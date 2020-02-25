Отчет правительства Алексея Гончарука о проделанной работе был выдержан в духе рекламного ролика об успехах. Самолюбование и пустозвонство министров не заинтересовали и не удивили ни Раду, ни общество. Ничего другого от них никто не ожидал. И это, пожалуй, самое страшное

В разделе «Отчета о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета министров Украины в 2019 г.», посвященном работе Министерства внутренних дел, есть среди прочего фрагмент, которому, выйди премьер со своим отчетом на трибуну парламента в любой другой день, суждено было бы остаться незамеченным. Начинается он с формулировки цели, звучащей так: «Человек, попавший в беду, получит помощь даже в самых отдаленных уголках страны».

Казалось бы, ничего особенного, не так ли? Обычное чиновничье словоблудие, призванное прикрыть отсутствие реальных дел и результатов. На фоне же скандальных событий в Новых Санжарах, прогремевших накануне отчета, эти слова приобрели особое звучание.

И послужили камертоном для восприятия всего правительственного документа. Соратница Зеленского назвала коронавирус величайшей аферой и призвала посадить Авакова © Facebook Лиза Богуцкая

Назвать «Отчет» бредом означало бы польстить авторам. Подобрать же для его характеристики какое-то другое слово непросто. С точки зрения того, как все написанное министерскими «писателями» соотносится с реальным положением дел, документ не является ни чем иным, как именно бредом. В самом прямом значении слова. Украина в «Отчете» предстает не просто устремленной вперед и вверх, преуспевающей страной, но еще и страной, уже обогнавшей в своем развитии большинство стран-членов ЕС и готовой едва ли не завтра опередить всех остальных.

Разбираться в том, почему министры во главе с премьером не хотят видеть, в каком состоянии находится страна, или хотят, но не могут, не умеют этого сделать, нет смысла. Выяснением мотивационных тонкостей такого подхода к исполнению служебных обязанностей, который нельзя назвать иначе, чем непрофессиональный, в данном случае делу не поможешь. Важно, что они не видят, а потому ли, что не хотят или не могут — это уже несущественно.

Вступительная часть документа, в которой дается отчет о положении дел в экономике и отчасти в социальной сфере, способна повергнуть в шок. Если верить тому, что там написано, то в Украине при нынешнем Кабмине идут в рост едва ли не все макро- и значительная часть микроэкономических показателей. Включая доходы госбюджета, прямые иностранные инвестиции, доходы граждан, социальные выплаты и т. д. На таком «незначительном» моменте, как остановка в декабре минувшего года по решению того же славного Кабмина всех бюджетных выплат, кроме защищенных статей, по причине недовыполнения доходной части бюджета то ли на 51, то ли на все 70 млрд гривен, «орлы Гончарука» внимание не акцентируют. О падении промышленного производства упоминают вскользь, заметно занижая цифру, его обозначающую. Годовой же показатель роста ВВП, наоборот, завышают.

В результате системных подтасовок и манипуляций цифрами и оценками складывается картина, далекая от реальной. Украина «отчетная» предстает в образе «тигра», изготовившегося к рывку в ряды мировых экономических гигантов, который должен начаться уже завтра. Украинцам же остается только, радуясь происходящему и ликуя по поводу побед КМ, пересчитывать в своих карманах и кошельках прирастающие не по дням, а по часам доходы. Восседая при этом на кисельных берегах молочных рек.

Действительное положение вещей выглядит с точностью до наоборот. Если бы МВД, как, впрочем, и весь КМ Гончарука в целом, действительно, были озабочены тем, как помочь «человеку, попавшему в беду», им следовало бы уже сегодня браться за оказание помощи подавляющему большинству украинцев, начиная с детей ясельного возраста и заканчивая древними стариками. Потому что те уже попали в самую настоящую беду, и с каждым днем продолжают погружаться в нее все глубже и глубже.

«Рапорты» от министерств в «Отчете» открывает Министерство образования и науки (МОН), к деятельности которого в последнее время все больше претензий как внутри страны, так и за рубежом, и о достижениях которого не получается упоминать, не помещая это слово в кавычки. В министерской оценке собственной работы никаких следов этого вы не найдете. Все гладко, весело, оптимистично. Даже массовое закрытие школ в сельской местности представлено как нечто прогрессивное. Дескать, увеличилось количество «опорных» школ, их стало на 139 больше, чем было, — 887, и это позволило «сократить непродуктивные расходы государства на содержание малокомплектных школ». О том, что вследствие этой «оптимизации» доступ некоторого числа детей в глубинке к образованию окажется затрудненным, в МОН думать не хотят, чиновников это не заботит.

