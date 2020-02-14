Согласно данным соцопроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс» в последней декаде января, более 2/3 украинцев рассматривают Россию как враждебно относящуюся к Украине страну. Что РФ занимает по отношению к Украине «враждебную позицию», заявили 70,5% респондентов, противоположное мнение высказали 6% опрошенных

Из этих нескольких цифр некоторые политологи поспешили сделать вывод о тотальной враждебности украинцев в отношении России. На самом деле картина значительно сложнее. Например, согласно свежему опросу КМИС и «Левада-центра», о положительном отношении к россиянам заявили 49% жителей Украины. То есть дружба или враждебность основной массы населения не есть величина постоянная. За них необходимо бороться каждодневно — для достижения необходимых той или иной стороне результатов.

Пропагандистская война по обе линии фронта идёт за сознание пусть аморфной, но большей части народа. Фигурально выражаясь, 10% пассионариев с одной и 10% с другой стороны свой выбор сделали и стоят на своих позициях твёрдо. Оставшиеся 80% колышутся посередине, примыкая то к одной, то к другой стороне в зависимости от состояния экономики, времени года, настроения, новостей из телевизора и т.д. Явление сознательного украинца народу. Легенды и мифы майданной Украины © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Заставить эту массу колыхаться, изображая vox populi в нужном темпоритме — задача профессионалов, владеющих навыками медийной работы, рекламных технологий, мониторинга общественного мнения. Разумеется, убедить каждого в отдельности сложно: он как бы человек взрослый, образованный, критически мыслящий, к тому же, отчаянный спорщик. Но появляются профессионалы — и закоренелый индивидуум уже колышется в обшей массе на Майдане, продолжая, самое смешное, считать себя независимым, образованным и критически мыслящим.

Или вот слышим рассказ очень взрослого человека, что немецкие оккупанты, в сущности, были неплохими ребятами, кого-то даже шоколадкой угостили. А все беды, мол, от партизан — взорвали что-то, и обиженные немцы всю деревню спалили, не надо было немцев обижать. Что немцы вообще делали в наших краях, в тысяче километров от своей родной Германии, взрослому человеку подумать недосуг. Тем более, «Гитлер и Сталин встречались во Львове» и разницы между ними нет, — заявил другой солидный человек, а он прочёл в газете, а ту газету кто-то напечатал и статейку в неё тиснул. И здесь начинается самое интересное: кто написал, кто разместил, верит ли автор в написанное? Дым без огня. Встречался ли Сталин с Гитлером во Львове: анализ документов © РИА Новости, Анатолий Гаранин | Перейти в фотобанк

Для информационного воздействия нужны соответствующие специалисты и восприимчивая аудитория. Подготовка одних и разогрев других стоит денег, и они откуда-то постоянно появляются. Легионы наследников дела Геббельса финансово неплохо себя ощущают, и это помогает им верить в собственный политический выбор. Например, как сообщает украинская пресса, частная международная компания Chemonics International Inc. (со штаб-квартирой в Вашингтоне) получила на три грантовые программы в Украине 132 миллионов долларов от американского правительства, в частности, 57 миллионов на программу «Демократическое управление в Восточной Украине». «Одной из целей демократического управления является нейтрализация широко распространенного советского мышления», которое «препятствует принятию целостной гражданской идентичности», — говорится в описании грантовой программы.

«Нейтрализация советского мышления» и так называемая декоммунизация — чрезвычайно выгодный бизнес. Во-первых, он неплохо оплачивается извне (см. выше), а занимающиеся ею имеют дополнительные дивиденды: в той же программе Chemonics International Inc. 21 миллион долларов потратили на «услуги переводчиков, аренду парковочных мест, консультационные услуги, компьютеры, мебель, средства связи, программное обеспечение». Плюс доходы от мародёрства. Для примера: барельеф Ордена Победы со львовского Монумента Славы, весом более 700 килограммов, харьковский политик Михаил Добкин выкупил у вандалов за полмиллиона гривен — львовяне реализовывали фрагмент памятника как лом цветного металла. Как видим, сумма весьма приличная, а памятников, на которых поживились «патриоты», насчитывались сотни. Плюс государственная поддержка националистов, плюс рэкет, плюс торговля оружием… А буквально на днях в Киеве презентовали ещё одну программу для «украинских ветеранов» от Государственного департамента США стоимостью 5,1 миллиона долларов, которую реализует американская некоммерческая организация IREX. Короче, жить можно.

Начались эти программы не вчера, «геббельсята» уже несколько лет подряд уничтожают напоминания об иной Украине в виде памятников, барельефов и табличек с названиями улиц. А уж такие гиганты, как памятник Ленину в Харькове, становятся добычей по-настоящему серьёзных людей. Один из главных харьковских «патриотов» майданной поры, говорят, на вырученные от продажи 18 тонн отменной бронзы деньги даже скромную квартиру за границей прикупил. Был громадный бронзовый Ленин, да растворился (кроме небольших осколков памятника, которые меняли на тепловизоры для ВСУ и прочие сувениры), зато одним препятствием для «принятия целостной гражданской идентичности» стало меньше. Зеленский в Италии. Внешняя политика Киева обслуживает внутреннюю пропаганду © Офис президента Украины

Зарубежных и украинских грантовых программ для поддержки «геббельсят» действует великое множество. В частности, восемь миллионов гривен (из двадцати, которые выделяет Министерство культуры Украины на молодежь) достались ультраправым группировкам: вспомоществование получили связанная с неонацистской бандой С14 «Образовательная ассамблея», «Союз украинской молодежи», «Молодой Народный Рух», «Молодежный Националистический Конгресс». Сей «конгресс», например, проводит столь необходимые для молодёжи мероприятия, как «Курс молодого бандеровца» и «Путь воина». Даже один из убийц Олеся Бузины — Денис Полищук — подал заявку на несколько миллионов гривен, тоже хочет воспитанием молодежи заниматься. При этом Минкульт правительства господина Зеленского отказывается признать памятник маршалу Георгию Константиновичу Жукову в Харькове объектом культурного наследия, то есть намеренно делает его легкой добычей вандалов.

Десять процентов на правом (точнее, ультраправом) фланге украинского общества чувствуют себя чрезвычайно уверено, материально обеспеченно и своим успешным примером оказывают колоссальное влияние на те самые восемьдесят процентов как бы «свободолюбивых», «образованных», «критически мыслящих» et cetera. И пусть многие далеко не всегда разделяют взгляды ультраправых, однако они находятся в предложенной Майданом политической повестке дня, в существующем информационном поле, пребывают в чужом понимании приоритетности стоящих перед украинском обществом проблем.

Противопоставить этому, прямо скажем, почти нечего. Те десять процентов, которые должны бы выступать балансиром на другом фланге — раздроблены, маргинализированы, многие запуганы и затравлены. Симпатизировать им не модно и чревато неприятными последствиями. Я уж не говорю, что могучая финансовая поддержка пресловутых украинских «ватников» существует только в фантазиях СБУ. Глядя на Украину, сторонний наблюдатель может подумать, будто банда злых колонизаторов сражается с храбрыми, но вооруженными лишь копьями и луками индейцами.

В таких условиях даже непонятно, как значительной части народа Украины всё ещё удается сохранять относительное здравомыслие. В условиях абсолютного неравенства сил на информационном фронте требовать от граждан большего, чем они на данный момент могут осмыслить, бессмысленно. Сегодня их реальность формируется совершенно другими людьми.