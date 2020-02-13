В украинском Минобороны ссылка на «стандарты НАТО» превратилась то ли в индульгенцию за старые грехи, то ли в карт-бланш за новые. Об этих стандартах на днях как бы ни к селу, ни к городу вспомнил министр. К чему бы это? Не задумали ли генералы новую аферу на сто миллионов?

Ставропигия — термин из сферы религиозной жизни. Он означает особый статус монастырей, братств, храмов, других объектов, делающий их независимыми от местной церковной власти и подчиненными напрямую власти экстерриториальной в лице то ли патриарха, то ли синода. В Украине сегодня он вполне мог бы получить расширительное толкование. Все большее и большее число зарубежных партнеров, пользуясь набирающим ход вакуумом власти и законности, прибирают к рукам украинские объекты собственности. Кому это выгодно? Вопрос риторический. Понятно, что тем, кто управляет ставропигией, независимо от того, в прямом или в переносном значении употреблен этот термин.

Вот, например, янтарные «луга» на Волыни. Ну чем, скажите на милость, не «ставропигия»? От местной власти они независимы. От неместной, то есть центральной, той, что в Киеве, — тоже. Управляются, правда, не патриархом, а паханами, но это уже детали. Дань времени, месту и обстоятельствам, так сказать. Ставропигиальный же формат налицо.

Или взять, к примеру, такую государственную монополию, как «Укрзализница». Формально вроде бы государственная, вроде бы монополия. А по сути? Председатель наблюдательного совета — турок, из семи членов пятеро — иностранные граждане. На кого они «монополят»? Неужели кто-то всерьез полагает, что на Украину и ее граждан?

С поистине царской щедростью Петр Порошенко в бытность президентом посулил целую пригоршню ставропигий Вселенскому патриарху в награду за томос для ПЦУ — более двух десятков объектов! Их точный перечень, кстати говоря, до сих пор держится официальным Киевом в строжайшем секрете. В самом томосе говорится, что таким образом восстанавливаются права Фанара над теми ставропигиальными объектами, которыми он владел, когда Киевская митрополия находилась под его юрисдикцией. Если так, то почему в таком случае в перечне фигурируют два объекта в Одессе? Ни сам этот город, ни вся историческая Новороссия, к которой он принадлежал после основания, никакого отношения к Киевской митрополии не имеют. Армия на износе. Срочники и контрактники уже не обеспечивают боеготовности ВСУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Не отличающиеся особой скромностью и излишней деликатностью в таких странах, как Украина, американцы и натовцы от щедрот принимающей стороны никогда не отказывались. Но если рука дающего не оскудевает, то почему же не прихватить еще чего-нибудь?

Пресс-служба Минобороны сообщила, что ведомство в ближайшее время планирует строительство двух военных баз на юго-востоке страны. Информацию дали со ссылкой на министра Андрея Загороднюка. В эфире одного из телеканалов он накануне заявил буквально следующее: «Один из приоритетов в деятельности Министерства обороны это — совершенствование и развитие военной инфраструктуры. Планируем в ближайшее время построить два качественно новых инфраструктурных объекта — военные базы в Мариуполе и Северодонецке, обустроенные по стандартам НАТО».

Высказывать какие-либо предположения и суждения относительно того, как подобные планы министра и генералов соотносятся с планами высшего руководства страны максимально быстро урегулировать конфликт в Донбассе и реинтегрировать мятежный регион, повременим. Это отдельная большая и весьма сложная тема. Сейчас речь о другом. О том, что в военном ведомстве, где пышным цветом цветут коррупция и нецелевое использование бюджетных средств в особо крупных размерах, любые разговоры о любых инфраструктурных проектах представляют собой не что иное, как публичную заявку на очередную аферу. Миллионов, эдак, на сто-двести. Долларов, само собой. В данном случае, вполне возможно, что и больше. Гораздо больше! На «стандартах НАТО» наши военных дел мастера накручивают, думаю, процентов триста, не меньше. Это же НАТО!

Кроме коррупционной составляющей в упоминании «стандартов НАТО» украинским военным министром есть, думаю, и другая — военная, стратегическая. Под этой милой уху киевских генералов и политиков формулой скрывается горькая правда: базы по «стандартам НАТО» будут в Украине строиться и служить не Украине, а именно НАТО. В этом контексте становится понятным недавнее громкое заявление того же Загороднюка о том, что его ведомство выступает против разведения сил и средств по всей линии разграничения в Донбассе.

Глава Минобороны сообщил, что ведомство планирует строить не только новые базы, но и объекты социального назначения: мобильные жилые городки для военнослужащих ВСУ. «Еще один новейший проект, который мы скоро презентуем широкой публике, — сказал министр, — это полевой лагерь из вагончиков. Этот объект предназначен как для службы, так и для проживания наших воинов. В нем будет все для комфортного проживания военнослужащих: места для отдыха, приема пищи, душевые кабины и санузлы». Лагерь, само собой, будет соответствовать тем самым «стандартам НАТО».

Получается и красиво, и благозвучно. И вполне в духе деятельности МО: для НАТО — стандарты НАТО, для своих — вагончики, в которых эти «стандарты» проявятся в… наличии санузлов, на котором министр, как вы заметили, делает особый акцент. Если без «стандартов», то Минобороны о таких бытовых мелочах для солдат и офицеров не заморачивается. Пилите, Сеня, пилите. Она не золотая, а вечная. Что не так со «стеной Яценюка» © пресс-служба Кабмина | пресс-служба Кабмина | Перейти в фотобанк

Судя по всему, речь идет о таких «ставропигиях», только не в церковной, а в военной сфере. Порошенко наобещал ставропигий в Украине Варфоломею, скрепив обещания подписью под договором между Украиной и Вселенским патриархатом. Зеленский готов, видимо, наделить «ставропигиями» НАТО.

Есть еще не один показательный нюанс. Рассуждая о городках из вагончиков для военных, Загороднюк называет одним из главных достоинств такого рода объектов скорость их возведения и мобильность. «В случае необходимости мы сможем быстро доставить и собрать их там, где нам нужно, — говорит он. — Например, в таких модульных городках на второй линии смогут комфортно проживать и выполнять задачи наши танкисты».

О «второй линии» и о ее «комфорте» киевских генералов мог бы квалифицированно просветить Юрий Луценко. В бытность генпрокурором он как-то раз, в году, если не ошибаюсь, 2017, отправился на восток страны и прогулялся там по боевым порядкам ВСУ. В одном из интервью после вояжа, пуча глаза, он рассказал, что был неприятно удивлен, увидев на второй линии обороны блиндажи и другие сооружения, сделанные на скорую руку, кустарно, вместо бетонных плит повсеместно перекрытые бревнами и другим подручным материалом. Они не обеспечивали не только «комфорт», но и элементарную безопасность. Это притом что профильные службы Минобороны к тому времени давно отчитались, что у них все везде забетонировано. Освоив, понятно, бюджеты и получив премии.

Военные городки из вагончиков в список «ставропигий» для НАТО, конечно, не включишь. Размещать своих военнослужащих Альянс в них не станет ни за какие коврижки даже на временной основе. Стандарты другие. Ну, а для своих сойдет. Много ли им надо. Вот и расхваливает министр залежалый товар. По сути та же «стена Яценюка», только вид сбоку.