На общем фоне «достижений» в системе образования умиляет одно, причем не воображаемое, а вполне реальное. МОН рапортует о том, что в минувшем году в 778 школах Украины «оборудованы внутренние санузлы». В 442 из них построены новые, в остальных 336 отремонтированы те, что уже существовали. О том, сколько осталось учебных заведений, где такой прорыв еще только предстоит совершить, отчет деликатно умалчивает. Вот вам и весь прогресс в одном показателе: в стране тысячи детей вынуждены во время занятий справлять естественные надобности на улице! А их родное государство в лице профильного министерства печется о чем угодно, но не об этом.

Еще одно «достижение» МОН: там сочли необходимым поставить себе в заслугу тот факт, что ведомство опубликовало детальное распределение бюджетных средств между вузами. Особую гордость вызвало то, что это сделано впервые. Гордись, страна! О том, что уровень финансирования ряда учебных заведений при этом заметно снизился, в отчете говорится мельком. «Плохая» цифра старательно прячется за несколькими «хорошими», жаль, преимущественно — дутыми.

Сколько оборудовано «внутренних» уборных в вузах, в отчете не указано. Видимо, для повышения качества высшего образования, в отличие от образования среднего, этот показатель, по мнению МОН, не столь значим. Зато ведомство с чувством исполненного долга и глубокого удовлетворения докладывает о том, что «обновлено» 79 кабинетов и лабораторий. Сколько «обновлений» означает покраску стен и окон, а сколько — оснащение новым, современным оборудованием, тоже осталось министерской тайной.

Фрагмент отчета по науке вообще нельзя читать без содрогания. В качестве главного достижения тут фигурирует назначение председателя и исполнительного директора Национального фонда исследований Украины — еще одной бюрократической структуры. Вперед, наука! Ликуйте, ученые! О том, что Кабмин намерен в 2020 г. отдать на приватизацию сотни объектов Академии наук Украины, отобрав их, естественно, у науки, не упоминается.

Министерство охраны здоровья в своем отчете сделало, казалось бы, невозможное: переплюнуло по уровню цинизма и маразма Министерство образования и науки. Чего стоят, например, усилия по реализации цели, сформулированной, как «заболевшие люди быстрее выздоравливают»? МОЗ рапортует о том, что его силами «осуществлена подготовка для начала следующего этапа трансформирования системы охраны здоровья через определение механизмов и тарифов для оплаты предоставляемых пациентам медицинских услуг». Говоря обычным языком, больные украинцы станут быстрее выздоравливать, так как долго болеть станет им не по карману.

Одна из приоритетных целей Министерства культуры, молодежи и спорта претендует на звание самого пустого пункта всего отчета: «украинцы ощущают свою принадлежность к единому украинскому культурному пространству». Для страны, разлетевшейся на осколки, для общества, разделенного и разобщенного, звучит фантастично. Только фантастика в данном случае отнюдь не научная. Ненаучная фантастика, демагогическая.

Гордятся в министерстве таким своим достижением, как внесение керамики из Косова в Репрезентативный список нематериального наследия ЮНЕСКО, а гуцульской коляды и танцев одного района Ивано-Франковской области — в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия. А еще — принятием решения о создании Музея современного искусства. Не созданием музея, а только решением о создании. Успех, да?!

«Вишенкой» на ниве деятельности Кабмина в области культуры можно считать пункт о разработке вопросника для проведения соцопросов «с целью измерения показателей результативности политики «устойчивый рост части населения, осознающей и разделяющей визию Украины». Что тут сказать? «Визии» нет и в помине, а часть населения, ее осознающая и разделяющая, уже «устойчиво растет». И бюджетные средства надо тратить именно на то, чтобы этот самый «рост» регулярно замерять.

Другие министерства в бюрократическом словоблудии от упомянутых не отставали. Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, к примеру, в качестве одной из своих целей определило: «Возвращение ветеранов войны к полноценной мирной жизни и их превращение стало преимуществом для общества, а не его проблемой».

В Министерстве энергетики озаботились тем, чтобы «украинцу не угрожали риски остаться без энергообеспечения». В Министерстве развития общин и территорий размечтались о том, что «украинцы живут в комфортных городах и селах». Министерство обороны объявило одним из приоритетов работу, направленную на «существенное снижение уровня коррупции в силах обороны». Как сформулировали, а?! Каждое слово — перл! В Министерстве иностранных дел захотели, чтобы «украинцы были довольны тем, как государство защищает их за рубежом».

Кому, скажите на милость, нужна такая работа? Кому нужен такой отчет? Кому, в конце концов, нужно такое правительство?