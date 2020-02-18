Организаторы уничтожения экономики отчитываются о результатах своей политики

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов прославился не достижениями в развитии экономики, а скандальными заявлениями, которые мгновенно подхватывает украинская блогосфера.

Так, выступая на конференции «Economy Lab», он честно признался, что равнодушен к своей родине и полностью некомпетентен в своей работе.

«Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам… Меня никогда не интересовала особо Украина — меня интересовал парусный спорт и сальса… Я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать», — заявил человек, который возглавил специально созданное для него в Кабмине «сверхминистерство» и непосредственно курирует основные сегменты экономики Украины. И эти слова шокировали тогда даже украинскую публику, порядком навидавшуюся всевозможных «варягов» и фриков в высших эшелонах государственной власти.

Новые высказывания Милованова опять вызвали в Украине большой общественный резонанс. Выступая на презентации правительственной программы «Экономической стратегии: рост через инвестиции», он признал, что изношенность украинских производственных фондов составляет сейчас 60%, в результате чего экономика страны на десятилетие отстает от своих соседей. «Чтобы нам догнать Беларусь, Словакию, нам нужно 100 миллиардов долларов инвестиций в течение следующих 50 лет», — заявил Милованов. Прозрачно намекая на то, что украинцам не стоит ждать улучшения своего положения на протяжении жизни сразу нескольких поколений. «Теплая погода». Милованов объяснил, почему экономика Украины пришла в упадок © Facebook, Тимофей Милованов | Перейти в фотобанк

Сравнение с Белоруссией звучало особенно болезненно, ведь украинские либеральные фундаменталисты, к числу которых относится министр Милованов, годами называли ее «заповедником совка» и «последней диктатурой Европы». Сегодня украинские политики пытаются заигрывать с белорусской властью в надежде столкнуть лбами Минск и Москву, однако не стоит забывать, что Киев на протяжении десятилетий являлся неформальным центром белорусской националистической оппозиции. А профессиональные грантоеды из международных фондов постоянно ставили Украину в пример Белоруссии, где не произошло массового разгосударствления экономики с последующей приватизацией основных активов национального производства, а отношения с Россией поддерживались в режиме прагматичного сотрудничества вместо обоюдно невыгодной конфронтации.

И вот, Милованов признал — «совковые недостатки» Белоруссии внезапно оказались ее стратегическим преимуществом. Белорусские власти не позволили уничтожить промышленные и сельскохозяйственные предприятия, сохранили систему профессионального образования и даже провели частичную модернизацию прежних советских мощностей. И если днепропетровский «Южмаш» больше не выпускает космические ракеты, киевский АНТК Антонова прекратил ставить на крыло свои гигантские самолеты, львовский ЛАЗ полностью уничтожен, а в Краматорске перестали выпускать знаменитые шагающие экскаваторы, то белорусские гигантские самосвалы успешно борются за международные рынки, конкурируя с американскими и японскими фирмами. Да и все остальные советские бренды времен БССР благополучно дожили до наших дней.

Больше того, сравнение с Белоруссией, которая получила тридцать лет назад куда более низкий стартовый потенциал развития в сравнении с процветающей в те времена Украиной, не располагала ни одной атомной станцией и даже не имела выхода к морю, лучше всего показывает всю степень деградации и регресса современной украинского государства. Причем все понимают, что Киев не догоняет Минск, а по-прежнему катится вниз. Действующий монумент СССР. БелАЗ выжил, выстоял и ставит рекорды © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Вначале собирались догонять и перегонять Америку. Потом, уже при независимости, собирались построить в отдельной взятой Украине Францию. Потом Польшу. Теперь вот хотят догонять Белоруссию. На очереди гонка за Молдавией», — иронизирует известный одесский репортер Максим Войтенко. Хотя ему справедливо указывают на то, что украинская экономика давно отстает по ряду показателей от молдавской. Тем более что в Кишиневе все же сумели установить в своей расколотой стране мир и прекратить бессмысленную войну против «сепаратистов».

Дальше будет лишь хуже. Не секрет, что Украина существует исключительно за счет хищнического проедания советских ресурсов, оставшихся в наследие от все того же демонизированного националистической пропагандой «совка». Но эти ресурсы стремительно сокращаются, а денег на модернизацию производства нет, так что бывшие заводы банально идут под снос.

«Вчера Милованов рассказал, что Украине нужно $100 млрд и 50 лет, чтобы догнать хотя бы Беларусь, имея в виду катастрофическую изношенность основных фондов в стране.

Все, конечно, шокированы. Но на самом деле ситуация несколько отличается от той, которую нарисовал наш реформатор. И даже сложно сказать, в какую сторону — в лучшую или в худшую. В Украине действительно масса древних предприятий, на которых до сих пор выжимают соки из чуть ли не советского оборудования. Но ключевая фраза здесь «выжимают соки». Это не бизнес, не промышленность. Это мародерство. Как только работа этих предприятий потеряет экономический смысл — их моментально порежут на металл. Никто инвестировать в их обновление не будет. В Украине не завершился переход от советской экономики к постсоветской. В финале здесь останутся 20 млн человек — чиновников, официантов и программистов. И по этой причине не будет иметь никакого значения, какой был износ оборудования у закрытых заводов», — пишет об этом киевский журналист Вячеслав Чечило.

Это тупик, выхода из которого уже нет. Украина обречена на бесконечную экономическую стагнацию, погружение в бездонную пропасть кризиса, из которой не выплыть ни детям, ни даже внукам «героев евромайдана». Но стоит ли удивляться этой безрадостной перспективе, если за экономику страны отвечает равнодушный к ее судьбе человек, ничего не смыслящий в экономике, предпочитая ей парусные яхты и латиноамериканские танцы?