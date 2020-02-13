Современные украинские элиты должны освоить одно умение – продавать Родину

В украинских социальных сетях повально публикуют старые фото и видео с ныне действующим премьер-министром страны Алексеем Гончаруком. Как оказалось, еще в 2012 году глава украинского правительства подрабатывал на политтехнологических акциях и участвовал в массовке на телевизионном шоу про человека-паука. Смешной юноша с классическим образом «ботана» брался за любую необременительную работу, а затем сделал сказочную карьеру на социальном лифте Евромайдана — исключительно благодаря тому, что вовремя попал в грантовый фонд одного известного международного финансиста.

«А наш премьер-министр был еще тот гончарук, в смысле — «активист». Ничем не брезговал», — иронически пишет об этой истории на фейсбуке бывший заместитель главы Полтавской облгосадминистрации Сергей Соловей. И действительно, все говорит о том, что второй человек в украинской государственной власти сравнительно недавно представлял себе классического Остапа Бендера — человека без определенных занятий, навыков или знаний, который был готов на всё ради самопиара и условно честного заработка. Справедливо полагая, что такая неразборчивость и настырность является в Украине лучшим ключом к успеху.

В сущности, здесь нет ничего удивительного. Биографии чиновников постмайдановского призыва богаты на истории головокружительных достижений со стремительным взлетом «из грязи в князи». Целая плеяда бывших депутатов парламента, среди которых больше всего известны Владимир Парасюк и Михаил Гаврилюк — попали в большую политику прямо с трибуны Евромайдана, а хитрый проходимец Семен Семенченко оперативно сменил для этого свое имя, заодно переписав свою биографию. Что совершенно не насторожило доверчивых патриотических избирателей, с радостью отдавших голоса за его политсилу. Тем более, что в Раду прошло полно таких персонажей.

Это время стало эпохой расцвета для жуликов всех разновидностей и мастей. Причастность к ультраправому движению и волонтерскому бизнесу на войне позволяло им занимать самые высокие должности, невзирая на темное криминальное с кучей скелетов в своем шкафу. И даже заезжий белорусский нацист Сергей Коротких, которого разыскивают в РФ по обвинению в терроризме, получил украинский паспорт непосредственно из рук главы украинского государства — а затем почти сразу возглавил один из департаментов МВД, и уже вскоре указал в личной декларации солидную сумму денег, квартиру, предметы роскоши и небольшой самолет.

Схожей была история другой иностранки — американской гражданки Ульяны Супрун, которая никогда не работала у себя дома в сфере медицинского управления, не занимала ответственных должностей и была известна только в узких кругах правой в доску диаспоры. Пламенная любовь к Степану Бандере, поддержка Еромайдана и войны на Донбассе, в течение трех с лишним лет позволяла ей исполнять обязанности министра здравоохранения Украины — несмотря на бешеные антирейтинги и массовую непопулярность в народе. Хотя это вызывало справедливое возмущение авторитетных работников украинской медицины, которых травили за это нацистские банды.

Эта тенденция соврешенно не изменилась с приходом к власти президента Зеленского. Напротив, новый Кабмин стал настоящим заповедником для юных остапов бендеров, чьи достоинства сводились к поддержке майдана и работе на уже упомянутых грантодателей из Евросоюза и США. Чего стоит скандально знаменитая соросовская стипендиатка Анна Новосад, возглавившая огромную структуру Министерства образования и науки. Эта тридцатилетняя чиновница заявила, что ее заплаты не хватает на воспитание ребенка — несмотря на то, что тысячи украинских педагогов растят свои семьи на копеечных ставках. А команда все той же Новосад старается сэкономить на этих людях за счет сокращений и увольнений.

А Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов вообще не выражает интереса к судьбам своей условной Родины. «Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался только по личным делам. Меня никогда не интересовала особо Украина и какие-то реформы. Меня интересовал парусной спорт и сальса», — заявил этот человек на международном форуме. Что совершенно не повлияло на его карьеру в кадровой обойме «Слуги народа».

Украинские декоммунизаторы всегда любили бросаться исковерканной ленинской фразой: «каждая кухарка должна научиться управлять государством». Однако эти слова звучат в оригинале несколько по-другому, выражая собой противоположный посыл и смысл.

«Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту» — писал в одной из своих брошюр демонизированный в Украине Владимир Ленин, с которым воюет еще одна команда успешных патриотических проходимцев во главе с нынешним депутатом Вятровичем.

Конечно, наши хозяева не собираются обучать народные массы и не намерены подпускать их к руководству своей страной. Наоборот, они ударными темпами убивают общедоступное массовое образование, создавая массу покорных, малообразованных, податливых к манипуляциям обывателей — чем, собственно и занимается сегодня ведомство Новосад. И даже тренинги управленческих кадров, которые так любит проводит на карпатских курортах Владимир Зеленский, это совсем не про повышение реальных навыков или знаний — если не считать таковыми умение эффективно нагибать своих подчиненных и артистично обманывать избирателей.

Карьера чиновника новой постмайдановской генерации не требует компетентности, опыта и профессионализма. Она вообще ничего не требует — кроме лояльности своим иностранным покровителям, а также умения продавать остатки госсобственности и проводить бюджетную экономию за счет простых граждан.

Коллективная Новосад, собирательный Гончарук, условная Супрун всегда проводили в жизнь эту нехитрую линию, не забывая при этом ритуально молиться на священный образ Бандеры. А лет через десять их функцию будет запросто выполнять какой-нибудь робот — по написанной в том же фонде программе.

Поверьте — вы не заметите никакой разницы.