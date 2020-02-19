Сейчас уже с почти стопроцентной вероятностью можно предсказать судьбу следующей встречи в «нормандском формате», которая должны была состояться в начале апреля в Берлине. Встречи не будет

Теоретически она все еще возможна, но только в том случае, если украинское руководство вдруг изменит свою позицию по выполнению Минских соглашений на прямо противоположную. А этого ожидать не приходится.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова» рассказал о планах Владимира Зеленского добиться на нормандском саммите создания рабочей группы, которая начнёт отрабатывать механизм возврата границы между Россией и Донбассом под контроль Киева.

«Будет обсуждаться широкий круг вопросов. А в последний раз удалось согласовать семь основных позиций, среди которых не нашлось места вопросу границы, но именно так ставит вопрос президент Зеленский», — резюмировал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Это замечательно, что господин президент намерен жестко настоять на внесении в повестку встречи важной для него темы. Возможно, он будет неприятно удивлен, узнав, что о возврате контроля над границей представитель России говорить не будет ни при каких обстоятельствах.

Позиция Москвы сформирована очень давно и не подлежит корректировке. Об этом заявляли не один раз и президент Владимир Путин, и министр иностранных дел, и другие чиновники и политики, отвечающие за проблему мирного урегулирования.

Шеслер: Нормандский саммит вряд ли состоится в апреле, но намерения Киева списывать со счетов нельзя © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Сергей Лавров фактически поставили крест на предстоящей встрече «нормандской четвёрки», заявив, что ее проведение возможно только в случае исполнения договоренностей, достигнутых в Париже 9 декабря.

Итогом парижской встречи стало подписание всеми участниками заявления из трех пунктов. В них абсолютно недвусмысленно, без малейшей возможности трактовать написанное как-то иначе была подчеркнута необходимость выполнения политической части «Минска-2», включая согласование Украиной закона об особом статусе отдельных районов Донбасса.

Украина к политическим пунктам даже не подступала, и её президент почему-то полагает, что с ним будут уважительно общаться и позволят ему сделать то, что российское руководство считает принципиально невозможным, — провести ревизию Минских соглашений. Этого не будет.

Мечтам Зеленского, подробно расписанным министром иностранных дел, сбыться не суждено. «Нормандская» площадка — это жесткие рамки, внутри которых должен идти процесс всеобъемлющего мирного урегулирования. Никто не предоставит Зеленскому возможности использовать «нормандский формат» как трибуну для оглашения бредовых идей, вступающих в противоречие с «Минском-2».

Понятно, что он этого страстно желает, но живописать устами своего министра, как будет ставить свои условия на встрече, которая не может состояться, — это даже не глупость. Такое поведение скорее свидетельствует о глубочайшем душевном расстройстве, когда человек проживает какие-то воображаемые ситуации в мифической реальности, не имеющей ни малейшего отношения к реальным политическим делам и обстоятельствам.

Украина готовится создать альтернативу «нормандскому формату» - СМИ © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Украинский лидер или не услышал, или не понял, или просто решил, что говорит с самим собой, — психологически намного комфортнее, чем вступать в заочный диалог с собеседниками, которые не хотят идти навстречу твоим остроумным инициативам.

В общем, похоже, что Зеленскому придется проводить собственную «нормандскую встречу», в которой он и станет единственным участником. В этом случае он сможет обсудить сам с собой любые идеи, вплоть до передачи Украине Ростовской области.

И всё у него получится, поскольку сам себе он возражать, наверно, не будет. Саммит «нормандской единицы» превратится в один сплошной триумф главы украинского государства.