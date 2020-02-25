Сейчас мы уже довольно много знаем о политической ситуации, сложившейся вокруг пресловутого «полосатого рейса» из Уханя. Знаем о роли Петра Порошенко, о неожиданных откровениях экс-губернатора Синютки, о том, как «простые новосанжарцы» оказались боевиками «Правого сектора»*

Это всё правда, как правда и то, что за шесть лет «гидности» многие наши соотечественники утратили не только человеческое достоинство, но и человеческий облик. Доходило до анекдотов — одни и те же персонажи сначала распространяли в сетях слухи о том, что коронавирус сбежал из китайских лабораторий биологического оружия, потом они же писали, что самолёт из Уханя направлен, чтобы этим вирусом уничтожить Галичину, как сердце Украины.

Тем не менее, многие суждения о ситуации на Украине выглядят излишне эмоциональными и откровенно пристрастными. Хотелось бы всё же обратить внимание на некоторые факторы, которые проясняют ситуацию.

Во-первых, украинцы стали жертвами недобросовестной работы СМИ. Причём эта недобросовестная работа (будем говорить прямо — пропаганда) имеет не локальный, а глобальный характер.

Панику вокруг пресловутой эпидемии накручивают мировые СМИ, причём мы же помним, что происходит это далеко не первый раз. До этого были птичий грипп, свиной грипп, рыбий… ах, извините, до этого ещё не дошло. Ладно — эбола, которую лично одолел орёл наш Барак Обама. На удивление, апексом распространения всех этих смертоносных штаммов была Юго-Восточная Азия. Панику 2009 года, кажется, все должны помнить. Я лично знаю людей, которые совсем уж было умерли от свиного гриппа и их готовились отправлять в морг, но почему-то не отправили.

Кстати, напомню, что за 18 лет до той самой вспышки эболы в Африке талантливый американский писатель-пропагандист Том Клэнси в романе «Долг чести» описал ужасы эпидемии в США, вызванной иранскими террористами.

Зачем всё это делается, я не знаю. Возможно, всё дело в свободе слова — паника нагоняет просмотры. Возможно, всё дело в интересах фармацевтических корпораций, которые сбывают под неё рекордные объёмы лекарств, в том числе — просроченных (вспомним тимошенковское «тамифлю»). Возможно, присутствует тут интерес политических элит — перепуганным обществом проще управлять. Скорее же всего — и первое, и второе, и третье, и ещё что-то на десерт. Причём неясно, есть ли на самом деле эта эпидемия, или речь идёт только о сезонной вспышке гриппа.

В общем, украинцы, в значительной части, смертельно испуганы и не знают, кому верить. Это многое объясняет.

Во-вторых, давайте посмотрим на ситуацию с чисто украинской точки зрения.

Что должны вспомнить простые жители Новых Санжар при слухах о китайском вирусе? Знаменитые посты Ульяны Супрун о целительных свойствах подорожника. Актуальные знания о состоянии наличной медицинской инфраструктуры в Новых Санжарах. И то, что канализация в санатории идёт прямо в реку, без этих ваших очистных сооружений. Ну как они после всего этого должны реагировать на слухи о приезде то ли здоровых, то ли больных людей из Китая? Правильно — благодаря успешной медицинской реформе мы все умрём…

Можно ли людей за это осуждать? Да куда ж осуждать, если, например, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) на полном серьёзе принимает решение о возвращении СЭС! Не журналисты, а крупные правительственные чиновники не знают, что СЭС не была ликвидирована — у неё просто отобрали взяткоёмкую функцию контроля торговых сетей (кстати, сами сотрудники СЭС не уверены, что последствия этого были столь уж трагичны — просто сейчас массовые отравления объясняются отсутствием контроля, в то время как раньше объяснялись неэффективностью контроля).

В общем, на Украине созданы идеальные условия для паники в чисто медицинском отношении. В России, кстати, таких оснований гораздо меньше — там тоже сокращается сеть медицинских учреждений, зато те, которые есть, выглядят не в пример украинским больницам и поликлиникам. Хотя подготовка врачей и там вызывает немало нареканий.

В-третьих, и ещё один взгляд с украинской колокольни.

В России ведь тоже были волнения в связи с завозом потенциальных больных. И тоже дороги перекрывали. До шин и камней дело не дошло. Почему?

Потому что российские власти, при всех их недостатках, всё же пользуются доверием со стороны общества и, главное, умеют с этим самым обществом коммуницировать. Есть у них и опыт «аварийной коммуникации», когда правительство сначала проводит неудобопонятную реформу (монетизацию льгот или там введение налога на капитальный ремонт жилья), а местным властям потом приходится разгребать последствия.

У нас же власть с самого начала никакой сакральной составляющей не имела, а сейчас её вообще с гулькин нос осталось. Весь авторитет сосредоточен на местном уровне. Почему, например, не было никаких массовых волнений в Харькове? Потому что там есть популярный мэр, которому горожане доверяют. Вероятно, есть мэр и в Новых Санжарах… Впрочем, мы уже знаем, что там есть священник ПЦУ, знающий толк в сжигании шин.

Резюме: не надо сводить всё происходящее вокруг эпидемии к каким-то особым качествам украинцев. Тут играет роль целый комплекс глобальных и национальных причин — сознательно нагнетаемая паника, разрушение власти и медицинской сферы и т.п.

P.S.: Нелюди, которые нас удивили. Целый ряд пропагандистов войны, которых грех был в принципе подозревать в способности испытывать хоть какие-то человеческие чувства, крайне негативно высказались по поводу паники. Почему именно закидывать камнями автобусы «Антимайдана» около Корсунь-Шевченковского «гидно», а делать то же самое около Новых Санжар — нет, осталось непонятным. Но сам по себе факт проявления человеческой точки у нелюдей впечатляет. Всё же жизнь не такая уж чёрно-белая. Бывают полутона. Как писал классик: «полу-подлец, но есть надежда, что будет полным наконец».

* Деятельность организации запрещена в РФ