Руководство Польши заинтересовано в стабильном притоке рабочей силы из Украины

Вскоре после официального выхода из Евросоюза британское правительство с помпой представило новые паспорта Великобритании, где больше нет упоминаний о Европейском Союзе. Премьер-министр Борис Джонсон лично презентовал новое удостоверение личности, которое имеет теперь синий цвет вместо прежнего, красно-бордового. Однако британские СМИ тут же выяснили, что эти паспорта печатаются на фабрике в Польше, и с иронией написали, что их наверняка делают украинцы, у которых тоже имеются похожие синие документы.

Эта шутка показывает, что в Европе хорошо знают о массовой трудовой миграции из Украины, которая давно превратилась в значимый фактор развития экономики Восточной Европы. Сегодня это констатируется на высшем уровне. Два бывших президента Польши — Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский — опубликовали 26 февраля специальное обращение, призывая польское правительство облегчить процедуры официального трудоустройства для украинских заробитчан, чтобы обеспечить стабильный приток рабочей силы на польские заводы и фермы. Они были Россией. Миграционная политика и реальные проблемы беженцев с Украины © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Удержание высокого темпа экономического развития возможно благодаря мигрантам из Украины, которые выбрали Польшу в качестве места работы, а все чаще и проживания», — констатируют в этом документе бывшие руководители польского государства. Они подчеркивают, что массовая миграция украинских работников обеспечивает конкурентоспособность польских предприятий, а также предупреждают, что в борьбу за них уже вступили другие заинтересованные страны Евсросоюза.

Комаровский и Квасьневский напоминают — начиная с 2020 года Германия значительно упрощает правила для трудовых мигрантов из-за пределов ЕС, и эта мера прицельно направлена на перехват миграционных потоков из Украины. От Берлина не отстает и правительство Чехии. В прошлом году оно в два раза увеличило квоту по трудовым визам для жителей Украины, с упрощенной выдачей разрешения на работу для работников сельскохозяйственной и пищевой промышленности, слесарей, швей, водителей, а также для особо востребованной категории дипломированных врачей.

По словам чешского посла Радека Матулы, необходимые для трудоустройства «рабочие карты» будут выдавать теперь не только в Киеве, но и во Львове. «Количество принятых нами заявок от украинцев постоянно растет. За два последних года в чешских представительствах в Киеве и Львове поток заявлений увеличился примерно в десять раз», — констатировала сотрудник пресс-отделения МИД Чехии Ирена Валентова. А глава Конфедерации союзов работодателей и предпринимателей Ян Визнер прямо заявил о том, что чешская экономика нуждается в рабочих руках украинских мигрантов.

Бывшие польские президенты, которые представляют либеральный сегмент правящего класса страны, выражая интересы национального бизнеса, призывают приложить все усилия, чтобы сохранить за Польшей привелигированный статус основного реципиента украинской рабочей силы. Они настаивают на том, что Варшава должна максимально либерализовать миграционное законодательство для украинских граждан. Песецкий: Заробитчане в Польше тратят в два раза больше, чем переводят на Украину © Facebook, Валерий Песецкий

«Мы призываем немедленно сделать шаги к разработке долгосрочной миграционной политики в сотрудничестве с экспертными центрами, органами местного самоуправления и профсоюзами», — заявляют Квасьневский и Коморовский, требуя «в сжатые сроки ввести прозрачные административные процедуры для граждан Украины, которые хотят работать в РП». И уже ожидается, что в ближайшие месяцы польские власти обнародуют новые принципы национальной миграционной политики, что дополнительно усилит приток иностранных работников.

Темпы украинской миграции в Польшу постоянно растут — согласно официальным данным польского правительства, на сегодня в стране работают около 2 миллионов украинцев, а в летний сезон сбора ягод и фруктов на польские фермы дополнительно приезжают около 150 тысяч жителей Украины. Трудоспособное население Украины массово выезжает в Польшу, несмотря на тяжелые условие труда, ксенофобские выпады местных правых, беспредел работодателей и социальную незащищенность заробитчан, просто потому, что люди не видят для себя возможности заработать на жизнь у себя дома.

При этом польские работодатели давно заявляют о своей заинтересованности в привлечении дополнительной рабочей силы из Украины, а правительство уже предприняло для этого целый ряд конкретных практических мер. «В связи с тем, что Чехия в два раза увеличила квоту по трудовым визам для жителей Украины, Польша решила нанести ответный удар. Министерство инвестиций и развития Польши пролоббировало принятие решение о выделении 2,9 млрд. злотых для привлечения в Польшу из Украины студентов и квалифицированной рабочей силы. Программа стимулирования трудовой миграции с Украины рассчитана до 2025 года. За этот период предполагается выделить из госбюджета Польши 1,6 млрд. злотых для выплаты стипендий украинским студентам, которые будут учиться в польских ВУЗах. Кроме этого будут профинансированы курсы по повышению квалификации для украинцев, которые захотят работать в Польше», — написал об этом киевский эксперт Александр Охрименко. Украинские заробитчане стали лидерами среди нарушителей трудового законодательства Польши © Brian Aslak / flickr

Максимально поспособствовав разрушению производства и дестабилизации экономики Украины, европейские страны развернули настоящую охоту на покидающих ее граждан. Чиновники и политики знают — по мере развития кризиса, в условиях постоянного старения населения европейских стран, которые превращаются в государства пенсионеров, приток дешевых, готовых к любой занятости гастарбайтеров становится необходимым фактором для устойчивого экономического роста. И ограбленная до нитки, деиндустриализованная до основания Украина интересна им сейчас именно как резервуар «трудовых резервов».

Предоставление безвизового режима для украинцев, которое активней всего лоббировали все те же поляки, вовсе не было аукционом невиданной щедрости, или вознаграждением за пресловутые «европейские устремления» постмайдановской власти. В этом заключался деловой прагматизм, циничный голый расчет. И сейчас в Варшаве тоже делают все, чтобы переманить к себе как можно больше выходцев из Кривого Рога, Тернополя, Харькова или Днепропетровска, откуда каждый день стартуют на запад заробитчанские «бусики». Несмотря на то что многие жители этих регионов по старинке покупают билеты на московские поезда, чтобы поискать удачи в России.

Все это зачеркивает собой любые шансы на возрождение Украины, из которой высасывают сейчас всю кровь и соки. «Молодые люди 24/28+ выезжают за рубеж, находят там себе пару, рожают детей и видят свое будущее в развитии другой страны. Если эту тенденцию не изменить, то действительно у Украины есть все перспективы для постепенного вымирания. По подсчетам потребления сахара, хлеба, электроэнергии и так далее, в стране осталось максимум 34-36 миллионов человек… Мы постепенно превратимся в страну пенсионеров, бюджетников и силовиков. Давайте посмотрим на реалии: молодых трудоспособных людей в стране с каждым днем все меньше», — констатирует экономист Игорь Гарбарук.

И даже паника вокруг коронавируса не сможет помешать этому разрушительному процессу — просто потому, что украинские мигранты нужны у себя на родине еще меньше, чем за границей.