» в этом плане отнюдь не исключение. Об ответственности за серьезнейший просчет они не думают, и думать не собираются. Ну, разве что рейтинг президента слегка пострадал. Вот, и вся ответственность.