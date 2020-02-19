Миф о «революции достоинства» является краеугольным камнем в фундаменте нынешнего киевского режима. Ежегодная февральская истерика и каждодневное расчёсывание старых ран является как бы напоминанием о «легитимности» нынешней власти, подтверждением того, что она исполняет волю «восставшего народа»

«Небесная сотня», «тиран Янукович», «мирные митингующие» и прочие штампы украинской пропаганды опровергнуты многократно и досконально. И «небесная сотня» (со всем почтением к памяти погибших) и не сотня вовсе, и значительная ее часть погибла отнюдь не на Майдане; и «диктаторские законы» Януковича детский лепет по сравнению с ныне действующими официальными ограничениями; и «мирные протестующие», оказывается, были вооружены до зубов — убивали и калечили правоохранителей целыми сотнями; и народ после свершившегося госпереворота в целом стал жить значительно хуже, кроме кучки вознесшихся к власти «активистов».

Используя данные официальной статистики, оппозиционный нардеп Ринат Кузьмин педантично подводит итоги «революции достоинства»: «За последние 6 лет численность населения снизилась на 3,5 млн человек. На 100 умерших приходится 54 родившихся… Из общего числа занятых только 7,7 млн работает официально… 40 % школ нуждаются в ремонте, в 47% школ температура зимой не более 16 градусов. Задолженность по зарплате учителям выросла на 152 %. Темпы падения промышленности при Зеленском выросли в 6,5 раз… 40% общей площади земельных ресурсов относятся к загрязненным землям, а толщина гумусового слоя снизилась на 20%. Снижение добычи угля на 60%. Износ основных фондов в энергетике составляет 90%… В рейтинге качества дорог Украина занимает 114 место из 141 страны, в Украине ежедневно происходит 400 ДТП, в т.ч. из-за плохого состояния дорожного покрытия. В рейтинге по расходам на питание Украина заняла 93 место из 100. Украинцы тратят 42% своих доходов на продукты питания… По ВВП на душу населения Украина занимает последнее место в Европе. Курс доллара США вырос на 300%, с 8 грн в 2013 году до 24 грн в 2020. Электричество подорожало в 5 раз, квартплата — в 2 раза, газ — в 10 раз, холодная вода — в 6 раз, отопление — в 12 раз, горячая вода — в 6 раз. Задолженность граждан за коммуналку выросла в 3 раза и составила 60 млрд грн…» И так далее, и тому подобное. Скаршевский об экономике Украины: год начался с провала © Facebook, Виктор Скаршевский | Перейти в фотобанк

Одна из любимых отговорок сторонников Майдана, мол, сколько раз оппоненты предрекали украинской экономике крах, а она всё держится, и парковки у супермаркетов забиты, и кафе в городах полны. Ну, во-первых, относительно интенсивная экономическая жизнь продолжается в основном в традиционно генерирующих большое количество рабочих мест крупных городах, а менее развитые территории скатываются вниз, и теряющие там работу люди сотнями тысяч отправляются за рубеж (вместо того чтобы развивать собственную страну). Во-вторых, из-за повального закрытия предприятий серьёзные проблемы испытывают уже и большие индустриальные центры — такие как Запорожье. А в-третьих, даже самого большого запаса прочности рано или поздно не хватает. Сегодняшний пир во время чумы продолжается исключительно за счёт тотального разграбления наследия предков и в счёт грядущих поколений: государственный долг Украины только за прошедший год вырос на 6 миллиардов долларов и по состоянию на 1 января 2020 года составляет 84,4 миллиарда долларов. Только в 2020 году размер внешних выплат по долгам состоит почти из 10% экономики Украины.

Хорошо, допустим будущее украинских детей нас не интересует — это вполне в духе эпохи. Но плодами разграбления страны основной массе стоявшего на Майдане люда насладиться тоже не доведётся: нация вымирает чудовищными темпами. «Средний возраст мужчин сегодня — 62 года. Непонятно, для чего мы платим пенсионные взносы, потому что большинство из нас их не увидит», — говорит один из самых знаменитых врачей страны, директор «Института сердца» Минздрава Украины Борис Тодуров. При этом затраты на здравоохранение остаются в 2 раза меньше, нежели установлено законом, а качество медицинского обслуживания неуклонно падает — число врачей уменьшилось на 30 000, а младшего медперсонала на 96 000 человек. Здесь уже не отвлеченные экономические теории — это жизнь нас и наших близких. И благодаря бесконечным «реформам» эта жизнь стала значительно короче.

Миллионы людей оказались в ловушке тарифного рабства, большинство заводов уничтожены, падение промышленного производства продолжается (в январе 2020 года ещё на 3,3%). Осталось в угоду зарубежным и своим латифундистам распродать украинское село, которое в новых условиях просто не будет нуждаться в имеющемся количестве рабочих рук. Следовательно, из сел в города и за границу хлынут новые потоки обнищавших сельских жителей, что также будет поднимать градус общественного напряжения. Прибавьте к тому продолжающуюся войну, разгул парамилитарных формирований и мафиозных структур, общий правовой нигилизм. Из всего вышеперечисленного следует дальнейший рост уличной преступности, сужение пространства общественной и личной безопасности, дальнейшая деградация правового государства.

Конечно, есть и те, кому свершения «революции достоинства» лишь в радость и на здоровье. Они выгодны пришедшей к власти камарилье, получившим небывалое влияние спецслужбам и неонацистским штурмовикам, наживающейся на войне армейской верхушке и ее поставщикам, националистической интеллигенции и тесно связанной с ней грантоедской общественности. Есть представители и более широких слоев населения, которым удалось уловить конъюнктуру: например, низкий курс национальной валюты вполне выгоден работающим по иностранным заказам программистам. Возможно, потому — под влиянием пропаганды и роста собственных доходов — кто-то из них до сих пор считает случившуюся в феврале 2014 года катастрофу славным фактом отечественной истории, хотя цифры опровергают их субъективные ощущения. Украинское экономическое чудо: Остапа понесло. Вернее Ермака © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Упрямство — это тоже своего рода воля к победе. Однако бывает упрямство ослиное, наглухо отрицающее реальность. «Революция» стала точкой бифуркации, после которой история Украины стремительно пошла по нисходящей и катится этим путём уже шесть лет. Это подтверждается официальными данными падения промышленного производства и качества жизни, огромными людскими и территориальными потерями, изобличением грязных технологий майдана и десакрализацией его лживых мифов. Но пока у основной массы народа не наступит полного осознания пресловутой «революции достоинства» именно как кровавого государственного переворота, серьёзных перемен ждать не приходится. Воскрешение государства и нравственное возрождение общества начинается с признания собственных ошибок.