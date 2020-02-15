Бывшая сербская автономия Косово и Метохия, отторгнутая от Сербии в результате агрессии США и НАТО и провозгласившая независимость, давно нигде не фигурирует как случай нарушения международного права и силового изменения границ. Не переставая от этого быть им

Объяснения того, почему тему Косово и его независимости не принято упоминать ни в американском и европейском политическом, экспертном, научном дискурсе, ни в его периферийных «эхо» в странах то ли клиентах, то ли «аспирантах» Запада, долго искать не надо. «Случай Косово» закрутили и запустили в нужном им направлении без оглядки на законы и правила не «those Russian», а Соединенные Штаты. Им можно, им, в отличие от России и всех остальных, реализовывать такого рода проекты не возбраняется. Зачем же тогда тратить зря силы, что-то обсуждая, и ломать копья, что-то кому-то доказывая? Тем более что США наложили жесткое табу на тему «Косово как прецедент», вспыхнувшую было и наделавшую немало шума в 2000-е гг.

Президент Украины Владимир Зеленский о Косово тоже, естественно, нигде, никогда не упоминает ни единым словом. То ли не знает эту историю, то ли опасается неприятных для себя последствий из-за океана. Вот, и в Мюнхене, взявшись критиковать международную систему безопасности, которая не спасла Украину, и деланно удивляться, почему, мол, в острых вопросах глобальной политики не применяются принципы демократии, а действует только право сильного и геополитические интересы, он о судьбе бывшей сербской автономии не вспомнил.

Но, как говорят сербы: «о том — потом». Пока же о другом, о том, как в Мюнхене, на Международной конференции по безопасности столкнулись едва ли не нос к носу «непрецедентное» Косово и Донбасс. А те, кто диктует тематику и формирует повестку дня на мировых «площадках» такого уровня, как мюнхенское собрание, предпочли оставить их «встречу» незамеченной.

Пока украинцы истерили из-за появления в печатном и электронном виде на сайте форума некоего плана усиления безопасности в Донбассе, пришло известие о том, что представители Сербии и Косово на полях конференции подписали документ, предполагающий возможность возобновления прерванного ныне железнодорожного сообщения между Белградом и Приштиной и строительство автодороги между двумя городами.

В сообщении в Twitter Посольства США в Германии, не ставшим особо скрывать свою причастность к радостному событию, новость получила весьма показательную аранжировку. Подписание было охарактеризовано как «историческое». Особо отмечалось участие в процедуре посла Гренела. Предложенная же формулировка в целом звучала так: «Посол Гренел открыл Международную конференцию по безопасности историческим подписанием соглашения…», — и далее по тексту. Закономерно, что в ходе тиражирования новости дружественными к Вашингтону мировыми СМИ заголовки типа: «Исторический прогресс», — и близкие к нему по смыслу преобладали. Тезис же о Гренеле как об «открывателе» Мюнхена-2020 не прижился: перебор!

Сам Гренел, чувствуя себя, действительно, героем, выражений не подбирал, расхваливать самого себя и Америку не стеснялся. Вспомнил, что ранее, тоже под его опекой уже подписано соглашение о возобновлении авиасообщения между Белградом и Приштиной. В соответствии с риторикой Дональда Трампа заявил, что видит свою миссию в «фокусировании на экономическом развитии и открытии новых рабочих мест». Интересно, известно ли ему, как затормозилось это экономическое развитие из-за варварских бомбардировок СР Югославии силами США и НАТО в роковом 1999-ом? Сколько рабочих мест оказалось утрачено, сколько крови пролито?

В Сербии и Косово очередной «сладенький гостинец» от американцев восприняли, мягко говоря, неоднозначно. В том, что подписание договора это — «историческое событие», возникли сомнения и у сербов, и у косовских албанцев. Президент Сербии Александр Вучич, присутствовавший при подписании, начал свой комментарий для «Радио-Телевидения Сербии» с уточнения, что в Мюнхене подписали не договор, а только протокол о намерениях, придав этой детали особую значимость. Ну, а продолжил, следуя американской логике и делая акцент на экономической составляющей происходящего. «Когда у вас есть железная дорога — сказал он — это имеет огромное экономическое значение, получим больше успехов, более высокий рост (экономический — П.Р.), более высокие зарплаты, пенсии». Обвинения в том, что, соглашаясь подписывать такие документы, Белград, дескать, молча признает независимость Косово, он решительно отверг, назвав «глупостью».

Любопытно, что Зеленский, выступая в Мюнхене, тоже включил в сделанное пунктиром, но все же сделанное, изложение своего видения урегулирования ситуации в Украине упоминание о возобновлении транспортных коммуникаций, сказав, что после наступления мира «снова начнут летать самолеты, и перестанут банкротиться авиакомпании». Такой, вот, навеянный американцами штамп, охотно повторяемый всеми.

Премьер самопровозглашенного, частично признанного в мире только благодаря давлению США Косово Альбин Курти вообще объявил, что о документах, подписанных в Мюнхене, ни он сам, ни его правительство не знали. Соглашения, мол, готовили люди из прошлого состава, одобрения от нового кабинета они не получали. Кроме того, по его словам, их текст не публиковался в открытых источниках и не был представлен в распоряжение Приштины. Как с этими откровениями увязать присутствие на процедуре подписания президента Косово Хашима Тачи, Курти объяснять не стал. Видимо, и без того испугавшись собственной неожиданной смелости.

Информационное сопровождение американских инициатив по Косово с упором на экономических аспектах и «занавешиванием туманом» аспектов политических невольно заставляет вспомнить о плане Белого дома по израильско-палестинскому урегулированию, подготовленному Джаредом Кушнером. Там в центре внимания тоже экономика, инвестиции, кредиты, рабочие места. Судя по всему, в таком смещении акцентов проявляется нынешний подход Вашингтона к международным вопросам, связанным с конфликтными узлами, в которых торчат американские «уши». Политика, а вместе с ней и суть проблемы, и главный мотив конфликтности, отодвигается в сторону, прячется, чтобы никому не захотелось возвращаться к анализу и пересмотру того, что прежде натворили США. Выпячивается же экономика и декларативно-демонстративная забота о людях и рабочих местах для них.

Впрочем, для Донбасса момент выхода экономики на авансцену еще не наступил. То ли у американцев руки до этого не дошли, то ли карта не легла. В результате предложенный международной экспертной группой план по усилению безопасности в конфликтной зоне и в евроатлантическом мире в Мюнхене даже не удалось обсудить. Заинтересованные лица и силы поспешили объявить его «частной инициативы» и спрятать под сукно. Хотя внимания он, на мой взгляд, заслуживал гораздо больше, чем «исторический прогресс» по Косово, заявленный американским послом в Германии. И пользы даже не от самого плана, а от его обсуждения могло быть больше.